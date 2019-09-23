 Нас дедалі більше затягує інформаційна спіраль, з якої не вийти без втрати іміджу, - Клімкін про "українське питання" на виборах у США

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Клімкін зазначив: "Американські ЗМІ почали пов'язувати позицію Дональда Трампа за військову допомогу Україні з тиском у справі Байдена. Нас дедалі глибше затягує негативна медійна спіраль, з якої буде дуже важко вибратися без втрат для нашого іміджу".
Нагадаємо, скандал у США набирає обертів після того, як співробітник розвідки, який обробляв телефонну розмову Трампа з "іноземним лідером", яким може бути президент України Володимир Зеленський, подав скаргу своєму керівництву. Його турбували окремі висловлювання Трампа, які, за даними американських ЗМІ, можуть трактуватися як тиск на українську сторону з метою змусити відкрити розслідування проти сім'ї Джо Байдена, який є безпосереднім конкурентом Трампа на наступних виборах президента США.
Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Про це сказав п'ятий президент Петро Порошенко в інтерв'ю Яніні Сколоовій.
На запитання: "Асоціація із словосполученням "Володимир Зеленський"? Порошенко відповів:
"Поки що добре". https://gazeta.ua/articles/politics/_poroshenko-pro-prezidenta-zelenskogo-poki-scho-dobre/929276
"Поки що добре".
Нормально, падаем?
Рейтинг Зеленского падает как мокрые штаны
Vladimir Bertolert 2 часа назад
До уваги прихильників Зеленського: на вас чекають у військоматах
- будете закінчувати війну!
- нічого страшного, ви просто будете сидіти в окопі і не будете стріляти...
«Я про це говорив із президентом Зеленським і наполягаю, що це моя відповідальність, і я несу повну відповідальність. Якщо президент Зеленський вважає, що моє рішення неправильне, я готовий звільнити цю посаду, але вважаю, що він повинен мені довіряти. У нього багато справ, окрім узгодження призначення радників, яких кілька сотень по всьому світу», - зазначив Пристайко.Виталий Портников
"Зеленский один из выдающихся политиков Европы"
Зеленский может даже выиграть - прекратив коррупционные схемы, договорняки с конкурирующими полит. силами США, то есть отказавшись от прогнивших методов мародера.
Зеленский об отношениях с Трампом: Пока все очень хорошо. Он меня постоянно поздравлял с какими-то победами
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-ob-otnosheniyah-s-trampom-poka-vse-ochen-horosho-on-menya-postoyanno-pozdravlyal-s-kakimi-to-pobedami-1268962.html
https://gazeta.ua/articles/politics/_poroshenko-pro-prezidenta-zelenskogo-poki-scho-dobre/929276
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3149981/71534541
Про це вона заявила в інтерв'ю каналу 112.
За її словами, Україну не чекають в НАТО і туди швидше візьмуть Грузію. "Ми хочемо, але нас не беруть. І ми стукаємо в закриті двері і втрачаємо репутаційно. Нам не можна йти туди, де нас не чекають", - сказала Верещук.
У нас есть свои ценности, которые нужно сохранять и которые в Европе давно размыты, - заявила Верещук.
Дороги предотвратились разрушаться
пригадалось:
Штирлиц шел по лесу
- "Дятел" - подумал Штирлиц
- "Сам дятел" - подумал дятел
вспомни 14-й, зебил
соелохи, прочтите статью полностью
Видела на сф благодарность за присвоение клички одной беженки？😀
Так что Климкину, у которого самого там в пуху по самое не хочу, стоит приготовиться
https://censor.net.ua/video_news/3149942/vash_ukrainskiyi_flag_ubival_moih_zemlyakov_a_etot_flag_zaschischal_eto_territoriya_leneer_terrorist
Зайди, прокоментируй. А то одни порохоботы , и все оскорбляют честь нашего Народного Президента.
Климкин пытается повесить ее на наступников
Материал американского аналитического центра Atlantic Council под названием "Как потерять друзей и союзников".
Я бы сказал, что это уже не предупреждение, а приговор.
Да ну на... Вони поради дають... А стадо д...бів на цензорі підгавкують? Ви чо зовсім ї..нуті???