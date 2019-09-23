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 Політика України, За кордоном
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Все про:ПАРЄ (585) Єлизавета Ясько (1)

 Українська делегація відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ

Делегація України в Парламентській Асамблеї Ради Європи відмовляється від участі в осінній сесії ПАРЄ, яка відбудеться з 30 вересня по 4 жовтня.

Про це повідомила в Facebook глава української делегації Єлизавета Ясько, передає Цензор.НЕТ.

"Заявляємо про відмову подавати повноваження нової української делегації на затвердження під час осінньої частини сесії ПАРЄ з 30 вересня по 4 жовтня 2019 року. Це буде способом реагування України на повернення Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України", - зазначила вона.

За словами Ясько, делегація проводитиме консультації з партнерами по Асамблеї "для пошуку спільних підходів і рішень, які дозволили б повернути ПАРЄ її репутацію важливого зразка демократії, верховенства права та захисту прав людини і свобод в Європі".

Читайте також: Частина української делегації планує участь у майбутній сесії ПАРЄ, - Гончаренко

Вона також звернулася до делегацій країн-членів Ради Європи із закликом провести розширені консультації щодо наслідків повернення РФ в ПАРЄ.

"Звертається до Франції, яка зараз головує в Комітеті міністрів Ради Європи, з пропозицією ініціювати консультації за участю президента Французької республіки Еманюеля Макрона і всіх зацікавлених сторін для широкого обговорення шляхів повернення довіри до Ради Європи та інституційної, а також моральної кризи РЄ, яка виникла в результаті добровільної та безпідставної відмови Комітету міністрів і Асамблеї наполягати на дотриманні Росією принципів і стандартів Ради Європи", - додала Ясько.

Також читайте: Нардепка СН Ясько очолить українську делегацію в ПАРЄ

21 вересня керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко повідомив, що українська делегація не поїде на найближчу сесію ПАРЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149976
 
   
 Топ коментарі
 
при порохе мы были в пасе а парашки там небыло, а при зеле все наоборот
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Вас тут на сайте почитать... То уже складывается мнение, что вы уже тренируетесь орать во всю глотку:"путен ввиди! ".
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зачем нам это делать? по тебе видно результаты "введения".
Дурних нема!
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Типа кто-то испугался? Да кому мы нужны....
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при порохе мы были в пасе а парашки там небыло, а при зеле все наоборот
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Вас тут на сайте почитать... То уже складывается мнение, что вы уже тренируетесь орать во всю глотку:"путен ввиди! ".
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зачем нам это делать? по тебе видно результаты "введения".
Дурних нема!
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И что ета организация за свое существование сделала полезного?
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Благодаря твоему пороху,ещё в 18м году всё порешали,шо кацапов вернут в пасе.
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благодаря кому их выгнали следуя этой логике?
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У зебилов нет логики. У них есть Г+Г и НьюсИван.
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А у адептов секты идиотов Святого Пэтра Рошенко память, как у рыбки и они не помнят, что возврат РФ в ПАСЕ произошел не за один день.
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При Порошенку лише мріяли, а при Вовочці втілили
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Зеб, в Европе не дурни сидят и они видели рейтинги Зелемойского до нового года, а паРаша хорошо платит, чтобы с ней продолжать ссорится, и т.к. они поняли, что позицию Украины некому будет отстаивать благодаря зелекторату, они и начали процедуру возвращения...
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Белокацап,шо ты троеточие ставишь? Дописуй ...при пэте.Так как барыга забил х.. и продолжал торговать с ******.Так зачем комуто надрываться если барыге пох.. нац интерессы
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Дельно написано. Между прочим, соевых предупреждали, какие настроения у электората, рейтинги в нос тыкали, но нет - те были свято уверены, что рейтинги дутые, нарисованные , проплаченные и тд.
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У Порошенко спросили:: "С чем ассоциируется Владимир Зеленский?". Он ответил: "Пока все хорошо". Поэтому могу я сделать вывод. Вы льете не обоснованно, так отработать 30 сееребряников своих.

И поэтому Пока все хорошо (с) Українська делегація відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ - Цензор.НЕТ 259
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Господи, какие же порохоботы дятлы!
Порошенко, Зеленский не влияли на возвращение РФ в ПАСЕ.
Европа сама испугалась выхода РФ - новая разделительная линия, неконтролируемые процессы внутри РФ, отмена маратория на смертную казнь в РФ. Вот основные причины и мотивация Запада.
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А ще при свинобаризі сонце світило якравіше якось, патріотичніше. Лик сонцесяйного Вальцманіеля (до речі, його ще не канонізували?) вів нарід до світлого майбутнього, а партія...тьху, тобто Адміністрація Пґизидента, була честю і совістю нашої епохи.
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Бабло до бюджету ПАСЕ заплатили, а на сесію не прийшли. Кому ви гірше зробили, клоуни?
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ПАСЕ ето организация поддерживающая терроризм, войны и диктаторов.
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Украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ
ідіоти(((
мокшам тільки і потрібно щоб представники України менше "світились" на публіці(((
навпаки для того щоб насолити мокшам потрібно активніше працювати у всіх міжнародних інституціях
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Надеятся что к следующей сесии язык подучат.
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Услышала, всё-таки, Ясько Климкина про доверие и моральный кризис...
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Украина будет выглядеть глупо если российская делегация вернется в ПАСЕ а украинская останется дома.
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Многие страны поддержали Украину и подняли вопрос о недоверии етой организации в сявязи с возвращением в нее Рашки. И тут Украина возьмет и вернется в нее, таким образом легитимизировав и признав решения етой гнусной организации?
Самое интересное что именно кацапы и сепары больше всего воют о выходе Украины из ПАСЕ.
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Через час, один гамасек отпишется, что он всё таки поедет.
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Сестра Левочкина и Мертвечук как всегда поедет чтобы обсерать Украину.
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Тогда следующий шаг должен быть выдворением ОБСЕ из Украины.
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своим отказом Украина решила сделать комфортное возвращение для делегации россиии и вполне возможно не без чьей-либо просьбы, да комфортно будут чувствовать себя те делегаты, которые променяли верховенство права на денежные знаки и политическую "целессообразность". С уходом в сторону с информационного поля ичезнет и проблематика по Украине. Как раз в этой ситуации только выступление с трибуны может привлекать чье-либо внимание.
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Мне не нравится политика демаршей
Имхо это детсад
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По ходу в ПАСЕ на шаг Украины всем фиолетово. Запад в последнее время показывает полную инертность в данном вопросе, оставляя Украину один на один в борьбе с агрессором. Увы(((
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Здається, вони просто бояться їхати через свою повну некомпетентність. Це ж не Раду гвалтувати.
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Вклад Украины в общий бюджет антиукраинской - пророссийской Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2019 году составил - 3,8 млн евро. И эти немалые деньги просто выкинуты в никуда, потому что толку Украине от этой подлой антиукраинской пророссийской организации никакого.
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что не день то новости все краше и краше с приходом ЗЕленых п.......ов к власти
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