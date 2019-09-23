 "Укрзалізниця" передала правоохоронцям інформацію про мільйонні збитки, заподіяні Дубневичами, - Кравцов

Про це Кравцов написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чорний понеділок" для братів Дубневичів. "Укрзалізниця" зібрала і передала матеріали правоохоронцям щодо мільйонних збитків при купівлі та постачанні анкерів. Це чергова сходинка в нашій непростій боротьбі за прозорий ринок закупівель УЗ. Тут маємо справу з гігантами тіньових закупівель", - написав він.

За словами Кравцова, дві компанії зі схожими назвами впродовж 2018-2019 років поставляли УЗ з Білорусі заставні анкери АЗ-2 під виглядом продукції вітчизняного виробника.

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"Імпортував цю продукцію вітчизняний виробник через фірму-прокладку. Цікаво, що завозилися анкери під виглядом заготовки, що дало змогу суттєво знизити імпортне мито. Орієнтовна собівартість однієї одиниці такої деталі становила близько 50 грн, а для УЗ її вже продавали як товар за 94 грн" , - уточнив глава компанії.

За його підрахунками, тільки за сім місяців 2019 року загальна сума завищення вартості таких поставок могла перевищити 60 млн грн.

"Місяць тому ми призупинили рознарядки на поставку анкерів АЗ-2 за укладеними договорами. Сподіваюся, що реакція правоохоронців буде швидкою і ефективною", - зазначив Кравцов.