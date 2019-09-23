 "Ніч на Банковій": під Офісом Президента протестуватимуть з вимогою розслідувати напади на активістів

Про це повідомляє в Facebook співтовариство "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

"Минув рік відтоді, як громадяни вийшли на мирну акцію "Ніч на Банковій" під Адміністрацію президента Порошенка з вимогою розслідувати напади на активістів і звернути на проблему належну увагу. Тоді ми зібрали так званий список Гандзюк - 55 справ найбільш жорстоких нападів і вбивств громадських активістів, що сталися від початку 2017 року. За рік в Україні повністю змінилася влада. Але не змінився стан розкриття справ замовних нападів на громадських діячів. Усі замовники - на свободі, всі саботажників - не ", - йдеться в повідомленні.

Активісти закликають зібратися під офісом нового президента.

"Через рік ми знову збираємося на Банковій, під офісом нового президента, сказати йому прямо в очі: досить бути статистом смерті. Проблема нападів на активістів не вирішується. За рік - жодного прогресу. Побиття і саботаж тривають. В Україні змінився президент; оновився парламент; є новий генпрокурор, глава СБУ і старий міністр МВС. Ніхто з тих, хто потрапив до влади зі "слугою народу" не запропонував дієвого плану рішення системної проблеми терору громадських активістів", - зазначають ініціатори акції.

Зазначається, що "Ніч на Банковій" знову об'єднає найрізноманітніших людей: активістів, журналістів, правозахисників, ветеранів, просто небайдужих громадян.

"Пліч-о-пліч стоятимуть ті, хто часто називають один одного супротивниками та опонентами. Ми об'єднаємося заради спільної мети - продемонструвати владі, що не готові миритися з тим, що вона мовчки самоусувається: не помічає; розводить руками, поки інша її частина жорстоко знущається над українським суспільством. Ми вимагаємо безпеки для живих і справедливості для мертвих і постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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