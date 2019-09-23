 Безпеку в Умані під час паломництва хасидів гарантуватиме зведений загін з 550 поліцейських. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Цьогоріч за попередніми підрахунками очікується прибуття близько 40 тис. паломників з різних країн світу. Поліцейські загону гарантуватимуть безпеку громадян під час святкування брацлавськими хасидами Рош-га-Шана - Нового 5 780 за іудейським календарем.

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У складі зведеного загону 550 поліцейських, серед яких співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники, співробітник поліції превентивної комунікації і поліцейські групи аеропідтримки.

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