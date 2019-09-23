EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  1103  16
Все про:Нацполіція (8238) Умань (56) хасиди (28)

 Безпеку в Умані під час паломництва хасидів гарантуватиме зведений загін з 550 поліцейських. ФОТО

Забезпечення громадського порядку під час святкування Рош-га-Шана в Умані здійснюватиме зведений загін з 550 поліцейських з 12 областей України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Безпеку в Умані під час паломництва хасидів гарантуватиме зведений загін з 550 поліцейських 01

Цьогоріч за попередніми підрахунками очікується прибуття близько 40 тис. паломників з різних країн світу. Поліцейські загону гарантуватимуть безпеку громадян під час святкування брацлавськими хасидами Рош-га-Шана - Нового 5 780 за іудейським календарем.

Безпеку в Умані під час паломництва хасидів гарантуватиме зведений загін з 550 поліцейських 02

Читайте також: На святкування Рош ха-Шана в Умані може прибути до 40 тис. паломників-хасидів, - ДСНС

У складі зведеного загону 550 поліцейських, серед яких співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники, співробітник поліції превентивної комунікації і поліцейські групи аеропідтримки.

Безпеку в Умані під час паломництва хасидів гарантуватиме зведений загін з 550 поліцейських 03

Також читайте: Голова ортодоксальної єврейської торговельної палати Гонік просить Зеленського очистити Умань від корупції та посприяти будівництву синагоги

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149968
 
 
 Топ коментарі
 
как эти черти собираются, так в Умани всплеск наркомании, пожаров и хулиганства..
Безпеку в Умані під час паломництва хасидів гарантуватиме зведений загін з 550 поліцейських - Цензор.НЕТ 6029
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
40к. паломников на могилку, хотя х.з. есть ли там святые мощи или нет.....

А вот Антиколорадос чуть не обосрался когда ездил на могилу Петлюры в Париж - там лампадка стояла с польским орлом. Выложил гневную лекцию на предмет "не ценим своих героев, скорее другие оценят чем мы сами" и т.д.
В принципе Он прав - кому они надо если можно похихикать с дурных кошерных, которые носятся со своим цириком, или цадиком как бомж с писанной "кравчучкой".)
 показати весь коментар
 
не. жена христианка, дочь христианка. Он из другой оперы.
 показати весь коментар
 
А при чем тут жена и дочь? ЗЕ - чистокровный еврей и по маме и по папе.
 показати весь коментар
 
 
ага, и чего-то об єтом не орут и не орали на каждому сайте, как о Порохе. наверное своим церберам обой дали, на своих не котить.
 показати весь коментар
 
 
Так надож было уже до аминокислот ассимилировать.
 показати весь коментар
 
Хасиды сами кого хочешь отметелят. Как-то карманника поймали, так вора в больницу увезли. В тяжелом состоянии. Безопасность в Умани во время паломничества хасидов будет обеспечивать сводный отряд из 550 полицейских - Цензор.НЕТ 3740
 показати весь коментар
 
 
как эти черти собираются, так в Умани всплеск наркомании, пожаров и хулиганства..

 показати весь коментар
 
 
ага, і ще таку ж саму рать прибиральників треба.щась як нагадять!!!
 показати весь коментар
 
Хасиды - мощная защита Украины от хабатников (Коломойсмкий , Путин, Зеленский...). Лидер хасидов перед смертью оставил завещание, в котором признал, что 2000 лет иудеи сделали громадную ошибку. Он признал что Христос был действительно их мессией и распяли они Его зря. Но эта информация не распостраняется в среде иудеев.См. Ходоса.
 показати весь коментар
 
Чувак, ну чем тебе не нравится Один, Зевс или Перун?

Возвращайся в язычество, когда такие как ты отстанут от евреев, перестанет генерироваться ненависть...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору