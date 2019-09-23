EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1774  96
Все про:вибори (4515) США (5436) Клімкін (1498)

 Нас дедалі більше затягує інформаційна спіраль, з якої не вийти без втрати іміджу, - Клімкін про "українське питання" на виборах у США

Ексглава МЗС Павло Клімкін вважає, що за будь-якого розвитку подій на виборах у США, Україні не вдасться уникнути іміджевих втрат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Клімкін зазначив: "Американські ЗМІ почали пов'язувати позицію Дональда Трампа за військову допомогу Україні з тиском у справі Байдена. Нас дедалі глибше затягує негативна медійна спіраль, з якої буде дуже важко вибратися без втрат для нашого іміджу".

Читайте також: Україну тепер сприйматимуть як джерело проблем під час передвиборчої президентської кампанії в США, - Клімкін

Нагадаємо, скандал у США набирає обертів після того, як співробітник розвідки, який обробляв телефонну розмову Трампа з "іноземним лідером", яким може бути президент України Володимир Зеленський, подав скаргу своєму керівництву. Його турбували окремі висловлювання Трампа, які, за даними американських ЗМІ, можуть трактуватися як тиск на українську сторону з метою змусити відкрити розслідування проти сім'ї Джо Байдена, який є безпосереднім конкурентом Трампа на наступних виборах президента США.

Читайте також: "Жодного тиску не було", - Пристайко про телефонну розмову Зеленського і Трампа

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149981
 
   
 Топ коментарі
 
зебил влез дурачок. хотел показать что он "политик" международного уровня? теперь его при любом раскладе сожрут или республиканцы или демократы. идиот
 показати весь коментар
 
Без потери имиджа? Оно вылезет все в дермище... какой имидж...
 показати весь коментар
 
Если быть справедливым, то сволочь Климкин окончил институт, в котором зебы не осилили бы первую лекцию введения в специальность...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
зебил влез дурачок. хотел показать что он "политик" международного уровня? теперь его при любом раскладе сожрут или республиканцы или демократы. идиот
 показати весь коментар
 
 
Президенство Володимира Зеленського йде поки без негативів.
Про це сказав п'ятий президент Петро Порошенко в інтерв'ю Яніні Сколоовій.
На запитання: "Асоціація із словосполученням "Володимир Зеленський"? Порошенко відповів:
"Поки що добре". Нас дедалі більше затягує інформаційна спіраль, з якої не вийти без втрати іміджу, - Клімкін про "українське питання" на виборах у США - Цензор.НЕТ 5612 https://gazeta.ua/articles/politics/_poroshenko-pro-prezidenta-zelenskogo-poki-scho-dobre/929276
 показати весь коментар
 
 
На запитання: "Асоціація із словосполученням "Володимир Зеленський"? Порошенко відповів:
"Поки що добре".

Нормально, падаем?
 показати весь коментар
 
Пока ещё не посадили, то, стало быть, хорошо....
 показати весь коментар
 
 
Из комментариев

Нас дедалі більше затягує інформаційна спіраль, з якої не вийти без втрати іміджу, - Клімкін про "українське питання" на виборах у США - Цензор.НЕТ 9409

Vladimir Bertolert 2 часа назад

До уваги прихильників Зеленського: на вас чекають у військоматах
- будете закінчувати війну!
- нічого страшного, ви просто будете сидіти в окопі і не будете стріляти...
 показати весь коментар
 
 
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що призначення радників в українські посольства й керівників структурних підрозділів перебуває в зоні його особистої відповідальності.
«Я про це говорив із президентом Зеленським і наполягаю, що це моя відповідальність, і я несу повну відповідальність. Якщо президент Зеленський вважає, що моє рішення неправильне, я готовий звільнити цю посаду, але вважаю, що він повинен мені довіряти. У нього багато справ, окрім узгодження призначення радників, яких кілька сотень по всьому світу», - зазначив Пристайко.Виталий Портников
 показати весь коментар
 
Виталий Портников: Профессионалы никогда не договорятся с дилетантами
 показати весь коментар
 
Мечты .... Ермакова


"Зеленский один из выдающихся политиков Европы"
 показати весь коментар
 
Это Зеленский посадил младшего Байдена на теплое места в желании иметь крышу от США?
Зеленский может даже выиграть - прекратив коррупционные схемы, договорняки с конкурирующими полит. силами США, то есть отказавшись от прогнивших методов мародера.
 показати весь коментар
 
