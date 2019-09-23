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 Політика України
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Все про:ГПУ (3231) допит (524) Жеваго (10) ДБР (510)

 Екснардепа Жеваго викликають в ДБР на допит і вручення підозри, - ГПУ

Народного депутата Верховної Ради VIII скликання Костянтина Жеваго викликали в Державне бюро розслідувань (ДБР) для повідомлення про підозру і допиту як підозрюваного.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в тексті повістки на сайті ГПУ.

"Гр-н Жеваго, відповідно до вимог ст.ст.. 133, 135 КПК України Вам необхідно з'явитися 27 вересня 2019 року об 11.00 в кабінет №906 в Державне бюро розслідувань за адресою: м.Київ, вул.Петлюри, 15, в кримінальному провадженні №62019000000000890 від 14.06.2019 для вручення письмового повідомлення про підозру і допиту як підозрюваного", - йдеться в тексті порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси і кредит". Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряють народного депутата України. За даними джерела йдеться про народного депутата Костянтина Жеваго.

Читайте також: Приховувати виведення коштів з України "Росаві" допомагав банк "Фінанси та кредит", що належить до тієї ж фінансово-промислової групи, - Офіс великих платників податків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149965
 
   
 Топ коментарі
 
По ходу Портнов-Труба по старому хотят всех загнать в стойло....
Все це НАРОБИЛИ вы разом!
73% дурников....
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у Живаги британское подданство.. клал он на ГБР!
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Спортивная рыбалка с требованием поделиться и жить дальше спокойно.
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Може хоча б мільєн в людям заставляти повернути мільярдера.
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это вряд ли. Все достанется одному человеку,не будем его называть вслух.Сами подумайте, миллиард делить среди миллиона людей или на одного.Где больше выйдет?А делится нужно будет.Я думаю он и раньше это делал.,теперь просто с новыми нужно договориться.
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когда вызовут Косюка дружбана соевой барыжки?
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расслабтесь, Жеваго жЮлькин кадр - спонсор БЮТа
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Кстати, Коломойский имеет такие же признаки преступления, только более яркие.
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у Живаги британское подданство.. клал он на ГБР!
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По ходу Портнов-Труба по старому хотят всех загнать в стойло....
Все це НАРОБИЛИ вы разом!
73% дурников....
 показати весь коментар
 
 
Спортивная рыбалка с требованием поделиться и жить дальше спокойно.
 показати весь коментар
 
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