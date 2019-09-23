EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  3911  69
Все про:НАБУ (2111) Зеленський (2835) корупція (2569)

 Дії Зеленського можуть привести до дестабілізації роботи Бюро, - Рада громадського контролю НАБУ про заклик президента телефонувати на "гарячу" лінію

Рада громадського контролю (РГК) НАБУ закликала президента України Володимира Зеленського розглянути питання створення універсальної гарячої лінії для повідомлень про корупційні правопорушення.

Про це йдеться в заяві Ради громадського контролю НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"23 вересня на Facebook-сторінці Президента України Володимира Зеленського було розміщено відеозаклик дзвонити на гарячу лінію НАБУ з приводу усіх видів корупції. Рада громадського контролю НАБУ наголошує: Національне антикорупційне бюро України не розслідує усі корупційні злочини. Детективи Бюро займаються кримінальними корупційними правопорушеннями, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці. Через хибну інформацію про повноваження Бюро, гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які не є підслідними органу. Такі дії очільника держави можуть призвести до дестабілізації роботи Бюро та викликати шквал негативу населення у зв’язку з тим, що більшість громадян не є спеціалістами у Кримінальному процесуальному кодексі України і цілком довіряють словам Президента. А отже, громадяни вимагатимуть від органу розслідування справ, які йому не підслідні", - йдеться в заяві.

"РГК нагадує, що детективи Бюро здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, з урахуванням умов, визначених частиною 5 статті 216 КПК України. Крім того нагадуємо, що статтею 383 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину", - уточнили в Раді громадського контролю.

Читайте також: "Труба створює ризики Зеленському перед візитом у США", - Романенко

"Закликаємо Президента розтлумачити сферу відповідальності НАБУ та вказати, що з приводу корупційних злочинів, які не входять до компетенції НАБУ, треба звертатися до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. Якщо Президент хоче допомогти правоохоронним органам у боротьбі з корупцією, пропонуємо йому розглянути питання універсальної гарячої лінії для повідомлень про корупційні правопорушення", - резюмували в Раді громадського контролю.

Дії Зеленського можуть привести до дестабілізації роботи Бюро, - Рада громадського контролю НАБУ про заклик президента телефонувати на гарячу лінію 01
Дії Зеленського можуть привести до дестабілізації роботи Бюро, - Рада громадського контролю НАБУ про заклик президента телефонувати на гарячу лінію 02
Дії Зеленського можуть привести до дестабілізації роботи Бюро, - Рада громадського контролю НАБУ про заклик президента телефонувати на гарячу лінію 03

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав українців боротися з корупцією і повідомляти про будь-які корупційні дії в НАБУ: "Не мовчіть, не пишіть у соціальних мережах про "все пропало" і про "рішал". Телефонуйте".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149956
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
А что за персонажи входят в так называемый Совет? Их всё устраивало в деятельности НАБУ за 4 года???
 показати весь коментар
 
 
А что !Таместь работа?? И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТОЙ "РАБОТЫ" МОЖНО ПРЕДЬЯВИТЬ??
 показати весь коментар
 
 
Ну бабло то получают, носки опять же по 500 гривен........
 показати весь коментар
 
 
НАБУ - спеціалізований виключно антикорупційний орган. ДБР - ні.
 показати весь коментар
 
прочитав НАЇБУ... подумав, що якась нова зелена організація... очі вже не ті... мабуть старію...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Браво, Владимир Александрович! Всех рубить по самые яйца! 73%- твой картбланш народа Украины и срать на эту кучку маргиналов!
 показати весь коментар
 
 
Игорь Валерьич за "маргиналов" могет и в бубен дать...
 показати весь коментар
 
 
а шо,сам зелебеня трускавец не заканчивал шоле?не могли репититора хотя бы нанять?экономные,мля...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Во, мля, привыкли при сыньоносом сидеть в тишине и ничего не делая получать не хилую зп, а тут работать заставляют
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
надо срочно послать к зеле агента катерину Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на "горячую" линию - Цензор.НЕТ 63
 показати весь коментар
 