 
Если быть справедливым, то сволочь Климкин окончил институт, в котором зебы не осилили бы первую лекцию введения в специальность...
 показати весь коментар
 
 
Там була вища математика, теормех, фізика... Для зеботів це смерть.
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы для МИДа закончить как Зеленский юридический. Хотя для смотрящего от Путина за украинским МИДом вообще образование не нужно. Вон Лерка справлялась с инженерно-машиностроительным, Югик вообще без образования, правда он смотрящий от барыги.
 показати весь коментар
 
 
Лукашенко тоже окончил исторический, как Зелемойский юридический, только у Лукашенко Франциск Скарына гулял по улицам Санкт-Петербурга.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Без потери имиджа? Оно вылезет все в дермище... какой имидж...
 показати весь коментар
 
 
Дилемма. Если не расследовать воровство сына Байдена, на Украину будет зуб у Трампа, который скорее всего выиграет выборы. А если вывести на чистую воду Байдена, то на Украину будет феерически зол Байден, который тоже возможно выиграет выборы.
 показати весь коментар
 
 
Президентом быть-это не х. на пианине играть.
 показати весь коментар
 
 
Только не надо эти слова приписывать Зелемойскому, он совсем другое сказал

Зеленский об отношениях с Трампом: Пока все очень хорошо. Он меня постоянно поздравлял с какими-то победами
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-ob-otnosheniyah-s-trampom-poka-vse-ochen-horosho-on-menya-postoyanno-pozdravlyal-s-kakimi-to-pobedami-1268962.html
 показати весь коментар
 
 
сказал собиратель лайков дурных порохоботов.
 показати весь коментар
 
 
Зеб, не вижу у тебя лайков от Лахты... Они тебя выкинули как использованный...?
 показати весь коментар
 
Україна повинна переглянути підхід до відносин з НАТО і відмовитися від ідеї вступити до Альянсу, вважає депутат від президентської партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з держбезпеки Ірина Верещук.
Про це вона заявила в інтерв'ю каналу 112.
За її словами, Україну не чекають в НАТО і туди швидше візьмуть Грузію. "Ми хочемо, але нас не беруть. І ми стукаємо в закриті двері і втрачаємо репутаційно. Нам не можна йти туди, де нас не чекають", - сказала Верещук. Нас дедалі більше затягує інформаційна спіраль, з якої не вийти без втрати іміджу, - Клімкін про "українське питання" на виборах у США - Цензор.НЕТ 5858
 показати весь коментар
 
Я понял, зеб, украинский язык ты не понимаешь, а как насчёт её другого заявления?

У нас есть свои ценности, которые нужно сохранять и которые в Европе давно размыты, - заявила Верещук.


 показати весь коментар
 
больному диабетчику и на пианино нечем уже играть!
 показати весь коментар
 
 
Зеленский подписал закон о предотвращении разрушения дорог
Дороги предотвратились разрушаться Нас все больше затягивает информационная спираль из которой не выйти без потери имиджа, - Климкин об "украинском вопросе" на выборах в США - Цензор.НЕТ 5710



пригадалось:
Штирлиц шел по лесу
- "Дятел" - подумал Штирлиц
- "Сам дятел" - подумал дятел
 показати весь коментар
 
 
Я бы поставил на Трампа, а Байден пусть расскажет зачем каждый месяц мотался в Украину при Обаме.
 показати весь коментар
 
 
зачем Байден в Украину мотался?

вспомни 14-й, зебил
 показати весь коментар
 
 
пашуня, иди полируй тестю медальку за крысм.
соелохи, прочтите статью полностью
 показати весь коментар
 
 
Согласен.
Видела на сф благодарность за присвоение клички одной беженки？😀
 показати весь коментар
 
 
надо сливать Байдена и его сынка.... не за бессплатно конешно же)))
 показати весь коментар
 
 
Звичайно, що будуть іміджеві втрати України при всіх відомих випадках розвитку подій щодо американських виборів.
 показати весь коментар
 
 
Хряк с Климкиным нанесли имиджу Украину огромный ущерб вмешавшись в предвыборную кампанию на стороне Клинтон. Проволочки с расследованием коррупции Байденыша могут только усугубить ситуацию.
 показати весь коментар
 
 
А кто это сделал? Кто встрял в прошлые президентские выборы в Штатах?
 показати весь коментар
 
 
Поматросили и бросили. Какая нах спираль, это называется вилка: какое решение не примет Украина, она будет в минусе. Свин втянул Украину в противостоянии США и РФ. Так что хорошо будет не скоро.
 показати весь коментар
 
