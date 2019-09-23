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 Політика України, Суспільство
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Все про:акція (636) протест (986) Гандзюк (374) Офіс Президента (103)

 "Ніч на Банковій": під Офісом Президента протестуватимуть з вимогою розслідувати напади на активістів

Активісти 28 вересня збираються влаштувати акцію протесту під будівлею Офісу Президента з вимогою розслідувати напади на громадських діячів.

Про це повідомляє в Facebook співтовариство "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

"Минув рік відтоді, як громадяни вийшли на мирну акцію "Ніч на Банковій" під Адміністрацію президента Порошенка з вимогою розслідувати напади на активістів і звернути на проблему належну увагу. Тоді ми зібрали так званий список Гандзюк - 55 справ найбільш жорстоких нападів і вбивств громадських активістів, що сталися від початку 2017 року. За рік в Україні повністю змінилася влада. Але не змінився стан розкриття справ замовних нападів на громадських діячів. Усі замовники - на свободі, всі саботажників - не ", - йдеться в повідомленні.

Активісти закликають зібратися під офісом нового президента.

"Через рік ми знову збираємося на Банковій, під офісом нового президента, сказати йому прямо в очі: досить бути статистом смерті. Проблема нападів на активістів не вирішується. За рік - жодного прогресу. Побиття і саботаж тривають. В Україні змінився президент; оновився парламент; є новий генпрокурор, глава СБУ і старий міністр МВС. Ніхто з тих, хто потрапив до влади зі "слугою народу" не запропонував дієвого плану рішення системної проблеми терору громадських активістів", - зазначають ініціатори акції.

Зазначається, що "Ніч на Банковій" знову об'єднає найрізноманітніших людей: активістів, журналістів, правозахисників, ветеранів, просто небайдужих громадян.

"Пліч-о-пліч стоятимуть ті, хто часто називають один одного супротивниками та опонентами. Ми об'єднаємося заради спільної мети - продемонструвати владі, що не готові миритися з тим, що вона мовчки самоусувається: не помічає; розводить руками, поки інша її частина жорстоко знущається над українським суспільством. Ми вимагаємо безпеки для живих і справедливості для мертвих і постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149973
 
   
 Топ коментарі
 
- Изя, а какой по счету это получается уже президент в Украине? - Формально шестой. Но тут некоторые шутят, что этот президент тянет только на полшестого. Порохоботы, наверное.
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По чем сегодня петюня билеты продаёт?
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Опять порохоботи.
Зеля давай. Клич Авакова з єбонітовими паличками.
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- Изя, а какой по счету это получается уже президент в Украине? - Формально шестой. Но тут некоторые шутят, что этот президент тянет только на полшестого. Порохоботы, наверное.
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****, что ещё придумают?
Зеленский, закрой уже банковую опять. Всякие бомжи же не дают работать.
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НЕ, не надо мешать СВЫНАРНИКУ работать....
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Володар цієї Кантори грає Трампу на роялі і пофігу мороз.
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Краще на роялі,ніж як грав Поця,на шкіряній флейті.
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А Гадя Савченко вже ведуча на каналі Zik.
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Ну почему среди дремучей ваты так много даже не просто геев, а тупо п-сов... Кому интересны твои извращения, чтоб ты тут ими срал?
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Опять порохоботи.
Зеля давай. Клич Авакова з *********** паличками.
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В Украине судя по всему уже есть новая профессия - "активист".
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ты нищеброд не потянешь даже если все бутылки со своего балкона сдашь
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он уже оттуда строчит.Ещё с утра место занял.
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порошиловец,поменяй вентилятор.Дерьмо ещё с выборов висит засохшее
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зачем? ты же его жрешь все это время. жри дальше
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как я могу его жрать если оно тебе в пысок постоянно летит!
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ртом. руками запихиваешь и урчишь.... ты же любишь говно - ешь.
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Дебильное,скоро вошдь населения 5% подъедет на булдозере,смотри не отвлекайся,а то прозеваешь.Да,а ты с диваном приползло или как?
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Если бы не жрал, то оно бы тебя так не волновало, зебил)
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глава "офиса" вещает

"Я не думаю, що зараз можливі масові акції протесту. У нас буде зараз велика частина нашої інформаційної політики... Звичайно, те, що ти робиш, треба в таких випадках пояснювати суспільству, і ми будемо пояснювати", - заявив він.
Він також акцентував увагу на тому, що не очікує, що "правоохоронні органи такі заколоти сьогодні залишать без належної уваги і реакції".
"З іншого боку, знову ж таки, виходячи з соціології, масові акції протесту проти діючої влади неможливі. І навпаки - зачинщики таких масових заходів можуть наразитися на активну позицію активних громадян і отримати зовсім зворотну реакцію від того, що вони очікують", - додав він.
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Суд заборонив стягувати 2,35 млрд.грн.боргу з ДТЕК Ахметова!
Вдумайтеся, ЗАБОРОНИВ СТЯГУВАТИ БОРГ! Схоже влада вирішила їх стягнути з ФОПів шляхом обкладання їх податками, касовими апаратами, чеками, звітністю і штрафами! А ****, з миру по нитці, олігарху нова яхта!
Зе. Олігархи мусять бути в тюрьмі!
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нет. зебобики обязаны платить. они должны из своего кармана заплатить за свой дебильный выбор. я доволен
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угу. только на разных палубах и с разными спасательными жилетами
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У Зе таки всё получится. Чтоб видеть хватку, нужен ум. А ты иди стряпай борщ!
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Он щас на распутье.Думает за кого ж следующего прийдётся топить если барыгу прикроют.Онож гибридное.
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А суды у нас уже честные и неподкупные или ещё Петины?
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Честные и неподкупные.пэтюня не даст збрехать.если шо!?
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Виконавці і організатор вбивства Гандзюк знайдені.
"Ніч на Банковій": під Офісом Президента протестуватимуть з вимогою розслідувати напади на активістів - Цензор.НЕТ 5175
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Прокуратура уже сколько работает новая? Месяца нет?
Ну да, надо выходить 😁
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Але у Львівській області старий янеківсько-аваковський бєркут знову калічить тих, хто блокує парашне вугілля.
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Да я читала и это очень плохо
Только эти ж вышли не из-за этого

А вот из-за Львова и надо было выйти
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Активісти вийшли бо долю хочуть... Вугілля вже куплено... Бабки росії заплачені... москалі тупо ржуть як ми самі товар знищимо...
А ви знаєте, що ядерне паливо і газ у нас російські... Може матнемось на атомні станції провірим як торгівля з агресором? Або газ перекриємо європі...? Ми ж проти торгівлі з ворогом...
ще раз говорю... Бабки за вугля вже в росії... а активісти вірніше їхні боси просто долю хочуть...
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Так идите тогда в козино блокировать дороги!
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