 
не переживай,там уже все есть Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на "горячую" линию - Цензор.НЕТ 3490.просто время еще не настало
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зелебобікі тільки почали в долоні плескати від радості, схопили телефони, щоб на сусідів стукати, а їм знову серпом по яйцях.
 показати весь коментар
 
 
Звонить можно, но звонки платные (деньги нужны очень)...
 показати весь коментар
 
 
Босс сказал звонить, значит нехай звОнят. Зестабилизация уже пришла, её не нужно бояться.
 показати весь коментар
 
 
Я не я і хата не моя.....шерше ля фам!

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
 показати весь коментар
 
 
да Президент снова пошутил ))) , так сказать телефонный хулиган....
 показати весь коментар
 
 
Пусть НАБУ опубликует номера телефонов Зели, Бени, Богдана, Разумкова.. и Ко из 95 квартала !
И главное сообщить, что в первую очередь им надо звонить по вопросам зарплат, пенсий, цен и тарифов.... Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на "горячую" линию - Цензор.НЕТ 114
 показати весь коментар
 
 
И Петралексеича! чтоб обиженные могли позвонить и послушать о Томосе и Безвизе!
 показати весь коментар
 
 
Яке ж воно таки дурне і зелене . БлаЗєнь одним словом 😁
 показати весь коментар
 
 
Да его действия к дестабилизации Украины приводят.
 показати весь коментар
 
 
Вот смотрите, человек работает президентом уже несколько месяцев, а до сих пор не может выучить структуру государственных органов и их задачи. А ведь раньше учил длинные тексты для сцены. Вот по себе знаю: если что-то неинтересно, то учись - не учись, все равно из готовы вылетит, а если что-то действительно нравится, то запоминается само. Это я к тому, что государственное управление ему вообще неинтересно. Артистом был - артистом и помрет.
 показати весь коментар
 
 
Что Вы? Большинство не может ошибаться!
 показати весь коментар
 
Расскажите преЗеденту-юрЫсту, что НАБУ не расследует рядовые случаи коррупции, им по уставу положено заниматься госслужащими категории А.


Он должен был дать телефон Рябошапки. в ГПУ.



 показати весь коментар
 
 
Звідки президенту знати чим НАБУ займається...
 показати весь коментар
 
 
Появление Зеленского на свет уже стало дестабилизацией
 показати весь коментар
 
 
И не говори. С появлением это ЗЕлёной субстанции вселенная стала не стабильной. Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на "горячую" линию - Цензор.НЕТ 6091
 показати весь коментар
 
 
зачем зеленскому чтобы его чиновников расследовали?
Заспамим!
 показати весь коментар
 
 
данное видеообращение - 100% косяк, потому что это глупость, это не компетентность, и это низкий правовой уровень Офиса перЗедента (ОПы, по простому)..
за такой громкий про%%б перЗедента, должен нести ответственность некомпетентный бурят Богдан, который по случаю приобрел адвокатское свидетельство лет двадцать назад в подземном переходе на Крещатике..
как минимум, Вазелинский должен заставить Богдана пройти переатестацию.. а если у Зели есть яица, то он должен выгнать Богдана с позором..
потому что в следующий раз, Зеленский предложит населению сдавать анализы в Конституционном суде..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Аааааа))))) так то телефон НАБУ, а зебилы пол дня радовались, что зебобин
 показати весь коментар
 
 
Я сразу понял, что призыв от Зеее пиар шаг и полный бред. А почему до узеленскага это раньше не дошло, прежде чем это фуфло гонять? Лохторат все-равно типа схавает? Или во власти сами лохи без мозгов и тормозов?
 показати весь коментар
 
 
Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует все коррупционные преступления. Детективы Бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенные высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и составляют угрозу национальной безопасности.Источник: https://censor.net.ua/n3149956

Как юрист, а тем более президент, может этого не знать?!
Что, выходит Зеленский - неуч?!
 показати весь коментар
 
