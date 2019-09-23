 Якщо слідчі ДБР не закриють справу проти Парубія, то стануть співучасниками сепаратистів, - Луценко

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, є вимога закону реєструвати заяви про злочин. Але ще є обов'язок захищати суверенітет і територіальну цілісність держави. Якщо в найкоротші терміни це безглузде й антидержавне провадження не буде закрито слідчими ДБР, вони стануть співучасниками сепаратистів", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

"ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси навесні 2014-го. Правда, у своєму листі ДБР це називає "масовими заворушеннями", - заявив Парубій.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найрезонансніших із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

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