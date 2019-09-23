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Все про:Дніпропетровськ (1153) міст (309)

 Прокуратура фальсифікувала статус підозрюваного, а основна експертиза може виявитися підробленою, - адвокат про справу підрядника Беккера, фірма якого ремонтувала міст у Дніпрі

23 вересня Апеляційний суд Дніпропетровської області знову переніс розгляд справи засновника компанії-підрядника ремонту Центрального мосту "Маст-Буд" Михайла Беккера.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Наше Місто".

71-річний мостобудівник все ще перебуває в одному зі слідчих ізоляторів Кривого Рогу. З ним зв'язалися в режимі відеоконференції.

На початку засідання адвокати заявили про фабрикацію матеріалів справи. Так 13 вересня прокурор Дяченко подав до Криворізького суду клопотання про обрання міри запобіжного заходу. Однак підписів Михайла Беккера немає в документах, зокрема, про вручення підозри. Тобто на момент взяття під варту Беккер не мав статусу підозрюваного. Юристи повідомили, що суд першої інстанції з якоїсь причини не врахував цієї обставини.

Прокуратура фальсифікувала статус підозрюваного, а основна експертиза може виявитися підробленою, - адвокат про справу підрядника Беккера, фірма якого ремонтувала міст у Дніпрі 01

"Такий характер дій прокуратури свідчить про підробку офіційних документів. Оцінку діям і прокурора, і судді (судді першої інстанції - ред.) даватиме суд апеляційної інстанції. Перші й останні сторінки наданої експертизи по своїй суті суперечать одні одним. З огляду на те, що прокурор сфабрикував матеріали клопотання, це наштовхує на думку, що цей документ також є підробленим. Суд першої інстанції навмисне замовчує існування в процесі неповного документа", - повідомив адвокат Костянтин Глоба.

Прокуратура фальсифікувала статус підозрюваного, а основна експертиза може виявитися підробленою, - адвокат про справу підрядника Беккера, фірма якого ремонтувала міст у Дніпрі 02

Юристи також просили суд витребувати у прокуратури повний обсяг документів експертизи, на підставі якої Михайла Беккера було узято під варту. Як відомо, до суду було передано тільки п'ять сторінок, тоді як повний документ складається з більш ніж 160 сторінок разом із доповненнями. Зі свого боку представники прокуратури Дніпропетровської області заявили, що повна версія експертизи містить відомості про інших фігурантів справи, які обвинувачення не хоче розголошувати - нібито в інтересах досудового розслідування. Юристи назвали це спотворенням, оскільки така експертиза не може бути доказом правопорушень інших осіб.

Прокуратура фальсифікувала статус підозрюваного, а основна експертиза може виявитися підробленою, - адвокат про справу підрядника Беккера, фірма якого ремонтувала міст у Дніпрі 03

Водночас стан Беккера, який більше двадцяти років хворіє на цукровий діабет і має серйозні проблеми з серцем, представники прокуратури назвали нормальним станом здоров'я.

"Тиск 170, не падав. Цукор втричі більше норми", - повідомив сам Беккер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський визнав, що Центральний міст у Дніпрі здали вчасно

Адвокати мостобудівника мають намір домагатися його звільнення з-під варти. Це пов'язано не тільки зі станом здоров'я, а й із тим, що він, по суті, не має статусу підозрюваного.

Прокуратура фальсифікувала статус підозрюваного, а основна експертиза може виявитися підробленою, - адвокат про справу підрядника Беккера, фірма якого ремонтувала міст у Дніпрі 04

Юристи переконані: перебування їхнього підзахисного в слідчому ізоляторі без належної медичної допомоги є тортурами. Адвокати Михайла Беккера звернулися з цього приводу до Європейського суду з прав людини.

Апеляційний суд Дніпропетровської області продовжить слухання у справі Беккера завтра, 24 вересня, о 15:30. До цього моменту судді знайомитимуться з матеріалами справи, які суд першої інстанції передав їм за годину до початку нинішнього засідання.

Прокуратура фальсифікувала статус підозрюваного, а основна експертиза може виявитися підробленою, - адвокат про справу підрядника Беккера, фірма якого ремонтувала міст у Дніпрі 05

Нагадаємо, закінчити всі роботи на Центральному мосту Дніпра міська влада обіцяла до 14 вересня - мер Борис Філатов навіть уклав парі з президентом України Володимиром Зеленським.

