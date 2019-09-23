 Україна має розгорнути серйозну інформаційну кампанію і поширювати правду про справу Марківа в ЗМІ, - адвокат Делла Валле

Про це заявив Раффаеле Делла Валле, італійський адвокат Марківа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На думку захисника, українська влада має пояснювати журналістам, що солдат Марків не винен, адже немає доказів його причетності до трагічного інциденту біля Слов'янська Донецької області 24 травня 2014 року, коли в результаті перехресного вогню загинули фотограф Андреа Роккеллі і його перекладач Андрій Миронов. Інформувати громадськість слід на основі матеріалів процесу, зазначає юрист.

"Досі до мене ніхто не звернувся, щоб зробити переклад мого заключного виступу на суді", - сказав Делла Валле. На його переконання, "влада України має наполягати, що Марків - військовий в'язень, оскільки інцидент стався в умовах війни".

Читайте також: Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа. ФОТОрепортаж

Щоб активізувати увагу до справи, парламент України має також заявити про свій протест на несправедливий вирок, радить адвокат. В іншому випадку наслідки для Києва можуть бути невтішними, вважає Делла Валле, "бо у світі пануватиме меседж суддів Павії, а саме: в Україні "воює армія злочинців", під командуванням кримінальників, а Росія там "звільняє територію від злочинців".

Мотивувальна частина вироку Марківа має бути оприлюднена вже через два з половиною тижні, хоча суд присяжних міста Павії може попросити відстрочку і подати текст пізніше. Маючи мотивування, захисники українця почнуть готувати оскарження рішення суду.

Апеляційний суд Мілана, де адвокати збираються оскаржити вирок, може ухвалити такі рішення: підтвердити вирок, зменшити термін перебування у в'язниці, виправдати засудженого або дати розпорядження про проведення розслідування на місці події в Україні, чого безуспішно домагався захист упродовж процесу в Павії. Раффаеле Делла Валле впевнений, що судді в Мілані мають виправдати Марківа через відсутність мінімальних доказів його причетності до смерті іноземців на Донбасі.

Адвокат повідомив, що регулярно відвідує підзахисного у в'язниці. "Марків почувається спокійним, солдат готовий до наступного етапу боротьби і вірить у позитивне для нього завершення справи в міланському суді", - сказав він.

Нагадуємо, 12 липня суд в італійській Павії засудив українського нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Президент Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ "повернути в Україну засудженого в Італії Віталія Марківа". Згодом у телефонній розмові з італійським прем'єром Джузеппе Конте глава української держави "висловив занепокоєння невиправдано жорстоким рішенням суду".

Також читайте: ЄСПЛ його виправдає, оскільки жодних доказів там немає, - Клімкін про справу Марківа