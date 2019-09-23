 Реформа децентралізації опинилася під загрозою, - Порошенко про підготовку дострокових місцевих виборів

Про це на конференції Київської територіальної організації партії заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наступ на децентралізацію – це зараз перша небезпека, де ми маємо з вами об’єднатись, підняти киян, і захистити інтереси громади. Не Порошенка, не Кличка, не будь-яких інших політичних сил, як би вони не називалися. А інтереси киян, бо влада в Києві належить киянам. І це перше завдання, в тому числі з підготовки дострокових виборів, якщо вони будуть мати місце", – зауважив він

"Чи є децентралізація незворотною? На жаль, ні. Чи треба її відміняти? Ні, достатньо просто переключити фінансові потоки, прийняттям чергового державного бюджету, на київських чиновників і забрати право у громади визначати розвиток території", – підкреслив він.

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