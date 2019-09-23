 ВРП звільнила підозрюваного в зраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука "за вчинення суттєвої дисциплінарної провини"

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр судової влади України.

Зазначається, що Чорнобука звільнено ще 29 вересня 2019 року постановою Верховної Ради України, проте він звернувся до суду з позовом до ВРУ. Вищий адміністративний суд 16 листопада 2017 року відмовив у задоволенні зазначеного позову, проте Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 28 листопада 2018 року скасував постанову ВАСУ і ВР.

"Ухвалюючи таке рішення, суд керувався, зокрема, тим, що відбулося порушення права позивача на участь у процесі прийняття оскаржуваного рішення у зв’язку з невиконанням відповідачем вимог частини п’ятої статті 216-1 Регламенту Верховної Ради України про обов’язкове повідомлення судді про проведення засідання, на якому розглядатиметься питання про звільнення цього судді, не пізніше ніж за три дні до дня засідання", - наголошується в повідомленні.

Водночас рішення Вищої ради юстиції від 4 серпня 2016 року № 1926/0/15-16 "Про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення Чорнобука В.І. з посади судді апеляційного суду Дніпропетровської області за порушення присяги" Чорнобуком В.І. не оскаржувалося.

У Вищій раді правосуддя відзначили, що через законодавчі зміни, подання ВРЮ у ВР про звільнення Чорнобука має розглядати саме ВРП.

При цьому підставою для прийняття рішення Вищої ради юстиції про внесення подання до ВР про звільнення Чорнобука стали встановлені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Вищою радою юстиції обставини, які свідчили про наявність у діях судді ознак порушення присяги.

Так, шеф-редактор програми "Люстратори 7.62" телеканалу "2+2" В. Сидоренко (ТОВ "Гравіс-Кіно") і Дніпропетровська обласна організація політичної партії "Демократичний альянс" звернулися до ВРЮ з заявами, в яких посилалися на розміщення в мережі інтернет звернення голови апеляційного суду Автономної Республіки Крим В. Чорнобука із закликами про набуття суддями громадянства Російської Федерації, а також відеоролики з його інтерв'ю, в яких говорилося про здійснення судочинства відповідно до законодавства РФ і організації вивчення суддями російського законодавства. Повідомлялося також, що суддя в березні 2014 року читав лекції з вивчення суддями АРК законодавства РФ.

Читайте також: Прокуратура завершила досудове розслідування щодо підозрюваного в державній зраді ексголови Апеляційного суду Криму Чорнобука

"Проаналізувавши висловлювання судді Чорнобука В.І., Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку, що він фактично заперечував конституційний обов’язок додержуватися присяги судді.

Вища рада юстиції у своєму рішенні констатувала, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України, врахувавши характер проступку, його наслідки, особу судді Чорнобука В.І., ступінь його вини, встановлені у дисциплінарній справі обставини, дійшла правильного висновку про порушення суддею Чорнобуком В.І. присяги судді, що унеможливлює його подальше перебування на цій посаді.

Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Чорнобука Валерія Івановича з посади судді апеляційного суду Дніпропетровської області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Вищої ради юстиції від 4 серпня 2016 року № 1926/0/15-16", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Підозрюваного в державній зраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти

Нагадаємо, журналісти "Слідство.Info" 3 листопада повідомили про затримання колишнього голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука. За версією слідства, під час російської спецоперації з окупації півострова колишній суддя активно співпрацював з агресорами. Так, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів вчити законодавство РФ і отримувати російські паспорти.

Валерія Чорнобука підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада") Кримінального кодексу України. У прокуратурі повідомили, що екс-главі Апеляційного суду АРК Чорнобука повідомили про підозру в зраді ще 11 липня 2018 року.

10 червня підозрюваного в держзраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти.

11 червня Чорнобук прийшов на допит в прокуратуру АРК.