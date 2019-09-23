 Сурков не приймає рішень, він лише віддано передає те, що хоче Путін, - Волкер

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



"Він дуже розумний, він добре знається на цих питаннях, чітко дотримується протоколу. Це не та людина, яка ухвалює рішення. Загалом і в цілому, звісно ж, ухвалює президент Путін. Я думаю, що Сурков віддано передає те, чого хоче Путін, протягом усієї нашої взаємодії", – сказав він.



Американський дипломат висловив сподівання, що "вже найближчим часом" вони із Сурковим зможуть запланувати нову дату зустрічі. "Ми намагалися зробити це в серпні, але мій графік, на жаль, не дав змоги цього зробити", – зазначив Волкер.



Він не повністю погодився з думкою, що "Сурков є ідеологом агресії Росії проти України".



"Не думаю, що сказав би саме так. Усе це добре вписується в контекст політики президента Путіна. Він дійсно покладався на пана Суркова в питанні досягнення мети, і Сурков дійсно зробив внесок у деякі аспекти, які ми спостерігали. І це означає, що він відповідна людина для обговорення питань життєздатності сьогоднішніх рішень або можливості придумати щось ефективніше, якщо нам не байдужі люди на сході України", – уважає представник Держдепу.



"Якщо ми хочемо покращити життя цих людей, нам потрібно покласти край конфлікту. Для цього нам потрібно взаємодіяти з Росією. І Сурков – саме та людина, яку призначили саме для цієї мети", – заявив Волкер.



