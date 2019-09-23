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 Підозрюваного у побитті Найєма Саітова затримано сьогодні в Києві, - адвокат Масі Найєм

Один із підозрюваних у побитті Мустафи Найєма Саітов Магомед-Аміна був затриманий сьогодні в Києві.

Про це на своїй сторінки в мережі Facebook повідомляє адвокат Масі Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Нападник на мого брата, Саітов Магомед-Аміна, наразі в Україні. Його затримали і сьогодні о 18:00 буде судове засідання за клопотанням прокуратури міста Києва про застосування раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного з нападників на Найєма в центрі Києва не оголосили в міжнародний розшук через саботаж правоохоронців, - адвокат Масі Найєм. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, увечері 30 квітня внаслідок дорожнього інциденту був побитий народний депутат Мустафа Найєм.Сам потерпілий заперечує всіляке політичне підґрунтя того, що сталося.

Пізніше народний депутат Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що трьох учасників нападу на Найєма затримали.Нардеп Сергій Лещенко повідомив, що Найєм прооперований, а нападники намагаються "вирішити" питання.Також стало відомо, що двоє підозрюваних мають громадянствоРосійської Федерації.

1 травня глава київської поліції Андрій Крищенко заявив, що в цій справі відкрито ще одне кримінальне провадження за статтею "Умисне тілесне ушкодження середнього ступеня".

Пізніше в мережі були оприлюднені відео початку конфлікту на дорозі з участю нардепа Найєма, а також самогопобиття нардепа Найєма під час дорожнього інциденту.

2 травня Шевченківський райсуд Києва відмовився поміщати під варту підозрюваного в побитті НайємаСаітова Магомеда-Саліха Арбуєвичата обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.Ахмеда Абубакаровича Саітоватакож відпустили, призначивши йому нічний домашній арешт. Також суд відправив під нічний домашній арештгромадянина РФ Темербулатова.2 травня стало відомо, що ще одного підозрюваного у побитті Найєма Саітова олошено в розшук.

Підозрюваного у побитті Найєма Саітова затримано сьогодні в Києві, - адвокат Масі Найєм 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149958
 
   
 Топ коментарі
 
На родину всю эту чеченскую боксерскую банду.
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Арестовать ублюдков и выставить на обмен,заодно выяснить как эта крыса пересекла кордон будучи в розыске,кто там на границах берет с этих ослов взятки.
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Извиняются клованы, Найему кодекс пуштуна запрещает это действо
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На родину всю эту чеченскую боксерскую банду.
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Извиняются клованы, Найему кодекс пуштуна запрещает это действо
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коментар відмічено як спам  
 
Порошенко вже взяв на поруки?
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Арестовать ублюдков и выставить на обмен,заодно выяснить как эта крыса пересекла кордон будучи в розыске,кто там на границах берет с этих ослов взятки.
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ну, зовсім ніякої політічєской подопльокі - чісто плємєннийє мєждоусобіци
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Розборки етнічних банд - не така вже й важлива новина.
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на лице присутствуют явные признаки вырождения
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Взяли для того, чтобы отправить под ночной домашний арест? Ой, как ему страшно...
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Посадить лет на 5, а потом черножопого нахер в горы назад выкинуть.
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В соответствии с внутренней политикой зе-команды - извиниться, отпустить и компенсировать моральные страдания. А сторонников Майдана не просто избивать - убивать. 73% украинского народа проголосовали именно за это, или я не прав?
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урюк поверил зекомандЕ, что эпоха бедности закончилась - вот и вернулся, бабло "семейное" поднимать и девок одноклеточных портить
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