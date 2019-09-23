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 Політика України, За кордоном
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Все про:адвокат (657) Італія (315) вирок (548) Марків (63)

 Україна має розгорнути серйозну інформаційну кампанію і поширювати правду про справу Марківа в ЗМІ, - адвокат Делла Валле

В очікуванні мотивувальної частини вироку нацгвардійцю Віталію Марківу, засудженому в Італії, офіційний Київ має розгорнути серйозну інформаційну кампанію і поширювати правду про процес як в Україні, так і за кордоном.

Про це заявив Раффаеле Делла Валле, італійський адвокат Марківа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На думку захисника, українська влада має пояснювати журналістам, що солдат Марків не винен, адже немає доказів його причетності до трагічного інциденту біля Слов'янська Донецької області 24 травня 2014 року, коли в результаті перехресного вогню загинули фотограф Андреа Роккеллі і його перекладач Андрій Миронов. Інформувати громадськість слід на основі матеріалів процесу, зазначає юрист.

"Досі до мене ніхто не звернувся, щоб зробити переклад мого заключного виступу на суді", - сказав Делла Валле. На його переконання, "влада України має наполягати, що Марків - військовий в'язень, оскільки інцидент стався в умовах війни".

Читайте також: Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа. ФОТОрепортаж

Щоб активізувати увагу до справи, парламент України має також заявити про свій протест на несправедливий вирок, радить адвокат. В іншому випадку наслідки для Києва можуть бути невтішними, вважає Делла Валле, "бо у світі пануватиме меседж суддів Павії, а саме: в Україні "воює армія злочинців", під командуванням кримінальників, а Росія там "звільняє територію від злочинців".

Мотивувальна частина вироку Марківа має бути оприлюднена вже через два з половиною тижні, хоча суд присяжних міста Павії може попросити відстрочку і подати текст пізніше. Маючи мотивування, захисники українця почнуть готувати оскарження рішення суду.

Апеляційний суд Мілана, де адвокати збираються оскаржити вирок, може ухвалити такі рішення: підтвердити вирок, зменшити термін перебування у в'язниці, виправдати засудженого або дати розпорядження про проведення розслідування на місці події в Україні, чого безуспішно домагався захист упродовж процесу в Павії. Раффаеле Делла Валле впевнений, що судді в Мілані мають виправдати Марківа через відсутність мінімальних доказів його причетності до смерті іноземців на Донбасі.

Адвокат повідомив, що регулярно відвідує підзахисного у в'язниці. "Марків почувається спокійним, солдат готовий до наступного етапу боротьби і вірить у позитивне для нього завершення справи в міланському суді", - сказав він.

Нагадуємо, 12 липня суд в італійській Павії засудив українського нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Президент Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ "повернути в Україну засудженого в Італії Віталія Марківа". Згодом у телефонній розмові з італійським прем'єром Джузеппе Конте глава української держави "висловив занепокоєння невиправдано жорстоким рішенням суду".

Також читайте: ЄСПЛ його виправдає, оскільки жодних доказів там немає, - Клімкін про справу Марківа

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149953
 
 
 Топ коментарі
 
Властям Украины не до Маркива. Они бене Приват сливают,а кацапам Станицу Луганскую для начала.
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Зебилы,сэр.
Янык уссыкается наверное
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Власть Украины, судя по всему, такого же мнения, как и обвинение Маркива.
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Маркив был задержан в аэропорту Болонии в июне 2017-ого года, т.е. уже более 2-х лет. Мы в Италии выходим на площади. А вы в Украине выхоите? А пэпапятый за два года что-то сделал для нашего зашитника?
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"Макаронный" суд.
Не далеко ушёл от "Пещерного"....
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Властям Украины не до Маркива. Они бене Приват сливают,а кацапам Станицу Луганскую для начала.
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Его в июне 2017-го взяли под стражу в болонском аэропорту. И вели, так сказать расследования. Т.е. он сидит уже более 2 лет. Пока жырная свыня оффшорила и в ус не дуло!
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шоколад сказки пушкина очень вкусен и питателен
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Что , что ? Кто будет это делать ? Вот к чему дело идет : Глава парламентского комитета по госбезопасности Верещук считает, что Украине следует взять пример с Финляндии в вопросе отношений с НАТО.
Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс, считает нардеп от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук, пишет 112 Украина.
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Еще же Екатерина II писала, что "русский чиновник, учитель и поп отнимут у украинцев не только их язык, но и память про самих себя". Собственно с тех времен москальская экспансия никогда и не заканчивалась.
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ЗЕ попиариться на этом можно?
Коломойскому с этого шото обломится?

Если нет, то "неначасі".
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а ваш пэдрот что делал в этом направлении за 2 года? А?
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Да подожди, тут только до кормушки дорвались, каждый день свежая копейка . Насколько я помню иск журналистов и против государства Украина . Но что Поршенко,что Зеленскому пофиг.
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Украина должна развернуть серьезную информационную кампанию и распространять правду о деле Маркива в СМИ, - адвокат Делла Валле - Цензор.НЕТ 2911Украина должна развернуть серьезную информационную кампанию и распространять правду о деле Маркива в СМИ, - адвокат Делла Валле - Цензор.НЕТ 2911ага щас - Дубинского с Пртновым и Шарием подключит Богдан... Чем не Украина в помощь в борьбе с пропутинской Италией
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Итальяшку сепара засудят какого-нибудь и обменяют на Маркива, чего напрягаться напрасно: макаронники тоже только силу понимают, ведь они фашизм придумали, а не немцы.
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Его клиента посадили на 25 лет, а он хочет чтобы работу за него делала Украина.
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не перевирай! Но Украина таки должна помочь герою! Но ты и кадзаб! Иначе бы долг не называло *работой!
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У адвоката закончились доказательства. Включаем идеологию.
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И как это поможет Итальянскому правосудию, такое только в Украине проканает.
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