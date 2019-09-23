 Ми маємо намір вийти на малу податкову реформу навесні наступного року, - Гетманцев

Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуги народу") на форумі "Порядок денний нового парламенту: діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У сфері оподаткування ми маємо намір... вийти на малу податкову реформу навесні наступного року", - сказав Гетманцев.
За його словами, її частиною є реформа податку на доходи фізичних осіб.
"Реформа податку на доходи фізичних осіб буде як реформа з податкової амністії капіталів чи з нульового декларування, добровільного такого заходу, який покликаний на те, аби вивести з "тіні" накопичені вже громадянами доходи протягом 28 років", - пояснив депутат.
Крім цього, додав він, планується переглянути зміст податку на доходи фізичних осіб, тобто 4 розділ Податкового кодексу, змінивши пострадянські підходи, розширити обсяг так званої податкової знижки і ввести посімейне декларування доходів домогосподарств, що дасть змогу зменшити тиск на платника податків.
Гетманцев уточнив, що введення посімейного оподаткування планується на завершення податкової реформи - приблизно через 2 роки.
"Крім цього, планується широко обговорити податок на виведений капітал, дійти згоди в суспільстві, в першу чергу від бізнес-спільноти, щодо його змісту, відстояти цей податок перед МВФ за рахунок того, що показати компенсатори і за рахунок цього також його запровадити", - розповів Гетманцев.
За словами депутата, ще одним важливим елементом податкової реформи є уніфікація українського законодавства в частині сплати ПДВ.
Як зазначив Гетманцев, порівняно з іншими країнами в Україні дуже складне адміністрування ПДВ і його потрібно спрощувати.
Крім того, існують напрацювання щодо екологічного податку, податку на землю, на нерухомість.
"До Нового року ми плануємо сконцентруватися на роботі з адмініструванням податків", - зазначив Гетманцев.
Володимир Мартинюк "Наша країна як завжди живе в борг...
Добрий фінансист Маркарова добре позичає гроші - але не в МВФ за 1.5-3% як раніше, а в Облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) під 20%. Так розумію що це продається за гривни і добрі іноземці та наші рідні офшорники інтенсивно міняють свої кровні долари та євро на гривни аби купити собі цю 20%-ву шару. А спричинений цим додатковий притік доларів і євро підтримує в Україні високий курс гривни.
Втім це щастя різко і неприємно закінчиться коли нашій з Вами державі прийде пора ті 20% виплачувати.
А ще мене турбує наявність в дорадниках у Зеленського ще одного доброго фінасиста пана Уманського. Коли той був придворним фінансистом у пані Юлі Тимошенко, в часи її пріснопам'ятного прем'єрства 2007-2010 років, хтось її навчив як через ті ОВДП ще й викачувати з банків емісійні кошти, які їм надавав НБУ.
Оскільки крім Уманського тоді в уряді таких розумних більше не було, то боюсь що він тоді це придумав для Юлі.
А зараз знову організує щось таке для Зеленського, вірніше для його улюбленої бородатої бабусі Бенічки.
А добра бабуся Бенічка охоче заспокоїть нас і втішить тим що дефолт - це ж зовсім не страшно.Он Зімбабве вже давно перестали цього боятися - і банани там ростуть так само як і росли раніше...
Ну і, на всяк випадок, вибачаюся перед паном Уманським, якщо це все робив не він, а хтось інший. .... "
Тобто, зараз це законна норма - «не менше 5% ВВП», порушувати яку кримінальна відповідальність. А що ми бачимо в новому бюджеті? Щоб не бути голослівною, я викладу тут скріни бюджету минулого та цього року.
Отже, бачимо ми наступне: фінансування Міністерства оборони, Національної гвардії, тощо за старим і новим бюджетом практично однакове!!! За загальним фондом співпадає до копійок. Як так? Якщо стараннями майданівської влади, яку ЗЕ-команда та народ змели геть, фінансове благополуччя в країні значно покращилося і ВВП в цьому році пішло у чималий ріст, чого ж ми тут не бачимо збільшення витрат на армію?
А все тому, що новий уряд, монобільшість та Верховний головнокомандуючий знайшли, як фінансування на оборону зменшити і закон не порушити.
