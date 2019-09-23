 "Ніч на Банковій": під Офісом Президента протестуватимуть з вимогою розслідувати напади на активістів

Про це повідомляє в Facebook співтовариство "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.
"Минув рік відтоді, як громадяни вийшли на мирну акцію "Ніч на Банковій" під Адміністрацію президента Порошенка з вимогою розслідувати напади на активістів і звернути на проблему належну увагу. Тоді ми зібрали так званий список Гандзюк - 55 справ найбільш жорстоких нападів і вбивств громадських активістів, що сталися від початку 2017 року. За рік в Україні повністю змінилася влада. Але не змінився стан розкриття справ замовних нападів на громадських діячів. Усі замовники - на свободі, всі саботажників - не ", - йдеться в повідомленні.
Активісти закликають зібратися під офісом нового президента.
"Через рік ми знову збираємося на Банковій, під офісом нового президента, сказати йому прямо в очі: досить бути статистом смерті. Проблема нападів на активістів не вирішується. За рік - жодного прогресу. Побиття і саботаж тривають. В Україні змінився президент; оновився парламент; є новий генпрокурор, глава СБУ і старий міністр МВС. Ніхто з тих, хто потрапив до влади зі "слугою народу" не запропонував дієвого плану рішення системної проблеми терору громадських активістів", - зазначають ініціатори акції.
Зазначається, що "Ніч на Банковій" знову об'єднає найрізноманітніших людей: активістів, журналістів, правозахисників, ветеранів, просто небайдужих громадян.
"Пліч-о-пліч стоятимуть ті, хто часто називають один одного супротивниками та опонентами. Ми об'єднаємося заради спільної мети - продемонструвати владі, що не готові миритися з тим, що вона мовчки самоусувається: не помічає; розводить руками, поки інша її частина жорстоко знущається над українським суспільством. Ми вимагаємо безпеки для живих і справедливості для мертвих і постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Рейтинг Зеленского падает как мокрые штаны
Зеленский, закрой уже банковую опять. Всякие бомжи же не дают работать.
Зеля давай. Клич Авакова з *********** паличками.
"Я не думаю, що зараз можливі масові акції протесту. У нас буде зараз велика частина нашої інформаційної політики... Звичайно, те, що ти робиш, треба в таких випадках пояснювати суспільству, і ми будемо пояснювати", - заявив він.
Він також акцентував увагу на тому, що не очікує, що "правоохоронні органи такі заколоти сьогодні залишать без належної уваги і реакції".
"З іншого боку, знову ж таки, виходячи з соціології, масові акції протесту проти діючої влади неможливі. І навпаки - зачинщики таких масових заходів можуть наразитися на активну позицію активних громадян і отримати зовсім зворотну реакцію від того, що вони очікують", - додав він.
Вдумайтеся, ЗАБОРОНИВ СТЯГУВАТИ БОРГ! Схоже влада вирішила їх стягнути з ФОПів шляхом обкладання їх податками, касовими апаратами, чеками, звітністю і штрафами! А ****, з миру по нитці, олігарху нова яхта!
Зе. Олігархи мусять бути в тюрьмі!
Ну да, надо выходить 😁
Только эти ж вышли не из-за этого
А вот из-за Львова и надо было выйти
А ви знаєте, що ядерне паливо і газ у нас російські... Може матнемось на атомні станції провірим як торгівля з агресором? Або газ перекриємо європі...? Ми ж проти торгівлі з ворогом...
ще раз говорю... Бабки за вугля вже в росії... а активісти вірніше їхні боси просто долю хочуть...