 
он просто дебил популистический. вы поняли вообще какой основной посыл был в его клипе? "а то понимаешь пишите в соцсетях "зеленский плохой, зеленский везде своих расставил". не надо. звоните". его это зацепило. Его начинают зебобики полоскать как тряпку половую
 показати весь коментар
 
 
Так ты ж всё время за ЗЕ агитировал ))))
 показати весь коментар
 
 
Ви з бодуна? Я ще при своєму розумі, щоб за руськомірського болвана Зеденського агітувати...(((
 показати весь коментар
 
Розкажіть Зеленському, що проклятий Порох продовжує обкрадати країну!

Цікаве порівняння: минулий рік ціна пшениці 2 класу 6000 грн., нинішній рік - 4300, вартість хліба в магазинах 12 та 15,5 відповідно, планується підвищення.
Ціна на соняшник в минулому році була на рівні 9800 грн., а сьогодні в порту 8600 грн., по районах скуповують по 8000 грн., з якого ще потрібно сплатити 20% ПДВ до бюджету сільгоспвиробнику! У фермера ФОПа купують за 6200 грн., але ціна на олію ніяк незмінилась в магазинах!
Ціна на кукурузу в порту 4100 грн., з ПДВ для сільгоспвиробників, а для ФОПа - 3350 грн., і ще потрібно довезти до портового елеватора! Це ще мінус як мінімум 300 грн., на тоні!
Вільний ринок електроенергії призвів до того, що вартість кВт залишився незмінним, додатково платимо за транспортування (зростання майже на 35 відсотків).
Те ж саме з газом!
Риторичне запитання: на кого всі Ми працюємо?
Евгений Кифоренко
 показати весь коментар
 
 
Нельзя дестабилизиртвтаь то, что не работат. Может нард их разшевелит.
 показати весь коментар
 
 
Из-за видеообращения Зеленского украинцы "положили" горячую линию НАБУ. Из-за шквала входящих звонков сейчас дозвониться в бюро невозможно. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ. Дії Зеленського можуть привести до дестабілізації роботи Бюро, - Рада громадського контролю НАБУ про заклик президента телефонувати на "гарячу" лінію - Цензор.НЕТ 5464
 показати весь коментар
 
 
Аха, ведь они там, в НАБУ, любители тишины и покоя. Так могут поискать себе работу, или места на кладбище, там им вполне будет комфортно.
 показати весь коментар
 
писец. щмаркля даже не знает чем занимаются подчиненные ему органы
 показати весь коментар
 
 
Вот что бывает, когда президентом становится наркоман
 показати весь коментар
 
 
В общем , керування краиною на уровне детского сада . Он делает всё чтобы только понравиться зе-избирателю , абсолютно не думая о последствиях . Никакой стратегии , никакой продуманной логики в действиях , один пиар . Вот что значит поставить во главе державы клоуна по профессии . ! Та хоть бы ж консультировался с людьми , которые знают хоть какой нибудь толк ,в управлении державой , в международной политике и т.д. Так нихрена Дії Зеленського можуть привести до дестабілізації роботи Бюро, - Рада громадського контролю НАБУ про заклик президента телефонувати на "гарячу" лінію - Цензор.НЕТ 3553 ...

Угробит страну , ёлки-палки ,, к гадалке не ходи - угробит . Господи , не допусти ..
 показати весь коментар
 
 
А что они звонков боятся? Поставьте автоответчик, как это лучше сделать, спросите у Укртелекома или мобильных операторов. Хрен кто дозвониться.
 показати весь коментар
 
А Зеленский еще тот диверсант, одним обращением в своем видеоролике, смог перегрузить работу НАБУ Дії Зеленського можуть привести до дестабілізації роботи Бюро, - Рада громадського контролю НАБУ про заклик президента телефонувати на "гарячу" лінію - Цензор.НЕТ 9246
 показати весь коментар
 
Ну так имея свою секту с шестью миллионами зебилов-прихожан, можно делать многое.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору