 У НФ обурені у зв'язку з порушенням кримінального провадження проти Парубія

Такі формулювання більше підходять російським спецслужбовцям, ніж українським слідчим, йдеться в повідомленні пресслужби НФ.

"Водночас, закликаємо Державне бюро розслідувань у жодному разі не піддаватися сторонньому тиску і впливу з метою використовувати Бюро з політичною метою.

Правоохоронна система Януковича, яка була "столом замовлень" тодішньої влади для переслідування незгодних, не повинна стати прикладом для діяльності нових незалежних правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

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"Ми висловлюємо тверду підтримку нашому другові і соратнику Андрію Парубію. Ми знаємо Андрія як патріота і політичного діяча, який робив все можливе для порятунку країни від печерного авторитаризму Януковича і путінської окупації України", - заявляють у НФ.

"Народний фронт" вимагає припинити будь-які дії, що мають характер політично мотивованих переслідувань.