 Реформа децентралізації опинилася під загрозою, - Порошенко про підготовку дострокових місцевих виборів

Про це на конференції Київської територіальної організації партії заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наступ на децентралізацію – це зараз перша небезпека, де ми маємо з вами об’єднатись, підняти киян, і захистити інтереси громади. Не Порошенка, не Кличка, не будь-яких інших політичних сил, як би вони не називалися. А інтереси киян, бо влада в Києві належить киянам. І це перше завдання, в тому числі з підготовки дострокових виборів, якщо вони будуть мати місце", – зауважив він
"Чи є децентралізація незворотною? На жаль, ні. Чи треба її відміняти? Ні, достатньо просто переключити фінансові потоки, прийняттям чергового державного бюджету, на київських чиновників і забрати право у громади визначати розвиток території", – підкреслив він.
22 вересня на автомобільному переході «Рава-Руська - Гребенне» (Україна-Польща) польські митники затримали групу осіб, що перевозила 650 тис. євро без необхідного декларування.
За інформацією наших джерел, зловмисники покидали Україну на автомобілі марки Мерседес (державний номерний знак - КА0007ВХ).В автомобілі перебували: Вадим Каган, Андрій Посметюк, Боян Малік (громадянин Хорватії) та Вікторія Князєва, 1975 р. н. Остання, за інформацією наших інсайдерів, була за кермом.Власне, Вікторія Князєва - ексдружина очільника Національної поліції України. У деклараціях за останні три роки Сергій Князєв її не вказував, отже, вони розлучились, принаймні офіційно.Походження коштів наразі встановлюють польські правоохоронці, четвірка затриманих - досі у них.Начальник пресслужби Львівської митниці у коментарі «Ділу» зазначив, що «наразі у них немає жодної офіційної інформаціії».
https://dilo.net.ua/kryminal-i-koruptsiya/polski-mytnyky-zatrymaly-druzhynu-knyazyeva-z-650-tys-yevro-gotivky/
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
А сам похож на доживающего последние месяцы на свободе жалкого путчиста.
🤑
никому нет дела до Порошенка. Ну может кроме тех 8%, кто голосовали за его блок панамских патриотов. А для остальных он уже никто и звать его никак. Мое мнение - ему место рядом с Януковичем
18 вересня о 14:30 ·
Сегодня в редакцию Тиждень пришло странное письмо.
В пухлом конверте лежал глянцевый журнал, целиком состоящий из чернухи на мэра Днепра Borys Filatov.
Хз, что по замыслу отправителя должна была делать с этим редакция.
Но такой дорогой чернухи я ещё не встречал. Видел чернушные листовки, газеты, статьи в интернете. Но чтобы целый глянцевый журнал с многочисленными фотками и инфографикой - такое вижу в первый раз.
Видимо, limited edition для избранных
Выходных данных, разумеется, нет
ПАП.
-Польські митники затримали дружину Князєва з 650 тис. євро готівки