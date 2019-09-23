 Безпеку в Умані під час паломництва хасидів гарантуватиме зведений загін з 550 поліцейських. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Цьогоріч за попередніми підрахунками очікується прибуття близько 40 тис. паломників з різних країн світу. Поліцейські загону гарантуватимуть безпеку громадян під час святкування брацлавськими хасидами Рош-га-Шана - Нового 5 780 за іудейським календарем.
У складі зведеного загону 550 поліцейських, серед яких співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники, співробітник поліції превентивної комунікації і поліцейські групи аеропідтримки.
А вот Антиколорадос чуть не обосрался когда ездил на могилу Петлюры в Париж - там лампадка стояла с польским орлом. Выложил гневную лекцию на предмет "не ценим своих героев, скорее другие оценят чем мы сами" и т.д.
В принципе Он прав - кому они надо если можно похихикать с дурных кошерных, которые носятся со своим цириком, или цадиком как бомж с писанной "кравчучкой".)
Возвращайся в язычество, когда такие как ты отстанут от евреев, перестанет генерироваться ненависть...