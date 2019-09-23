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 Політика України, Суспільство
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Все про:Укрзалізниця (809) Дубневич (28) Кравцов Євген (80)

 "Укрзалізниця" передала правоохоронцям інформацію про мільйонні збитки, заподіяні Дубневичами, - Кравцов

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив про "чорний понеділок" для колишніх народних депутатів від парії "Блок Петра Порошенка" Ярослава і Богдана Дубневичів у зв'язку з мільйонними збитками УЗ під час купівлі і постачання анкерів АЗ-2 упродовж 2018-2019 років.

Про це Кравцов написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чорний понеділок" для братів Дубневичів. "Укрзалізниця" зібрала і передала матеріали правоохоронцям щодо мільйонних збитків при купівлі та постачанні анкерів. Це чергова сходинка в нашій непростій боротьбі за прозорий ринок закупівель УЗ. Тут маємо справу з гігантами тіньових закупівель", - написав він.

За словами Кравцова, дві компанії зі схожими назвами впродовж 2018-2019 років поставляли УЗ з Білорусі заставні анкери АЗ-2 під виглядом продукції вітчизняного виробника.

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"Імпортував цю продукцію вітчизняний виробник через фірму-прокладку. Цікаво, що завозилися анкери під виглядом заготовки, що дало змогу суттєво знизити імпортне мито. Орієнтовна собівартість однієї одиниці такої деталі становила близько 50 грн, а для УЗ її вже продавали як товар за 94 грн" , - уточнив глава компанії.

За його підрахунками, тільки за сім місяців 2019 року загальна сума завищення вартості таких поставок могла перевищити 60 млн грн.

"Місяць тому ми призупинили рознарядки на поставку анкерів АЗ-2 за укладеними договорами. Сподіваюся, що реакція правоохоронців буде швидкою і ефективною", - зазначив Кравцов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149950
 
   
 Топ коментарі
 
верно , он же Бог , а вокруг него - ангелы (вроде дубневичей)
"Укрзализныця" передала правоохранителям информацию о миллионных убытках, нанесенных Дубневичами, - Кравцов - Цензор.НЕТ 7726
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Кравцов все эти пять лет работал в УЗ. Он пойдет под суд вместе с Дубневичами?
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Каков ПОП таков и приход...
🤑
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Депутаты какой парти?????? Неееее при Педро такого не могло быть
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верно , он же Бог , а вокруг него - ангелы (вроде дубневичей)
"Укрзализныця" передала правоохранителям информацию о миллионных убытках, нанесенных Дубневичами, - Кравцов - Цензор.НЕТ 7726
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Прозрело? Или это типа так - ну не трогайте только меня. А все эти годы типа не знало.
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Кравцов все эти пять лет работал в УЗ. Он пойдет под суд вместе с Дубневичами?
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Скорее Педро пойдёт: он же их начальник по партии. Как вождь командовал, то и делали. Все на благо фронта , конечно
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посмотрим что дальше будет...а то про свинарчуков мы тоже много слышали-а они уже на службе у зелебени
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единственное, шо уважаемый для себя не уяснил -без этих анкеров гыперлупа не построишь "Укрзализныця" передала правоохранителям информацию о миллионных убытках, нанесенных Дубневичами, - Кравцов - Цензор.НЕТ 5179
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"Укрзализныця" передала правоохранителям информацию о миллионных убытках, нанесенных Дубневичами, - Кравцов" - Дубневичи - это кадры Пети Мародёра, так эти милионные убытки для Украины, а для Шоколада - это миллионные прибыли, всё правильно, учитесь лохи, как правильно надо работать.
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а разве не было тендера, и прокладки это теперь законно...
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Да уж. По видимому Кравцов серьезно засцал если начал сдавать своих подельников по разворовыванию УЗ.
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Будь-якій партії і владі скажу "браво" за арешт майна і арешт цих бандюг!
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Кому убытки, а кому и наварчики с откатиками. Бдим!
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