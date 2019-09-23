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 Політика України
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Все про:Порошенко (9720) децентралізація (244)

 Реформа децентралізації опинилася під загрозою, - Порошенко про підготовку дострокових місцевих виборів

Децентралізація та передача повноважень і коштів на місця, право громади самостійно визначати напрями розвитку нині опинилися під загрозою і необхідно зробити все, щоб захистити цю реформу.

Про це на конференції Київської територіальної організації партії заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наступ на децентралізацію – це зараз перша небезпека, де ми маємо з вами об’єднатись, підняти киян, і захистити інтереси громади. Не Порошенка, не Кличка, не будь-яких інших політичних сил, як би вони не називалися. А інтереси киян, бо влада в Києві належить киянам. І це перше завдання, в тому числі з підготовки дострокових виборів, якщо вони будуть мати місце", – зауважив він

"Чи є децентралізація незворотною? На жаль, ні. Чи треба її відміняти? Ні, достатньо просто переключити фінансові потоки, прийняттям чергового державного бюджету, на київських чиновників і забрати право у громади визначати розвиток території", – підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для розвитку муніципалітетів потрібно продовжувати реформу децентралізації, - Філатов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149938
 
 
 Топ коментарі
 
Прошенко продолжает делать вид перед народом, что он - государственный деятель
А сам похож на доживающего последние месяцы на свободе жалкого путчиста.
🤑
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сука, рехформатор хренов вылез. Ты уже свое отреформировал, а теперь просто иди на хер
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Польські митники затримали дружину Князєва з 650 тис. євро готівки
22 вересня на автомобільному переході «Рава-Руська - Гребенне» (Україна-Польща) польські митники затримали групу осіб, що перевозила 650 тис. євро без необхідного декларування.
За інформацією наших джерел, зловмисники покидали Україну на автомобілі марки Мерседес (державний номерний знак - КА0007ВХ).В автомобілі перебували: Вадим Каган, Андрій Посметюк, Боян Малік (громадянин Хорватії) та Вікторія Князєва, 1975 р. н. Остання, за інформацією наших інсайдерів, була за кермом.Власне, Вікторія Князєва - ексдружина очільника Національної поліції України. У деклараціях за останні три роки Сергій Князєв її не вказував, отже, вони розлучились, принаймні офіційно.Походження коштів наразі встановлюють польські правоохоронці, четвірка затриманих - досі у них.Начальник пресслужби Львівської митниці у коментарі «Ділу» зазначив, що «наразі у них немає жодної офіційної інформаціії».
https://dilo.net.ua/kryminal-i-koruptsiya/polski-mytnyky-zatrymaly-druzhynu-knyazyeva-z-650-tys-yevro-gotivky/
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Петро Алексеевич, видишь до чего зеленский довел страну? Надежда только на тебя, Сывочолый Гетман, спаси Украину!!!
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Звичайно потрібні місцеві вибори. Зебіли розумнішають прямо на очах.
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У петі чуйка.. петя відчуває, що і на місцевих виборах його очікує такий же нищівний розгром , який він отримав 21-го квітня та 21-го липня..
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зеле за год нужно про#бать все что было достигнуто за 5 иначе рашкостан полит убежища не даст.
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Нехитай будку, ахент кремля, зрадофіл!

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Срочно на ул. Петлюры (бывш. КомИнтерна)...на допросы.........
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Прошенко продолжает делать вид перед народом, что он - государственный деятель
А сам похож на доживающего последние месяцы на свободе жалкого путчиста.
🤑
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я тут тебе на хлеб намазать принёс, покушай убогое
Реформа децентралізації опинилася під загрозою, - Порошенко про підготовку дострокових місцевих виборів - Цензор.НЕТ 9875
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+ много !
никому нет дела до Порошенка. Ну может кроме тех 8%, кто голосовали за его блок панамских патриотов. А для остальных он уже никто и звать его никак. Мое мнение - ему место рядом с Януковичем
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Денис Казанский
18 вересня о 14:30 ·

Сегодня в редакцию Тиждень пришло странное письмо.
В пухлом конверте лежал глянцевый журнал, целиком состоящий из чернухи на мэра Днепра Borys Filatov.
Хз, что по замыслу отправителя должна была делать с этим редакция.
Но такой дорогой чернухи я ещё не встречал. Видел чернушные листовки, газеты, статьи в интернете. Но чтобы целый глянцевый журнал с многочисленными фотками и инфографикой - такое вижу в первый раз.

Видимо, limited edition для избранных

Выходных данных, разумеется, нет
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Вся Украина в огромной опасности: враг получил власть!
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Единственная партия в стране, болеющая за Украину.
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Слова Порошенко и Реформы несовместимы, как квадратный шар или твердая вода.
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появление местной шоколадной кассандры с вещей печенью це дуже гарна новина
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а реформа камеризации пороха не под угрозой? Реформа децентралізації опинилася під загрозою, - Порошенко про підготовку дострокових місцевих виборів - Цензор.НЕТ 2227
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Це лише мене нудить від побрехеньок бариги? Реформа децентралізації опинилася під загрозою, - Порошенко про підготовку дострокових місцевих виборів - Цензор.НЕТ 7171
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вкидывает потоки несогласия , чтобы когда дело до посадки дойдёт верещать на весь мир : Караул ! Апазыцию сажают !
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Одна из причин почему селяне прокатили Свыню это его дыцынтрализацыя, по другом насильственное обьединение громад и планы по имбецильному укрупнению районов, когда в райцент надо тулить за 100 км. Но там как горохом ап стенку
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Так пэтюнька же орал, что провел аж 144 рэформы. Так, шо, эту не провел？ Это первое. Второе, а за такие призывы можно было бы и статью за сепаратизм предьявить
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У Пети есть еще выход, подпалить свой дом и убежать.
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так боялся идти на передовую, что нажрался встельку.
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****, рехформатор хренов вылез. Ты уже свое отреформировал, а теперь просто иди на хер
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"цензор"! так о чем это клоун петя порошенка - против всего плохого, за все хорошее??
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Этот баран договорился до того, что ему мешают выборы - основной инструмент демократии.
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Вчера по улице бегала голая и обкуренная Децентрализация.искала какого-то Пэдро....жалкое зрелище....
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Порошенко своей смертью не умрет, он напросится.
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Неожиданно))

-Польські митники затримали дружину Князєва з 650 тис. євро готівки
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Перед присоединением к россии Украины на правах области Зеленский должен захватить абсолютно всю власть.
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Дулин, а ты все про свои влажные мечты? Едь уже в Польшу часнок садить
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Кому нужна эта децентрализация - разделить страну на слабые кибуцы мечта кремлёвских мудрецов.
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Хреново Петя провел реформуЮтеперь все запутались у нас в райцентре аж три структуры рулят.. Реформа децентралізації опинилася під загрозою, - Порошенко про підготовку дострокових місцевих виборів - Цензор.НЕТ 1160
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