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 Політика України
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Все про:Зеленський (2835) Труба (131) ДБР (510)

 "Труба створює ризики Зеленському перед візитом у США", - Романенко

Дії Державного бюро розслідувань (ДБР) можуть ускладнити відносини між Україною і США, спровокувавши негативний настрій в американських ЗМІ під час візиту президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати.

Про це заявив експерт з міжнародної та внутрішньої політики Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

"У Зеленського починає налагоджуватися комунікація з президентом США. На цьому тижні запланована зустріч із Дональдом Трампом на сесії ООН. Однак Україна вміє створювати собі проблеми. Йдеться, зокрема, про "дуболомів" з ДБР. Підлеглі Труби розслідують справу, пов'язану з укладенням взимку цього року меморандуму між Кабміном і американською компанією Philip Morris. У результаті Зеленський у Нью-Йорку може нарватися на несподівано негативну реакцію місцевих ЗМІ, експертів, політиків. Адже у тютюнової компанії дуже потужне лобі і впливові друзі. Найцікавіше, що в конфлікті з Philip Morris Україна, справді, неправа", - заявив експерт.

За словами Романенка, в березні 2015 року тютюнова компанія "Філіп Морріс Україна" звернулася до Харківської митниці з проханням дозволити використовувати митний режим переробки. Митниця дозвіл дала, проте через якийсь час у ДФС передумали і нарахували компанії додатково 636 млн грн податків.

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"Американці вперлися, заявивши, що це цинічний обман інвестора, що суперечить договорам між Україною і США. Певною мірою так і є. З боку США тиснули на всіх рівнях: і президентському, і прем'єрському. В результаті сторони пішли на мирову. Штрафи зняли. Кабмін затвердив рішення на своєму засіданні. У січні 2019 року на виконання розпорядження Кабміну ДФС підписала мирову угоду з тютюновою корпорацією. Однак у липні 2019 року з'явилося повідомлення про проведення ДБР обшуків в офісі ДФС, "пов'язаних з діяльністю міжнародних виробників тютюнової продукції". Більш того, бюро заарештувало документацію компанії", - пояснює Юрій Романенко.

За словами експерта, ДБР намагається висунути абсурдні звинувачення керівництву ДФС, хоча рішення приймалося на рівні уряду.

"Винним чомусь намагаються призначити керівництво ДФС, яке виконувало рішення Кабінету Міністрів. Найближчим часом, швидше за все, труситимуть і американців. Якою буде реакція тютюнового гіганта? Американці заявлять, що держава Україна обдурила їх двічі. Один раз - із дозволом на режим переробки, вдруге - з мировою угодою. Американська преса зарясніє заголовками, що нова українська влада всіляко пресує найбільших інвесторів - "Арселор", "Філіп Морріс". Це вже точно не сприятиме інвестиційному клімату, який так хоче поліпшити новий уряд", - говорить експерт Інституту майбутнього.

На думку Романенка, "абсолютно очевидно, що ні корупції, ні змови в цій історії немає: уряд пішов на компроміс із американцями, оскільки попереду маячили міжнародні суди, які наша країна з великою ймовірністю програла б".

"Труба просто підставить Зеленського. Для президента зараз вкрай недоречно все, що несе в собі ризик погіршення відносин із впливовими американськими колами... Володимир Зеленський повинен дати зрозуміти силовикам, що вони зобов'язані діяти в рамках загальної логіки захисту національних інтересів. А для цього необхідно дивитися на процеси широко, розуміючи весь контекст... У той момент, коли Україні дуже потрібна підтримка США, ми своїми руками зробимо все, щоб американці поставили на Україні хрест", - резюмував експерт.

Нагадаємо, минулого тижня ДБР провело обшуки і вилучення документації в Кабінеті Міністрів, Державній фіскальній службі (ДФС) і Міністерстві юстиції. Дії ДБР пов'язані з кримінальною справою, в якій фігурує компанія Philip Morris Ukraine та її топ-менеджмент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149949
 
   
 Топ коментарі
 
Забудьте фамилию Труба. Есть Портнов. Остальное - производные.
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Труба танцует под Портнова, Портнов танцует под хуйла, вот такая многоходовочка)))
Насрать американцам в карман, то мечта лаптеногих.
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Труба Зеленскому однозначно....
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труба в трубе це вам не стрекот зелюка як мумзика
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ИТЕРЕСНО КАКАЯ КЛИЧКА У ТРУБЫ В ФСБ?? Навозный жук или Скунс...
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Забудьте фамилию Труба. Есть Портнов. Остальное - производные.
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Чтобы отпали все вопросы о связях Зе с Коломойским, пускай он возьмёт последнего с собой в США. "Труба создает риски Зеленскому перед визитом в США", - Романенко - Цензор.НЕТ 3888
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Психолог ДалайЛамы‏ @DarkSoulsFan12 17 мин.17 минут назад

Тю. И у нас тоже. У нас с помощью сватов и дубинского.
Интересно, у них из чего делают?

"Труба создает риски Зеленскому перед визитом в США", - Романенко - Цензор.НЕТ 349
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Труба танцует под Портнова, Портнов танцует под *****, вот такая многоходовочка)))
Насрать американцам в карман, то мечта лаптеногих.
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Трубу выбрал Порошенко
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а типа теперь выгнать "порошенковского друга" у вазелина возможности нет?))))))))))))
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Пусть филип моррис расскаже как он сотрудничает с пропутинским монополистом в Украине тетисом,за это с него не миллионы,а миллиарды нужно драть.
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Тут такое дело. Драть-то можно с кого угодно. Только деньги потом только ***** даст.
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что это бред- эксперт будущего!? одни эксперты с российских каналов не вылазят, другие здесь чушь несут! зеленский будет чесать, что папа скажет! неужели труба полез без отмашки? ещё один страдалец из института!
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Бенины питбули теперь трясут любого, у кого шото можно отжать. Но зебилам втирают, что царь не в курсе.
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У портнова своє завдання. Погіршення відношень України з Америкою один з пунктів. Так що, що все йде, як і задумано пуйлом
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Вообще то в Украине верховенство права ,а не Филип Морис.
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Труба должен чтить Закон, а не слушать домыслы о рисках. Пусть рисками занимается МИД - это их работа, и нечего перекладывать свои проблемы на коллег.
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