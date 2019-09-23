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 Політика України
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Все про:Парубій (1166) Народний фронт (576)

 У НФ обурені у зв'язку з порушенням кримінального провадження проти Парубія

Партія "Народний фронт" висловлює обурення у зв'язку з порушенням Державним бюро розслідувань справи проти ексголови Верховної Ради України, одного з лідерів Революції гідності Андрія Парубія за нібито створення "збройних угруповань" для заворушень в Одесі 2 травня 2014.

Такі формулювання більше підходять російським спецслужбовцям, ніж українським слідчим, йдеться в повідомленні пресслужби НФ.

"Водночас, закликаємо Державне бюро розслідувань у жодному разі не піддаватися сторонньому тиску і впливу з метою використовувати Бюро з політичною метою.

Правоохоронна система Януковича, яка була "столом замовлень" тодішньої влади для переслідування незгодних, не повинна стати прикладом для діяльності нових незалежних правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

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"Ми висловлюємо тверду підтримку нашому другові і соратнику Андрію Парубію. Ми знаємо Андрія як патріота і політичного діяча, який робив все можливе для порятунку країни від печерного авторитаризму Януковича і путінської окупації України", - заявляють у НФ.

"Народний фронт" вимагає припинити будь-які дії, що мають характер політично мотивованих переслідувань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149969
 
   
 Топ коментарі
 
Ось і квіточки почалися... а скоро і ягідки підуть... Чого ви ще хотіли від Зеленського і його проросійських дружків? Так як в нас голосують на виборах, то це голосування не народу і не етносу... це голосування малоросів з психологією рабів. Нажаль минули вибори яскраво продемонстрували: в нас 75 відсотків тупих рабів і лише відсотків 15 громадян... і ще 10% нащадків кацабів, котрі знищували український етнос з моменту повалення УНР, ці голосували за всяких медведчуків...
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А в замен Овоща вернут. Он уже отсидел.
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Это за защиту Украины что ли?
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шо, тоже у этих рыльце в пушку？
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Коли майданівців грьобана луциківська прокурватура і грьобана аваковська поліція тягали по судах за Майдан, то НФ не возмущався.
Коли бєркута калічили добровольців і майданівців під ВРУ і на блокаді торгівлі з сєпарами, НФ мовчав.
Коли пакували тисячі фронтовиків по тюрягах, НФ мовчав.
От і наслідки.
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Тобто ти зелене вапжаєш що Парубій створював озброєнні банди для вчинення безладів? До чого ти хилиш, шавка портянкіна?
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Ти, парашна ботопроблjадь, якщо не засциш, як усі твоїх подільники з парашної ботоферми, то я тобі порихтую твою тупу черепушку. І за твого портянкіна, і за твою зелень, і за твої "озброєні банди", якщо ти не баба. Щоб тобі, недоумку, більше рот не чесався гівном плювати.
Але ж ти, чмирь чи чмирка, таке саме, як і твій корєш "Ал Бе", якого я уже опустив, і засциш зустрітися.
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Пусть посидит на пользу пойдет отсидка,заодно с логопедом пусть почирикает
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Ясен хрен, шо сброд казнокрадов из нф будет защищать своего подельника.
Если ваш картавый "трибун" такой честный и порядочный, то шо ему бояться?
А если эта, самая поганая в истории Украины, политическая партия поднимает волну говна, значит с картавым не всё так чисто и они его тупо отмазывают .
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Не могу никак вспомнить, что такое народный фронт)))
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Это интересно."Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов. /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест/ Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи./ Обвиняемого по делу штурма Майдана экс-главу УСБУ Щеголева отпустили под домашний арест/Заместителя Пшонки Кузьмина, который стал депутатом от ОПЗЖ, сняли с розыска. /Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-военного Ракушина. / Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство /убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу/ Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко / И только "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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Всё равно хотелось бы правосудия , а не служение новым хозяевам....
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Ось і квіточки почалися... а скоро і ягідки підуть... Чого ви ще хотіли від Зеленського і його проросійських дружків? Так як в нас голосують на виборах, то це голосування не народу і не етносу... це голосування малоросів з психологією рабів. Нажаль минули вибори яскраво продемонстрували: в нас 75 відсотків тупих рабів і лише відсотків 15 громадян... і ще 10% нащадків кацабів, котрі знищували український етнос з моменту повалення УНР, ці голосували за всяких медведчуків...
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НФ пора не возмущаться а сидеть за все их похождения ..
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За защиту Украины от чего ? От нормальных цен и тарифов ? От нормальных зарплат и пенсий ? От нормального образования и медицины ? От человеческой жизни ? Да ,от этого они Украину защитили конкретно и капитально...
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Были бы у тебя зарплаты и пенсии после захвата областных госадминистраций гиркинами и моторолами?
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У него были бы.
Он в пыточную бы пошел работать или в надзиратели.
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Ну про то ,кто дал гиркину и моторолеру захватить Донецк и почему ,это пусть следствие разбирается ...
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Как показали выборы в Украине ,дебилов у нас меньше 30% и это радует ! У НФ обурені у зв'язку з порушенням кримінального провадження проти Парубія - Цензор.НЕТ 2001
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цікаво чи яйцекролик віддасть сві1 перший вкрадений мульон для цього дурка
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Стала известна новая "родина" подонка Пашинского
У Украины нет договора об экстрадиции с этой страной, как собственно и у большинства европейских стран, туда этот ублюдок и смылся...

