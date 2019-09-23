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 Політика України
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Все про:ГПУ (3231) Зеленський (2835) прокуратура (1892) Військова прокуратура (579) Переатестація (55)

 Зеленський підписав закон про реформу прокуратури

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення Офісу генерального прокурора.

Про це свідчать дані на сторінці законопроєкту №1032 на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Повернуто з підписом президента", - інформує парламентський портал.

Рада ухвалила цей проєкт закону в другому читанні і в цілому 19 вересня. Документ подав до Верховної Ради 29 серпня президент України, в першому читанні його затвердили 10 вересня.

Глава держави запропонував створити Офіс генерального прокурора замість Генеральної прокуратури; у глави офісу будуть перший заступник і заступники, серед яких - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також Зеленський ініціював ліквідацію військової прокуратури як самостійного структурного підрозділу.

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Нову систему прокуратури мають скласти Офіс генпрокурора, обласні та окружні прокуратури (нині - регіональні і місцеві), а також САП. В обласних і окружних прокуратурах можуть створюватися спеціалізовані прокуратури. Передбачено, що прокурори, які в день набуття законом чинності обійматимуть посади в ГПУ, регіональних, місцевих та військових прокуратурах, можуть бути переведені на посади прокурорів в Офісі генпрокурора, обласних та окружних прокуратурах тільки в разі успішного проходження атестації.

Діяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів буде припинена до 1 вересня 2021 року.

Максимальну кількість співробітників прокуратури в Україні пропонується скоротити з 15 тис. до 10 тис.

Обов'язковою умовою для генпрокурора, згідно з документом, має стати вища юридична освіта і стаж роботи в галузі права не менше п'яти років. Ця норма в 2016 році була усунена із законодавства.

Читайте: Вистачить трьох місяців, щоб перевести військову прокуратуру в спецпрокуратуру протидії злочинам у сфері нацбезпеки, - Чумак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149948
 
 
 Топ коментарі
 
Ну всё тебе конец Мертвечук,Портной,наконец то посодют
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Одни офисы.... Когда уже создадут офис 95 квартала?
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Яка різниця що в цьому Законі написано? Є факт - Законами можно підтертись як туалетним папером. Від так, щоби би ви у них не писали, завжди може прийти нова влада, яка замість їх виконання просто напише новий...
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Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры. Страницы намокли и буквы размылись.
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когда законы подписываются со скоростью создания репризце размовляет о том, шо ции законы пишут юморысты Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры - Цензор.НЕТ 5935
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Ну всё тебе конец Мертвечук,Портной,наконец то посодют
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бойко, лёвочкин, порошенко, турчинов, шуфрич, яйценюк. гройсман. парубий, тягнибок, павленко, рабинович........................
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Читаю я тебя Евгений,и на ум приходит только одно--"Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой..."
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Одни офисы.... Когда уже создадут офис 95 квартала?
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Яка різниця що в цьому Законі написано? Є факт - Законами можно підтертись як туалетним папером. Від так, щоби би ви у них не писали, завжди може прийти нова влада, яка замість їх виконання просто напише новий...
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"будет приостановлена до 1 сентября 2021 года Источник: https://censor.net.ua/n3149948"
интересно, безвиз тоже приостановят?? там прямое требование
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Главное прокурорам новую форму пошить - подороже шоб и в эполетах вся, и зарплату раз в 10 увеличить, тогда это реформа, а просто переименовать в офис это половинчатая реформа - абышо.
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