7 вересня мер Дніпра Борис Філатов повідомив про закінчення капітального ремонту Центрального мосту і його відкриття.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149990
 
 
 Топ коментарі
 
Джинса що -підробленні висновски експертизи по бетону? Чи оті прокурори які зашкодили зрбити справжню експертизу?
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Це вже новиє ліца Рябої шапки фальсифікують?
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"Джинса" на замовлення оточення Борі Філатова..
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Це вже новиє ліца Рябої шапки фальсифікують?
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Виталий Портников: Профессионалы никогда не договорятся с дилетантамиПристайко готовий вже йти у відстаквку ... Я вірила , що саме та його провокаційна заява про узгоджену ним Формули німця саме в часи часси здачі Кучмою у ПМіснську України, смае ця првокація вивела людей на вулицю увечері, а Кучма заявив, що люди в Україні його підпису не зрозуміють...
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Почитайте Туку про те засідання з Гончаруком блогорерів , де він заявив що Зеленький лучшій вождь соврємєнності ... Там Тука використав карикатуру зі Шпігеля - ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗА КЕРМОМ БУЛЬДОЗЕРА З БУЛАВОЮ підвішеною до ковша розтрощую ТРИЗУБ
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ВИБОРИ ПІД КОНТРОЛЕМ ТЕРОРИСТОВ, СТАЛИ ЗАКОННИМИ! ((ГРОМАДА КИЄВА, Сайт столиці України) Георгій Тука ( ще є на Лінкодромі Шрайка)


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Доречі Бутусов теж був на зустрічі з Гончаруокм.
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Не надо валить на Кучму минские соглашения, он в Минске представлял Украину с подачи Порошенко. Если последнего чтото не устраивало то Кучму надо было тогда отозвать и дать заявление о недействительности минских соглашений.
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"Джинса" на замовлення оточення Борі Філатова..
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Джинса що -підробленні висновски експертизи по бетону? Чи оті прокурори які зашкодили зрбити справжню експертизу?
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В Изриль сбежит,подозреваемый в грабеже.Надо судитькак положено.Сначало всё конфисковать,а потом разбираться.Мосты строить ворам нельзя доверять.
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Целых пять лет пэдро мальдивский рехформировал прокуратуру и суды, а правды в Украине так и негде искать...
Шо суды, шо прокуратура, шо адвокаты - один большой клубок коррупции и циничная несправедливость.
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Кской там ремонт. Не прошло и полгода, там под каждым вторым столбом яма.....
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инвесторы! велкам!

British American Tobacco переформатирует структуру управления бизнесом в Восточной Европе
Компания British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр из Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион. Об этом пишет НВ Бизнес.
На запрос издания киевский офис BAT сообщил, що решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.

https://biz.liga.net/all/all/novosti/nepredskazuemaya-politika-bat-perenosit-tsentr-iz-kieva-v-rumyniyu
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Нашли чем удивить- подписи нет, статус не тот. Вы еще в сельских судах не были, где судья тетеньки-пампушешки сделано в СССР, правда щенками и курами уже не берут , и уже не боятся партком
В районном суде областного города, канцелярия по 2-3 месяца может не выдавать решение суда .
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нету у вас методов против кости сапрыкина ( бори филатова)
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там не все так однозначно!
сначала этим горе-ремонтом занимался отец секретаря (теперь уже бывшего) горисполкома мишалов-отец... его бизнес прославился еще при януковоще (знаменитая ветролетная площадка, крыша Олимпийского к Евро-2012, что-то там в "Охмадите", облапуханием дольщиков и фиктивными "застройками", банкротством стройплощадок и не возвратом денежек пайщикам ....а это миллионы миллионов грн.)
когда мишалов-сына стал секретарем горсовета (а это второе лицо в городе) то чудным образом все тендеры стала выигрывать фирма мишалова-папани (??!!), в том числе и на эпохальный ремонт Центрального (он же Новый) моста...
так вот помурыжыв бедный мост некачественной работой, а иногда и полным ее отсутствием (три калеки в два ряда ловили рыбу на удочки....), расстратив бабосы на дешевые и некачественные материалы (одну половину моста переделывали дважды, сдирая то, что перед этим наляпали) и вот когда их кышнули, то спасать ремонт (и помочь Филатову выиграть пари)))) взялся Михаил Беккер (уж не знаю что ему там пообещал Филатов)
все экспертизы по качеству моста, проводились до того как за это "нещастя" взялся Беннер
(мало того, даже акты экспертиз представлены в деле выборочно, кусками...)
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(это то что пишет местная пресса, я попробовал передать своими словами...
ни за кого не "пою" просто...информация к размышлению))))
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Боря избираясь обещал прорьів по трем наравлениям: мост, метро и мусорозжигательньій завод в итоге есть только мост с торчащей наружу арматурой, но при єтом за бешаньіе деньги и єто бьіло бьі еще пол бедьі но из-за ремонта пол города на протяжении нескольких лет утром два часа добиралась на работу, а вечером два часа добиралась домой. Как к нему после єтого относиться, думаю все прекрасно понимают что такое без внимания оставлять нельзя
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