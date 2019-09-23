Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Він дуже розумний, він добре знається на цих питаннях, чітко дотримується протоколу. Це не та людина, яка ухвалює рішення. Загалом і в цілому, звісно ж, ухвалює президент Путін. Я думаю, що Сурков віддано передає те, чого хоче Путін, протягом усієї нашої взаємодії", – сказав він.
Американський дипломат висловив сподівання, що "вже найближчим часом" вони із Сурковим зможуть запланувати нову дату зустрічі. "Ми намагалися зробити це в серпні, але мій графік, на жаль, не дав змоги цього зробити", – зазначив Волкер.
Він не повністю погодився з думкою, що "Сурков є ідеологом агресії Росії проти України".
"Не думаю, що сказав би саме так. Усе це добре вписується в контекст політики президента Путіна. Він дійсно покладався на пана Суркова в питанні досягнення мети, і Сурков дійсно зробив внесок у деякі аспекти, які ми спостерігали. І це означає, що він відповідна людина для обговорення питань життєздатності сьогоднішніх рішень або можливості придумати щось ефективніше, якщо нам не байдужі люди на сході України", – уважає представник Держдепу.
"Якщо ми хочемо покращити життя цих людей, нам потрібно покласти край конфлікту. Для цього нам потрібно взаємодіяти з Росією. І Сурков – саме та людина, яку призначили саме для цієї мети", – заявив Волкер.
Сурков не приймає рішень, він лише віддано передає те, що хоче Путін, - Волкер
Помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков, який представляє Москву на російсько-американських переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі, нічого в цьому питанні не вирішує і не є ідеологом агресії Росії проти України.
Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Источник: https://censor.net.ua/n3149979
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якщо завданням чи то самоціллю є покращити життя лугандонських сєпарів та колаборантів за рахунок інших громадян України, то постає досить сумівною участь Штатів в особі їх сьогоднішнього керівництва у "будапештському" чи будь-якому іншому "форматі". Бо їхнє бачення вирішення проблеми Донбасу - це, як вбачається з цього інтерв,ю Волкера, діалог та "потепління" з кацапами за рахунок поступок інтересами України.