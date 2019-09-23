 Дії Зеленського можуть привести до дестабілізації роботи Бюро, - Рада громадського контролю НАБУ про заклик президента телефонувати на "гарячу" лінію

Про це йдеться в заяві Ради громадського контролю НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"23 вересня на Facebook-сторінці Президента України Володимира Зеленського було розміщено відеозаклик дзвонити на гарячу лінію НАБУ з приводу усіх видів корупції. Рада громадського контролю НАБУ наголошує: Національне антикорупційне бюро України не розслідує усі корупційні злочини. Детективи Бюро займаються кримінальними корупційними правопорушеннями, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці. Через хибну інформацію про повноваження Бюро, гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які не є підслідними органу. Такі дії очільника держави можуть призвести до дестабілізації роботи Бюро та викликати шквал негативу населення у зв’язку з тим, що більшість громадян не є спеціалістами у Кримінальному процесуальному кодексі України і цілком довіряють словам Президента. А отже, громадяни вимагатимуть від органу розслідування справ, які йому не підслідні", - йдеться в заяві.

"РГК нагадує, що детективи Бюро здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, з урахуванням умов, визначених частиною 5 статті 216 КПК України. Крім того нагадуємо, що статтею 383 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину", - уточнили в Раді громадського контролю.

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"Закликаємо Президента розтлумачити сферу відповідальності НАБУ та вказати, що з приводу корупційних злочинів, які не входять до компетенції НАБУ, треба звертатися до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. Якщо Президент хоче допомогти правоохоронним органам у боротьбі з корупцією, пропонуємо йому розглянути питання універсальної гарячої лінії для повідомлень про корупційні правопорушення", - резюмували в Раді громадського контролю.







Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав українців боротися з корупцією і повідомляти про будь-які корупційні дії в НАБУ: "Не мовчіть, не пишіть у соціальних мережах про "все пропало" і про "рішал". Телефонуйте".