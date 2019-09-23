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 Політика України
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Все про:Труба (131) ДБР (510)

 У справах ДБР винесено 411 обвинувачувальних вироків, - Труба

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 12 тис. кримінальних проваджень, з яких 2 тис. направлено до суду. У справах, якими займається Бюро, вже винесено 411 обвинувачувальних вироків.

Про це повідомив директор Бюро Роман Труба під час зустрічі з головою Консультативної місії Європейського Союзу (КМЕС) в Україні Антті Юхані Хартікайненом, йдеться в інформації ДБР.

"Суспільство дуже довго чекало створення ДБР, зараз від нас хочуть швидких результатів", - зазначив Труба.

На зустрічі з головою КМЕС обговорювалося, зокрема, підвищення кваліфікації працівників Бюро з участю міжнародних експертів місії.

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Верховна Рада прийняла закон про створення Державного бюро розслідувань 12 листопада 2015 року. У 2017 році на конкурсі на посаду глави Бюро здобув перемогу Роман Труба, який до цього працював в органах прокуратури. 27 листопада 2018 року ДБР приступила до правоохоронної діяльності. До компетенції відомства входить розслідування злочинів, скоєних вищими чиновниками, суддями, працівниками правоохоронних органів, а також військові злочини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149954
 
 
 Топ коментарі
 
И ни одной фамилии за всё время названо не было.
Может быть они судят уборщиц и дворников, раз мы ни о чём не знаем...
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траба собира манатки.скоро драпать будешь вместе с портновым на ростов
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Ты суслика видишь? А ОН есть! И сколько бабла вернули? Кто реально сидит??? Список в студию!
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Полтавських слідчих підозрюють у незаконному затриманні фігурантів справи з розкрадання надр на 240 млн грн

Слідчі по справі розкрадання глини на Хорольщині стали підозрюваними

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ДБР провела 3-годинний обшук в слідчому управлінні ГУНП у Полтавській області
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и большая часть осужденных благополучно десаетировалась за бугор
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И ни одной фамилии за всё время названо не было.
Может быть они судят уборщиц и дворников, раз мы ни о чём не знаем...
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траба собира манатки.скоро драпать будешь вместе с портновым на ростов
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Ну да 411 высших чиновника осудили, дык тогда Киев пустой бы был. Уже 10500 говорили- уберите возможность воровать .
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Ска читать ні?
27 ноября 2018 года ГБР приступила к правоохранительной деятельности. В компетенцию ведомства входит расследование преступлений, совершенных высшими чиновниками, судьями, работниками правоохранительных органов, а также военные преступления.


#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Источник: https://censor.net.ua/n3149954
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Ааааа, тижкоцап! Скажиколядколядколядницядобразмедомпаляницяабезмедунетакадайтевуйковп'ятака
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Коцап що я написав? Як прочитаєш рошенку дам! Сірожа.
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та нет... какой-то... даю по буквам: Мазуров Устинов Демичев Андропов Кириченко
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Что толку-то от этого, одни лишь слова, а до дела так и не доходит, ну, а вдруг если и дойдёт, так судья вынесет "справедливый" приговор в пользу же самого подсудимого. Ведь судьи-то у нас "честные", не так ли??? По делам ГБР вынесено 411 обвинительных приговоров, – Труба - Цензор.НЕТ 6799
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шота не верится мне в благие намерения таких быков, землю копытом роющих... там, в зРаде, голо-сувалка на поток. Здесь делопроизводство на поток. Уже Парубия вздернуть задумали. Кто следующий? Я? Потому что майданить в Куйив приезжал? ну-ну... я предупредил...
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