 
Климкин !!! ты мабудь забыл позавчерашние памперсы поменять.
 показати весь коментар
 
 
Ермак уже отважно бросился на амбразуру, заявив что встречас Джулиани состоялась по его просьбе. Все это было бы ничего если бы много раньше Джулиани не сообщал что обращался с просьбой о встрече в "администрацию президента Зеленского". Пока все идет по нашему сценарию Вова сдаст Байдена, а разъяренные демократы начнут отвинчивать ему голову за "Приват", Гонтареву и прочие шалости. (c)timeze2019
 показати весь коментар
 
 
А кто такой Климкин? А... это же реваншист-порохобот и сбитый дипломат. А я уже и забыл о нём.
 показати весь коментар
 
 
Ему(климкину) просто завидно. Зеленский неожидано для всех стал фигурой мирового масштаба,от Зеленского зависит кто станет следующим президентом США. По влиянию-политик № 1 в мире.
 показати весь коментар
 
 
Барыга чтобы угодить путину и поставить на МИД Климкина разогнал всё министерство. Помните посла Сергеева в ООН? Как бледно по сравнению с ним выглядел Чурка!
 показати весь коментар
 
 
Ничего, тайное рано или поздно станет явным
Так что Климкину, у которого самого там в пуху по самое не хочу, стоит приготовиться
 показати весь коментар
 
 
Лалала Лалалала 6478e8b9, тут прикольная тема:
https://censor.net.ua/video_news/3149942/vash_ukrainskiyi_flag_ubival_moih_zemlyakov_a_etot_flag_zaschischal_eto_territoriya_leneer_terrorist
Зайди, прокоментируй. А то одни порохоботы , и все оскорбляют честь нашего Народного Президента.
 показати весь коментар
 
 
Кловун вважав шо любая стряпуха сможет управлять государством. Ага.
 показати весь коментар
 
 
если барыга управял, то любая стряпуха тоже сможет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
вважав... тебя же не поставили!
 показати весь коментар
 
 
Климкин уже забыл, как обделались, когда в открытую топили за Хилари)).
 показати весь коментар
 
 
Так это все та же «спираль»

Климкин пытается повесить ее на наступников
 показати весь коментар
 
 
Смотрящий от Путлера за украинским МИДом.
 показати весь коментар
 
 
Тут можно рискнуть и поставить на Байдена, я бы так и сделал ,но можно просто шлангом прикинутся ,мол ничего не видели, не знаем а что знали то забыли ,что имели потеряли ,полагаю так сделает Зеленский ! Нас дедалі більше затягує інформаційна спіраль, з якої не вийти без втрати іміджу, - Клімкін про "українське питання" на виборах у США - Цензор.НЕТ 5129
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Второй вариант лучше.
 показати весь коментар
 
 
Пусть скажет спасибо петиному дураку Луценко, который влез в это дерьмо.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
кац климкин! Вы с пэдротом уже опозорились на предыдущих выборах в США. Так что ты нам не авторитет. зтк!
 показати весь коментар
 
 
о где то потирает руки бородатая женина второго бородатого из зе тима Нас дедалі більше затягує інформаційна спіраль, з якої не вийти без втрати іміджу, - Клімкін про "українське питання" на виборах у США - Цензор.НЕТ 8578
 показати весь коментар
 
 
Кто полсе этого скажет, что Петя мудрый дипломат, пусть первым в меня бросит камень. Мало того что побежал вперди паровоза лизать зад Хиллари, так поставил своего дурака в ГПУ, который все дерьмо вывалил на Байдена, что бы сохранить себе место.
 показати весь коментар
 
 
В США аналитики (не путать с полуграмотными оналитегами с Цезора) подсуетили материал про связи ЗЕ и Коломойского.
Материал американского аналитического центра Atlantic Council под названием "Как потерять друзей и союзников".

Я бы сказал, что это уже не предупреждение, а приговор.
 показати весь коментар
 
Зебилы, когда Димон Табачник вернется, не в курсе? Пора робить це разом..
 показати весь коментар
 
Цей той самий клімкін, який на перегонки з петьою мальдівським поздоровляли з перемогою на президентських виборах хіларі клінтон?
Да ну на... Вони поради дають... А стадо д...бів на цензорі підгавкують? Ви чо зовсім ї..нуті???
 показати весь коментар
 
 
Найвищій пілотаж дипломатії - проковзнути між крапель і не промокнути. Клімкіну, це вдавалося
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору