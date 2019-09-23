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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Луценко (2649) Парубій (1166) кримінальна справа (375) ДБР (510)

 Якщо слідчі ДБР не закриють справу проти Парубія, то стануть співучасниками сепаратистів, - Луценко

Ексгенпрокурор Юрій Луценко вважає кримінальне провадження проти колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія антидержавним і безглуздим.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, є вимога закону реєструвати заяви про злочин. Але ще є обов'язок захищати суверенітет і територіальну цілісність держави. Якщо в найкоротші терміни це безглузде й антидержавне провадження не буде закрито слідчими ДБР, вони стануть співучасниками сепаратистів", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

"ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси навесні 2014-го. Правда, у своєму листі ДБР це називає "масовими заворушеннями", - заявив Парубій.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найрезонансніших із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

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Якщо слідчі ДБР не закриють справу проти Парубія, то стануть співучасниками сепаратистів, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149970
 
   
 Топ коментарі
 
А кто там не верил, что Ленка Зеленская в 2014-м призівала в Фейсбуке отслеживать передвижение частей ВСУ и сливать аппалченцам ?
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пригадується, як десь рік тому, Корчинський на авторській програмі Скрипіна, і цього року весною в інтерв,ю Яніні неодноразово казав, що він ніде ні в яких подібних Майдану подіях не приймав участі і при цьому недвозначно, прямо перестерігав будь-кого з активістів вихвалятися своєю участю у Майдані. І пояснював чому так, - тому що з його слів "будуть часи, коли за це в Україні будуть переслідувати". Він як у воду дивився. Схоже, що кримінальне переслідування та осуд майданівців йдуть у пакеті "потепління" та інших домовленностей зєлємойських з кацапами та хуйлом.
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Тут он прав на 100%.
и дбр скоро драпать будет на ростов.вместе с портновской падалью
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В тому то і справа що по корупції в зелених до них питань немає, питання тільки по захисту України.
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************, досить писати муйню. Пиши на ра рашистських сайтах - там тобі повірять
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Если бы ты не был дураком то понимал бы ,что мне уже поверили 75% украинцев .. Якщо слідчі ДБР не закриють справу проти Парубія, то стануть співучасниками сепаратистів, - Луценко - Цензор.НЕТ 7929
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Слизнюк, можна дурити одну людину довго, але 75% народу довго дурити не вдасться. Зарубай це на своєму тупому *************** лобі.
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Та нет,это не интересно ,давай про распятого мальчика расскажи ...
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Если следователи ГБР не закроют дело против Парубия, то станут соучастниками сепаратистов, - Луценко
юра иди ты в жопу(((это ты и такие как ты эту контору лепил(
в эту конторку попроползали одни мусора (
по сути это та же старая мусарня(((
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"ГБР открыло дело против Парубия по событиям 2 мая в Одессе: "создание вооруженных группировок с целью массовых беспорядков". - такая формулировка, говорит о том, что Труба кремлёвский провокатор, либо получил добро от команды Зе, в любом случае, Трубу надо немедленно убирать и отправить на нары за предательство украинского народа.
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Юрик а ты тоже должен вместе с Андрюшей и Петей сесть на скамью подсудимых. За 5 лет беспредела и воровства пора ответку держать.
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вы еще Сеню Маджахета посадите за то что он маскалей в Ичкерии валил
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Для вас БПП(ой,извиняюсь ПЕС) и ваших сателлитов из Нф ваш дом-тюрьма.
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Нащо тоді Порошенко з'їв свого "сателіта" Сеню, у вас занадто спрощений московський підхід.
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Да это сепары и бандиты раздухарились.
Так и до настоящих беспорядков не далеко.
Если они начнут бегать по улицам и расстреливать людей как они делали это в Одечсе то сомневаюсь что не последует ответка.
В стране оружия достаточно.
Так что это идет инфо подготовка.
Причем работают на пару с кремлем.
Вчера как раз оттуда было про экстремистов.
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Стала известна новая "родина" подонка Пашинского
У Украины нет договора об экстрадиции с этой страной, как собственно и у большинства европейских стран, туда этот ублюдок и смылся...

Пашинский в ОАЭ купил виллу за пару миллионов и передает всем пламенный привет

Сергей Пашинский вместе со своей семьей перебрались жить в ОАЭ.
О том, что Пашинский вывез семью в Объединенные Арабские Эмираты говорилось еще в начале лета.
Об этом писали все СМИ страны.
Во время парламентских выборов Сергей вернулся в Украину в надежде на то, что ему удастся купить мандат депутата, однако как известно этот план с треском провалился.

12 сентября против Сергея Пашинского вновь возбудили уголовное дело по одному эпизоду.
Сейчас Генеральная прокуратура готовит подозрение как минимум по 9 эпизодам.
Среди них тяжелейшие статьи связанные с преступлениями в Укроборонпроме и продаже армии бракованных минометов в 5 раз дороже чем они на самом деле стояли.....
Сергей Пашинский не стал дожидаться приговора суда и уехал с концами к семье в ОАЭ.

В политических кулуарах говорят, что в 2015 году Пашинский приобрел там отель. В этом же отеле он обустроил свою собственную виллу прямо на берегу моря.
ОАЭ были выбраны не спроста. Дело в том, что у Украины нет договора об экстрадиции с этой страной, как собственно и у большинства европейских стран.
Таким образом принудительно доставить Пашинского в Украину невозможно.
Сергей Пашинский чувствует себя отлично. После Майдана он и его подельники сумели выкачать более 250 миллионов долларов с Укроборонпрома.

Известно, что именно Пашинский и его подельники занимались контрабандными поставками оружия в Индию, Сирию, Ливию, Пакистан и другие страны мира.
На днях сообщалось, что из Лондона больше не вернется подельница Порошенко Валерия Гонтарева. Из Украины выехал Арсений Яценюк. Он изредка появляется в стране, поскольку здесь остался его бизнес.
Вчера же сообщалось, что в экстренном порядке хочет выехать и Петр Порошенко. У него на 1 октября назначен допрос с применением детектора. Этот допрос будет носить публичный характер.
Стоит отметить, что каждый лидер Майдана стал мультимиллионером, а кто-то и миллиардером. В это же время Украина заняла первое место в Европе и десятое место в мире по уровню коррупции. 1 место в Европе по уровню бедности и даже первое место по уровню бедности среди стран СНД.
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Як не прикро констатувати,але нам потрібна спецслужба "Моссад". Давайте візьмемо їх " в оренду" на пару місяців і привеземо всіх цих підарасів назад в Україну. А далі по схемі-пальці в двері і "чістосєрдєчноє прізнаніє с возвращєнієм всего ,что заработанно нєпосільним трудом"
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Твоя інфа прямо від Сікільова чи від самої **********? бакс, скільки тобі платить парашка? мабуть, копійки бо в твою маячню вірять тільки упороті рашисти.
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Луценко вообще хоть одно громкое следствие завершил за свою карьеру?
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Ті "сіти",які він закидав на "велику рибу"виявилися дирявими.Такими як і сам Луценко разом зі своїм "ПТЕРОДАКТІЛЬОМ"-Іркою
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После 1 января 2020 года многие из ПЕС или убегут вслед за мразью Пашинским или пойдут под суд.
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вы обещали что эо произойдет не позднее 22 апреля. Потом - после выборов в Раду. Теперь опять новый срок.
Руки коротки, обломитесь.
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_Им в расие другую дату теперь сообщили людоеды. Вот они на наших сайтах эту дату распространяют теперь. Спамь эту падаль путлеровскую.
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Парубия есть за что привлечь к ответственности ("художества" в роли спикера).
Но уж точно не за эту бредовую х.рню.
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Так потихеньку і починає збуватися мрія зєлєбобів: жити в маларосії...
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Это только начало.
Дальше будут дела против добровольцев ВСУ и Нацгвардии.
Это договор с путиным такой.
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_Юра-Юра, ну ты и талпайоп! Зачем ты врёшь про "сепаратистов", как будто это внутренний конфликт с сепаратистами? Это война против внешнего агрессора, и нет никаких сепаратистов, есть пособники врага - коллаборанты. Взрослый годами, умом детский сад. Если он так мысли формулирует, они и мыслит также бессвязно и бестолково.
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Как из старого анекдота:
-армяне берегите евреев
-зачем?
-перебьют евреев возьмутся за вас.
Так и тут, Юра чувствует что может быть следующим. А всё потому что не садишь ты уродов - уроды садят тебя.
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Великий юрист!!.Муж Великой Женщины 3го тысячелетия,такой же великой юристки.
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а если расследование оправдает его действия ?
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бгггг
В Киеве, возле мерии, с депутата Киевсовета от ПЕС Георгия Ясинского незаметно сняли с руки часы Breguet Marine Automatic Chronograph в корпусе из 18-каратного розового золота. Ему бабушка с пенсии наверно подарила!

Якщо слідчі ДБР не закриють справу проти Парубія, то стануть співучасниками сепаратистів, - Луценко - Цензор.НЕТ 7013
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Рашистська мразь сиділа тихо поки не відчула: вже можна вилазити із шпаринок. Це добре: ворога треба знати в обличчя і поіменно.
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Против Парубия, Луценко ... - сепаратисты.
Против Порошенко - враги народа!
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