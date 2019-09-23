 У справах ДБР винесено 411 обвинувачувальних вироків, - Труба

Про це повідомив директор Бюро Роман Труба під час зустрічі з головою Консультативної місії Європейського Союзу (КМЕС) в Україні Антті Юхані Хартікайненом, йдеться в інформації ДБР.
"Суспільство дуже довго чекало створення ДБР, зараз від нас хочуть швидких результатів", - зазначив Труба.
На зустрічі з головою КМЕС обговорювалося, зокрема, підвищення кваліфікації працівників Бюро з участю міжнародних експертів місії.
Верховна Рада прийняла закон про створення Державного бюро розслідувань 12 листопада 2015 року. У 2017 році на конкурсі на посаду глави Бюро здобув перемогу Роман Труба, який до цього працював в органах прокуратури. 27 листопада 2018 року ДБР приступила до правоохоронної діяльності. До компетенції відомства входить розслідування злочинів, скоєних вищими чиновниками, суддями, працівниками правоохоронних органів, а також військові злочини.
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27 ноября 2018 года ГБР приступила к правоохранительной деятельности. В компетенцию ведомства входит расследование преступлений, совершенных высшими чиновниками, судьями, работниками правоохранительных органов, а также военные преступления.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Источник: https://censor.net.ua/n3149954