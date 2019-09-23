 Зеленський підписав закон про реформу прокуратури

Про це свідчать дані на сторінці законопроєкту №1032 на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Повернуто з підписом президента", - інформує парламентський портал.

Рада ухвалила цей проєкт закону в другому читанні і в цілому 19 вересня. Документ подав до Верховної Ради 29 серпня президент України, в першому читанні його затвердили 10 вересня.

Глава держави запропонував створити Офіс генерального прокурора замість Генеральної прокуратури; у глави офісу будуть перший заступник і заступники, серед яких - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також Зеленський ініціював ліквідацію військової прокуратури як самостійного структурного підрозділу.

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Нову систему прокуратури мають скласти Офіс генпрокурора, обласні та окружні прокуратури (нині - регіональні і місцеві), а також САП. В обласних і окружних прокуратурах можуть створюватися спеціалізовані прокуратури. Передбачено, що прокурори, які в день набуття законом чинності обійматимуть посади в ГПУ, регіональних, місцевих та військових прокуратурах, можуть бути переведені на посади прокурорів в Офісі генпрокурора, обласних та окружних прокуратурах тільки в разі успішного проходження атестації.

Діяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів буде припинена до 1 вересня 2021 року.

Максимальну кількість співробітників прокуратури в Україні пропонується скоротити з 15 тис. до 10 тис.

Обов'язковою умовою для генпрокурора, згідно з документом, має стати вища юридична освіта і стаж роботи в галузі права не менше п'яти років. Ця норма в 2016 році була усунена із законодавства.

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