 Якщо слідчі ДБР не закриють справу проти Парубія, то стануть співучасниками сепаратистів, - Луценко

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, є вимога закону реєструвати заяви про злочин. Але ще є обов'язок захищати суверенітет і територіальну цілісність держави. Якщо в найкоротші терміни це безглузде й антидержавне провадження не буде закрито слідчими ДБР, вони стануть співучасниками сепаратистів", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.
"ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси навесні 2014-го. Правда, у своєму листі ДБР це називає "масовими заворушеннями", - заявив Парубій.
Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найрезонансніших із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.
юра иди ты в жопу(((это ты и такие как ты эту контору лепил(
в эту конторку попроползали одни мусора (
по сути это та же старая мусарня(((
Так и до настоящих беспорядков не далеко.
Если они начнут бегать по улицам и расстреливать людей как они делали это в Одечсе то сомневаюсь что не последует ответка.
В стране оружия достаточно.
Так что это идет инфо подготовка.
Причем работают на пару с кремлем.
Вчера как раз оттуда было про экстремистов.
У Украины нет договора об экстрадиции с этой страной, как собственно и у большинства европейских стран, туда этот ублюдок и смылся...
Пашинский в ОАЭ купил виллу за пару миллионов и передает всем пламенный привет
Сергей Пашинский вместе со своей семьей перебрались жить в ОАЭ.
О том, что Пашинский вывез семью в Объединенные Арабские Эмираты говорилось еще в начале лета.
Об этом писали все СМИ страны.
Во время парламентских выборов Сергей вернулся в Украину в надежде на то, что ему удастся купить мандат депутата, однако как известно этот план с треском провалился.
12 сентября против Сергея Пашинского вновь возбудили уголовное дело по одному эпизоду.
Сейчас Генеральная прокуратура готовит подозрение как минимум по 9 эпизодам.
Среди них тяжелейшие статьи связанные с преступлениями в Укроборонпроме и продаже армии бракованных минометов в 5 раз дороже чем они на самом деле стояли.....
Сергей Пашинский не стал дожидаться приговора суда и уехал с концами к семье в ОАЭ.
В политических кулуарах говорят, что в 2015 году Пашинский приобрел там отель. В этом же отеле он обустроил свою собственную виллу прямо на берегу моря.
ОАЭ были выбраны не спроста. Дело в том, что у Украины нет договора об экстрадиции с этой страной, как собственно и у большинства европейских стран.
Таким образом принудительно доставить Пашинского в Украину невозможно.
Сергей Пашинский чувствует себя отлично. После Майдана он и его подельники сумели выкачать более 250 миллионов долларов с Укроборонпрома.
Известно, что именно Пашинский и его подельники занимались контрабандными поставками оружия в Индию, Сирию, Ливию, Пакистан и другие страны мира.
На днях сообщалось, что из Лондона больше не вернется подельница Порошенко Валерия Гонтарева. Из Украины выехал Арсений Яценюк. Он изредка появляется в стране, поскольку здесь остался его бизнес.
Вчера же сообщалось, что в экстренном порядке хочет выехать и Петр Порошенко. У него на 1 октября назначен допрос с применением детектора. Этот допрос будет носить публичный характер.
Стоит отметить, что каждый лидер Майдана стал мультимиллионером, а кто-то и миллиардером. В это же время Украина заняла первое место в Европе и десятое место в мире по уровню коррупции. 1 место в Европе по уровню бедности и даже первое место по уровню бедности среди стран СНД.
Руки коротки, обломитесь.
Но уж точно не за эту бредовую х.рню.
Дальше будут дела против добровольцев ВСУ и Нацгвардии.
Это договор с путиным такой.
-армяне берегите евреев
-зачем?
-перебьют евреев возьмутся за вас.
Так и тут, Юра чувствует что может быть следующим. А всё потому что не садишь ты уродов - уроды садят тебя.
В Киеве, возле мерии, с депутата Киевсовета от ПЕС Георгия Ясинского незаметно сняли с руки часы Breguet Marine Automatic Chronograph в корпусе из 18-каратного розового золота. Ему бабушка с пенсии наверно подарила!
Против Порошенко - враги народа!