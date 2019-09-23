 Нас дедалі більше затягує інформаційна спіраль, з якої не вийти без втрати іміджу, - Клімкін про "українське питання" на виборах у США

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Клімкін зазначив: "Американські ЗМІ почали пов'язувати позицію Дональда Трампа за військову допомогу Україні з тиском у справі Байдена. Нас дедалі глибше затягує негативна медійна спіраль, з якої буде дуже важко вибратися без втрат для нашого іміджу".

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Нагадаємо, скандал у США набирає обертів після того, як співробітник розвідки, який обробляв телефонну розмову Трампа з "іноземним лідером", яким може бути президент України Володимир Зеленський, подав скаргу своєму керівництву. Його турбували окремі висловлювання Трампа, які, за даними американських ЗМІ, можуть трактуватися як тиск на українську сторону з метою змусити відкрити розслідування проти сім'ї Джо Байдена, який є безпосереднім конкурентом Трампа на наступних виборах президента США.

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Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.