 Верховний Суд залишив без розгляду апеляційну скаргу на призначення Богдана главою АП

Згідно з текстом постанови, опублікованим в Єдиному реєстрі судових рішень, апеляційна скарга залишена без задоволення, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки суд першої інстанції, виносячи оскаржувану ухвалу, не допустив порушень норм процесуального права, наведені скаржником доводи не спростовують викладених у судовому рішенні висновків, апеляційну скаргу потрібно залишити без задоволення", - йдеться в документі.

Там також уточнюється хід розгляду скарги. Так, у своїй позовній заяві позивач просив визнати протиправним і таким, що підлягає скасуванню, указ про призначення Андрія Богдана, бо це призначення суперечило пункту 5 частини першої та пункту 1 частини другої статті 3 Закону України від 16 вересня 2014 №1682-VII "Про очищення влади", оскільки на Богдана поширюється заборона займати посаду глави Адміністрації Президента України.

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Відмовляючи у відкритті провадження у справі, суд першої інстанції виходив з того, що Указ є актом індивідуальної дії. Право на оскарження індивідуального акта суб'єкта владних повноважень надане особі, щодо якої цей акт прийнятий, або прав, свобод та інтересів якої він безпосередньо стосується. Адміністративним судом розглядаються справи з відновлення законності і правопорядку в публічних правовідносинах.

29 травня 2019 року Касаційний суд в складі Верховного Суду також постановив, що справа не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Не погодившись з таким судовим рішенням, скаржник подав на розгляд Великої палати Верховного Суду апеляційну скаргу, в якій просив скасувати постанову Касаційного адміністративного суду від 29 травня 2019 року, а справу направити для продовження розгляду по суті до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду.

6 серпня 2019 року Велика палата Верховного Суду відкрила апеляційне провадження і призначила справу до апеляційного розгляду в порядку письмового провадження без виклику її учасників на 18 вересня 2019 року.

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