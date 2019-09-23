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 Політика України, За кордоном
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Все про:Путін (10848) Сурков (136) Волкер Курт (470)

 Сурков не приймає рішень, він лише віддано передає те, що хоче Путін, - Волкер

Помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков, який представляє Москву на російсько-американських переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі, нічого в цьому питанні не вирішує і не є ідеологом агресії Росії проти України.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Він дуже розумний, він добре знається на цих питаннях, чітко дотримується протоколу. Це не та людина, яка ухвалює рішення. Загалом і в цілому, звісно ж, ухвалює президент Путін. Я думаю, що Сурков віддано передає те, чого хоче Путін, протягом усієї нашої взаємодії", – сказав він.

Американський дипломат висловив сподівання, що "вже найближчим часом" вони із Сурковим зможуть запланувати нову дату зустрічі. "Ми намагалися зробити це в серпні, але мій графік, на жаль, не дав змоги цього зробити", – зазначив Волкер.

Він не повністю погодився з думкою, що "Сурков є ідеологом агресії Росії проти України".

"Не думаю, що сказав би саме так. Усе це добре вписується в контекст політики президента Путіна. Він дійсно покладався на пана Суркова в питанні досягнення мети, і Сурков дійсно зробив внесок у деякі аспекти, які ми спостерігали. І це означає, що він відповідна людина для обговорення питань життєздатності сьогоднішніх рішень або можливості придумати щось ефективніше, якщо нам не байдужі люди на сході України", – уважає представник Держдепу.

"Якщо ми хочемо покращити життя цих людей, нам потрібно покласти край конфлікту. Для цього нам потрібно взаємодіяти з Росією. І Сурков – саме та людина, яку призначили саме для цієї мети", – заявив Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149979
 
   
 Топ коментарі
 
та там у хуйла они все только дурилки картонные. только у жирика другая роль в тестовой озвучке.
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у жирика роль - транслировать на публику то, шо даже сам путлер стесняется сказать (но о чем думает).
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дежавю....Зе теж не прийиає...ну і далі по тексту....
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та там у ***** они все только дурилки картонные. только у жирика другая роль в тестовой озвучке.
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у жирика роль - транслировать на публику то, шо даже сам путлер стесняется сказать (но о чем думает).
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да, это все знают. это одна из его ролей - роль царского шута, который может безнаказанно выдать всё шо угодно, в том числе и о царе, с предварительного разрешения самого царя, канешно. он - тестовый камень, круги на воде от которого, ***** по козьмопрутковски наблюдает. но не как пустую трату времени )
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а шо, Волкер типа принимает решения ? Они оба по сути пешки.
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Сурков чеченец. Все к чему он подталкиевает Путина, это мстя за войны в Чечне и за убитых. Только слепой этого не видит
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DemianBond. Фигня. Если бы так то Суркова пристрелили бы, как Немцова.
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для таких как Волкер-ТАМ ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЕТ *****!
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дежавю....Зе теж не прийиає...ну і далі по тексту....
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Поправка к заголовку: Сурков не принимает решений, он только преданно передает то, что Питух скажет.
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Волкер в силу западного мировоззрения не до конца понимает глубину кацапского днища. Возможно именно такие,как сурков и принимают решения коллегиально,а один из клонов путина,оригинал которого давно сдох, делает вид что правит холопами.
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Волкер сам кто вообще? Такое же никто как и Сурков.
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"Если мы хотим улучшить жизнь этих людей, нам нужно положить конец конфликту. Для этого нам нужно взаимодействовать с Россией.
Источник: https://censor.net.ua/n3149979

..................
якщо завданням чи то самоціллю є покращити життя лугандонських сєпарів та колаборантів за рахунок інших громадян України, то постає досить сумівною участь Штатів в особі їх сьогоднішнього керівництва у "будапештському" чи будь-якому іншому "форматі". Бо їхнє бачення вирішення проблеми Донбасу - це, як вбачається з цього інтерв,ю Волкера, діалог та "потепління" з кацапами за рахунок поступок інтересами України.
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Я с Волкером не согласен ,надо говорить путин-***** ...
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Волкер, ты такой же "передаст". Мне лично покую, что такое сурков. К чему эти комментарии?
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А что Волкер такой независимый дипломат и единолично принимает решения от лица США? И может Волкер указывает Трампу что тому делать?
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Оба они просто подчинённые. И могут только предлагать своё видение начальству. Ну и решать задачи, соответствующие своему рангу, т.е. второстепенные задачи в рамках общей канвы заданной начальством.
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А - ха - ха - ха - ха! Можно подумать, что сам Волкер является самостоятельной фигурой и выполняет то, чего хочет сам. Чья бы корова мычала. И Сурков и Волкер - чиновники по разные стороны барикад и каждый делает то, что ему прикажет руководство.
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Волкер взрослый и опытный человек, а несет такую "пургу". В мире нет ни одного государства, где решение принимает один человек. В РФ решение принимает "группа товарищей", которая правит страной еще с конца СССР, А ВВП просто озвучивает их решение, а заодно играет роль лидера нации. В СССР лидер нации существовал, пока он всех устраивал. Когда он переставал устраивать - его просто травили. Дедушка Ленин, Сталин и Андропов - яркие примеры. Всех устраивающие Хрущев, Брежнев, Черненко и Горбачев нормально отработали
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Можна подумати ти Волкер приймаєш рішення. Ви просто хлопчики на побігушках.... Якщо це для тебе новина.
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