Пашинский в ОАЭ купил виллу за пару миллионов и передает всем пламенный привет

Сергей Пашинский вместе со своей семьей перебрались жить в ОАЭ.
О том, что Пашинский вывез семью в Объединенные Арабские Эмираты говорилось еще в начале лета.
Об этом писали все СМИ страны.
Во время парламентских выборов Сергей вернулся в Украину в надежде на то, что ему удастся купить мандат депутата, однако как известно этот план с треском провалился.

12 сентября против Сергея Пашинского вновь возбудили уголовное дело по одному эпизоду.
Сейчас Генеральная прокуратура готовит подозрение как минимум по 9 эпизодам.
Среди них тяжелейшие статьи связанные с преступлениями в Укроборонпроме и продаже армии бракованных минометов в 5 раз дороже чем они на самом деле стояли.....
Сергей Пашинский не стал дожидаться приговора суда и уехал с концами к семье в ОАЭ.

В политических кулуарах говорят, что в 2015 году Пашинский приобрел там отель. В этом же отеле он обустроил свою собственную виллу прямо на берегу моря.
ОАЭ были выбраны не спроста. Дело в том, что у Украины нет договора об экстрадиции с этой страной, как собственно и у большинства европейских стран.
Таким образом принудительно доставить Пашинского в Украину невозможно.
Сергей Пашинский чувствует себя отлично. После Майдана он и его подельники сумели выкачать более 250 миллионов долларов с Укроборонпрома.

Известно, что именно Пашинский и его подельники занимались контрабандными поставками оружия в Индию, Сирию, Ливию, Пакистан и другие страны мира.
На днях сообщалось, что из Лондона больше не вернется подельница Порошенко Валерия Гонтарева. Из Украины выехал Арсений Яценюк. Он изредка появляется в стране, поскольку здесь остался его бизнес.
Вчера же сообщалось, что в экстренном порядке хочет выехать и Петр Порошенко. У него на 1 октября назначен допрос с применением детектора. Этот допрос будет носить публичный характер.
Стоит отметить, что каждый лидер Майдана стал мультимиллионером, а кто-то и миллиардером. В это же время Украина заняла первое место в Европе и десятое место в мире по уровню коррупции. 1 место в Европе по уровню бедности и даже первое место по уровню бедности среди стран СНД.
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Показовановинавсігвинториліповспливають.
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За создание "вооруженных группировок" для беспорядков в Одессе 2 мая 2014.Источник: https://censor.net.ua/n3149969

О_уели?
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Інша справа ваш президент, зебіли. Він в цей час концерти в рашці давав.
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