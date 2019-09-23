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 Політика України, Суспільство
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Все про:апеляція (233) суд (5539) Янукович (6931)

 Суд продовжує розглядати апеляцію на вирок у справі про держзраду Януковича

Київський апеляційний суд 23 вересня продовжив слухання апеляції на вирок засудженому заочно до 13 років позбавлення волі експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про державну зраду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що на засіданні в понеділок захист заявив низку клопотань, частину з яких суд розгляне пізніше, зокрема, про допит свідків подій 20 лютого 2014 року, що стосуються масового розстрілу на Майдані Незалежності в Києві.

Впродовж дня в суді оголошуються апеляційні скарги адвокатів Януковича на вирок Оболонського райсуду Києва, який захист вважає незаконним і необґрунтованим.

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Водночас позиція сторони обвинувачення зводиться до того, що доказів провини експрезидента було зібрано достатньо.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.

Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.

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Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.

За державну зраду експрезидента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.

Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в експрезидента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.

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6 березня апеляційний суд повернув вирок у справі про держзраду В.Януковича з апеляційними скаргами його адвокатів в Оболонський суд для розгляду заяв про виправлення описок та про роз'яснення вироку.

20 березня Оболонський суд відмовив захисту Януковича в задоволенні заяв про роз'яснення вироку у справі про держзраду на підставі того, що вирок "викладено чіткими і зрозумілими словами і пропозиціями". Також суд відмовив адвокатам у виправленні описок у вироку у цій справі.

Крім того, суд закликав захист Януковича не подавати необґрунтованих заяв і не перешкоджати цим розгляду вироку в апеляційному суді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149955
 
 
 Топ коментарі
 
Это значит Зеленский собирается и Януковича оправдать и встречать в Украине цветами, наплевав на сотни жертв Майдана, на тысячи убитых в войне против агрессии России!?
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О-о-о-о, щас хряка оправдают. Это капец!
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оправдают однозначно... Это всё клятый Порох! Суд продолжает рассматривать апелляцию на приговор по делу о госизмене Януковича - Цензор.НЕТ 4047
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Янукович не виноват, его подставили, а бежал он потому что все видели как ныняшняя власть пресует честных банкиров типа Валерии Гонтаревой Суд продолжает рассматривать апелляцию на приговор по делу о госизмене Януковича - Цензор.НЕТ 1849
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Это значит Зеленский собирается и Януковича оправдать и встречать в Украине цветами, наплевав на сотни жертв Майдана, на тысячи убитых в войне против агрессии России!?
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Я голосовал за Порошенко и ЕС и считаю, что правильно сделал. На переправе, да еще в такой обстановке, коней не меняют.
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вот если бы федорыч изменил украине с янычем, был бы на улице гендеров праздник Суд продолжает рассматривать апелляцию на приговор по делу о госизмене Януковича - Цензор.НЕТ 8070
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Вітіок,не бзди,повертайся,тобі ні чого не зроблять 😊
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От біда, новина не про ПОРОХА, а то б коментів зараз зашквар був би?! Так зебобіки? Давайте амністуйте прохфесора
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О-о-о-о, щас хряка оправдают. Это капец!
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прикро визнавати але і такий варіант може бути(((
напряму не виправдають але перекроїти цілком можуть...портной же нині в судах за закрійника(((
не було б так смішно як сумно(
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парубию с подачи портного шестёрки из из ГБР "шьют" дело(((
а тут глядишь харанту ростовскому портной с другими апелляционными шестёрками приговор отменят
рэхормы самые рэхорматорские...
то ли ещё будет...
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порохоботи, а чого не розслідувалось незаконне збагачення Овоща? та і сторінку ви якось обійшли увагою... може вам це не оплачують?
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слово зебільчик сприймається як комплімент, коли звучить з вуст порохосвина
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