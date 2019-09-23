 У НФ обурені у зв'язку з порушенням кримінального провадження проти Парубія

Такі формулювання більше підходять російським спецслужбовцям, ніж українським слідчим, йдеться в повідомленні пресслужби НФ.
"Водночас, закликаємо Державне бюро розслідувань у жодному разі не піддаватися сторонньому тиску і впливу з метою використовувати Бюро з політичною метою.
Правоохоронна система Януковича, яка була "столом замовлень" тодішньої влади для переслідування незгодних, не повинна стати прикладом для діяльності нових незалежних правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.
"Ми висловлюємо тверду підтримку нашому другові і соратнику Андрію Парубію. Ми знаємо Андрія як патріота і політичного діяча, який робив все можливе для порятунку країни від печерного авторитаризму Януковича і путінської окупації України", - заявляють у НФ.
"Народний фронт" вимагає припинити будь-які дії, що мають характер політично мотивованих переслідувань.
Коли бєркута калічили добровольців і майданівців під ВРУ і на блокаді торгівлі з сєпарами, НФ мовчав.
Коли пакували тисячі фронтовиків по тюрягах, НФ мовчав.
От і наслідки.
Але ж ти, чмирь чи чмирка, таке саме, як і твій корєш "Ал Бе", якого я уже опустив, і засциш зустрітися.
Если ваш картавый "трибун" такой честный и порядочный, то шо ему бояться?
А если эта, самая поганая в истории Украины, политическая партия поднимает волну говна, значит с картавым не всё так чисто и они его тупо отмазывают .
Секта якась,чи шо!
Он в пыточную бы пошел работать или в надзиратели.
У Украины нет договора об экстрадиции с этой страной, как собственно и у большинства европейских стран, туда этот ублюдок и смылся...
Пашинский в ОАЭ купил виллу за пару миллионов и передает всем пламенный привет
Сергей Пашинский вместе со своей семьей перебрались жить в ОАЭ.
О том, что Пашинский вывез семью в Объединенные Арабские Эмираты говорилось еще в начале лета.
Об этом писали все СМИ страны.
Во время парламентских выборов Сергей вернулся в Украину в надежде на то, что ему удастся купить мандат депутата, однако как известно этот план с треском провалился.
12 сентября против Сергея Пашинского вновь возбудили уголовное дело по одному эпизоду.
Сейчас Генеральная прокуратура готовит подозрение как минимум по 9 эпизодам.
Среди них тяжелейшие статьи связанные с преступлениями в Укроборонпроме и продаже армии бракованных минометов в 5 раз дороже чем они на самом деле стояли.....
Сергей Пашинский не стал дожидаться приговора суда и уехал с концами к семье в ОАЭ.
В политических кулуарах говорят, что в 2015 году Пашинский приобрел там отель. В этом же отеле он обустроил свою собственную виллу прямо на берегу моря.
ОАЭ были выбраны не спроста. Дело в том, что у Украины нет договора об экстрадиции с этой страной, как собственно и у большинства европейских стран.
Таким образом принудительно доставить Пашинского в Украину невозможно.
Сергей Пашинский чувствует себя отлично. После Майдана он и его подельники сумели выкачать более 250 миллионов долларов с Укроборонпрома.
Известно, что именно Пашинский и его подельники занимались контрабандными поставками оружия в Индию, Сирию, Ливию, Пакистан и другие страны мира.
На днях сообщалось, что из Лондона больше не вернется подельница Порошенко Валерия Гонтарева. Из Украины выехал Арсений Яценюк. Он изредка появляется в стране, поскольку здесь остался его бизнес.
Вчера же сообщалось, что в экстренном порядке хочет выехать и Петр Порошенко. У него на 1 октября назначен допрос с применением детектора. Этот допрос будет носить публичный характер.
Стоит отметить, что каждый лидер Майдана стал мультимиллионером, а кто-то и миллиардером. В это же время Украина заняла первое место в Европе и десятое место в мире по уровню коррупции. 1 место в Европе по уровню бедности и даже первое место по уровню бедности среди стран СНД.
О_уели?