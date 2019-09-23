 Ми маємо намір вийти на малу податкову реформу навесні наступного року, - Гетманцев

Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуги народу") на форумі "Порядок денний нового парламенту: діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У сфері оподаткування ми маємо намір... вийти на малу податкову реформу навесні наступного року", - сказав Гетманцев.

За його словами, її частиною є реформа податку на доходи фізичних осіб.

"Реформа податку на доходи фізичних осіб буде як реформа з податкової амністії капіталів чи з нульового декларування, добровільного такого заходу, який покликаний на те, аби вивести з "тіні" накопичені вже громадянами доходи протягом 28 років", - пояснив депутат.

Крім цього, додав він, планується переглянути зміст податку на доходи фізичних осіб, тобто 4 розділ Податкового кодексу, змінивши пострадянські підходи, розширити обсяг так званої податкової знижки і ввести посімейне декларування доходів домогосподарств, що дасть змогу зменшити тиск на платника податків.

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Гетманцев уточнив, що введення посімейного оподаткування планується на завершення податкової реформи - приблизно через 2 роки.

"Крім цього, планується широко обговорити податок на виведений капітал, дійти згоди в суспільстві, в першу чергу від бізнес-спільноти, щодо його змісту, відстояти цей податок перед МВФ за рахунок того, що показати компенсатори і за рахунок цього також його запровадити", - розповів Гетманцев.

За словами депутата, ще одним важливим елементом податкової реформи є уніфікація українського законодавства в частині сплати ПДВ.

Як зазначив Гетманцев, порівняно з іншими країнами в Україні дуже складне адміністрування ПДВ і його потрібно спрощувати.

Крім того, існують напрацювання щодо екологічного податку, податку на землю, на нерухомість.

"До Нового року ми плануємо сконцентруватися на роботі з адмініструванням податків", - зазначив Гетманцев.

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