Зроблено це досить хитро: увага! - 28 млрд грн. загального фонду бюджету розписали на «Апарат Ради національної безпеки та оборони». Фактично, закон не порушений, адже апарат РНБО - це також один з елементів системи національної безпеки та оборони. Інша справа, навіщо туди скеровувати таку гігантську суму?…
Адже, що таке апарат РНБО? Це 50 працівників. РНБО у нас не годує армію, не модернізує танки, не займається розробкою нових видів озброєння. Все, на що вона може витратити 28 млрд., - це на канцелярію та туалетний папір. Що ж це таке? За кого нас мають?! Певно, за «тупих овець»? Адже, в кращому випадку - це обман. Щоб попіаритись на тому, що оборонка фінансується краще, ніж в минулому році, не порушити закон про 5 % ВВП, а по факту - розписати кошти на ті статті бюджету, де вони залишаться і ляжуть «мертвим грузом». Тобто, створити фейкові витрати і, в результаті, зменшити фінансування армії.
Другий варіант теж обман. Дорожчий і цинічніший. А саме: монобільшість легко змінює будь-який закон. Отже, вони можуть надати можливість «апарату РНБО» виконувати невластиві їм функції, проводити тендери не лише на канцелярію, а також на танки та й взагалі будь-що.
Фактично, з РНБО може бути створена така собі резиденція Діда Мороза (голови Зеленського) і його Снігуроньки (секретаря Данилюка), що займатимуться «одарюванням». А що? Наш народ давно хотів Президента-Діда Мороза, якому можна буде писати листи та у інший спосіб випрошувати подарунки за хорошу поведінку.
Зеленський буде «мотатися» країною і ефектно питати: «Що треба? Квартири? Велосипеди? Мости? Вертольоти? Ану ж, дітки, покличемо Снігуроньку: «Данилюк, Данилюк!». Скільки у нас там з тих 28 млрд. лишилося? Зможемо одарувати?»
Я не жартую. І, зауважте, що РНБО зараз рідко засідає з питань оборони країни, а більше - по вугіллю, по бурштину тощо. Тому, «одарення» Дід Мороз Зеленський і Снігурка Данилюк зможуть собі дозволити в усіх сферах. Тим паче, я знаю позицію Данилюка з питань оборони. Кілька років тому на посаді керівника Мінфіну, коли через брак фінансування зупинилися заводи з ремонту бронетехніки, він секретарю Комітету Нацбезпеки і оборони Віннику прямо заявив: «Танки нам не потрібні».
До речі, я не заперечую, що витрати «одарування» можуть бути нагальними, важливими, моральними, як то квартири полоненим купити чи тепловізори на якийсь ВОП. Я не заперечую, що українці вважають, що хороший політик виконує прохання з народу: щось купити, щось відремонтувати. Тому багаті політики завжди мали перевагу над бідними - мали можливість допомагати з власних коштів. І Зеленський також має таку перевагу.
За роки війни, згідно декларації, Зеленський придбав різних елітних активів на 13 млн. доларів. І можна було би порадіти за нього - хорошого менеджера і бізнесмена, який тепер зможе з цих коштів займатися благодійністю, якби не два «але».
Перше: за ці самі роки його підприємства різко скоротили відрахування в державний бюджет України, мінімізували податки. Тобто, заробив мільони він, виходить, за рахунок не сплаченого державі. І друге «але»: тринькати на свій піар Зеленський збирається не власні кошти, а те, що платять в бюджет свідомі бізнесмени.
У нас будуть засідання РНБО, де Зеленський буде брати на себе вирішення будь-якого питання і направляти на це кошти. Такий собі ручний режим. Дуже зручний для піару про «доброго царя», що буде купувати танки та кватири для армії.
І, найголовніше, не забувайте, що цей режим зручний не тільки для піару, але і для корупції. Адже, ніяких систем противаг та контролю. Постачальники відразу зорієнтуються, до кого бігти (до Снігуроньки?), який відкат пропонувати, щоб саме їх ескаватори чи санітарні машини поставили на фронт.
Отож, «зелені чоловічки» - це вам не БАРИГИ! В цьому бюджеті вже закладена система піару та популізації Зеленського на… корупції, на РУЧНОМУ РОЗПИЛІ 28 млрд. грн. армійських коштів. Вони знають, що українцям зараз хоч «в очі плюй, а вони скажуть - Божа роса». А я не хочу бути тупою вівцею! І вам не раджу! Краще я буду серед «козлів, які заважають їм жить».https://fakty.org/biudzhetna-afera-ze-komanda-vzhe-vkrala-u-armii-28-mil-iardiv-dokumenty/?fbclid=IwAR0By3IRz-bPtukxYIkg58lqiB3nfpQRaAwyb9gLFVruVDzV6xpa1iE823M
СЧАСТЬЕ МЫ ОБЕЩАЕМ ВАМ ЗАВТРА! А ЩИМИТЬ МЫ ВАС БУДЕМ ПРЯМО СЧАС И ЗДЕСЬ!!
Поэтому возникает вопрос. И ЧЕМ ВЫ ОТЛИЧАЕТЕСЬ ОТ СТАРОЙ ВЛАСТИ? ПЕТЯ то же рассказывал про светлое завтра, а налоги вводил и драл прямо счас и здесь!!
Ну единственное что есть это скажем так сильно много пооткрывали разных дел на старых правителей, но открытое дело это еще не приговор и даже не посадка с конфискацией, так что просто треп!!
Тот, кто голосует за "хуже не будет", получает гораздо хуже, чем было.
И вначале так же с пеной у рта они доказывали, как это здорово.
Я одного не пойму. Это какими реально надо быть дебилами, чтобы всю жизнь постоянно попадать на одни и те же грабли?
Ну хоть бы раз перед тем, как смело на них сигануть, сначала подумали про другие варианты.
До чего коварен
Испортил незайманых пацанчегов...!
ГОВОРИТЬ БУДЕМ ОДНО А ДЕЛАТЬ БУДЕМ ДРУГОЕ! Мне почему то кажется что не прокатит, или точнее прокатит но не долго, до нового года, а там так сказать граждане начнут им рассказывать все что они думают про такие приемчики!!
Не стесняйся, напиши "прямо здесь и сейчас"!
Его сказки про то чего так сильно ждет бизнес уже слушать противно.
Зебилы, берегите зубы. Шоб хоть было, шо на полку положить. И у своих бабок с дедами уже сейчас можете начинать присматривать золотые коронки.
купил чего нить в магазине-получи возврат на карточку...
В итоге тебя нае...али продавец, банк и государство. Но тебе приятно...
Верх цинизма!!!
Для остальных-тоже, ведь у нас сотни тысяч людей не платят налоги, работая "на дому": пекут тортики, татуируют брови, делают эпиляцию, стригут, и делают бог знает что еще.
Сдающих квартиры тоже сотни тысяч.
И все платят ноль целых "х"й" десятых.
Но все требуют качественных дорог, образование, медицину, повышения зарплат.
Все хотят, чтоб это закончилось, но чтоб начинало заканчиваться не с них.
Потому и стоит перед Офисом клоуна протестующих пара десятков ФОПов, а не пара десятков тысяч, ведь, "надомники" считают, что их это все не касается...
И, да, Беня классный спец. Нагреть Украину только с Приватом по самым скромным оценкам на 5,5 млрд USD. Это каждый житель страны, включая стариков и младенцев, подарил ему сироте по 130 с гаком баксов. Так всех нагреть - надо уметь. А еще был Нафтогаз, Укртатнефть, Аэтовсит, ФК Днепр и т.д. и т.п;
1. Приват - 5,5 млрд. USD.
2. Укрнафта - 18 млрд. грн.
3. Каналы группы Приват - 3,2 млн Евро перед УЕФА (заплатило государство),
4. АЗС группы Приват - 1,113 млрд. грн.
5. Аэросвит - перед банкротством 3,8 млрд. грн.
6. Укртатнафта, Укртранснафта, Днеправиа, Донбасаэро, Полтаванефтегаз, Днепроазот и прочее, прочее, прочее.
Кстати, особенно улыбнули в списке Бениных долгов перед Украиной - долги его телеканалов в 3.2 млн.евро перед УЕФА за неоплаченную трансляцию выступлений в еврокубках его же ФК Днепр и ФК Динамо. Их погасило государство. Мелочный беспринципный "патриот" хренов.