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Все про:податки (780) Податковий кодекс (110) Гетманцев (25)

 Ми маємо намір вийти на малу податкову реформу навесні наступного року, - Гетманцев

Верховна Рада планує запустити малу податкову реформу вже навесні наступного року.

Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуги народу") на форумі "Порядок денний нового парламенту: діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У сфері оподаткування ми маємо намір... вийти на малу податкову реформу навесні наступного року", - сказав Гетманцев.

За його словами, її частиною є реформа податку на доходи фізичних осіб.

"Реформа податку на доходи фізичних осіб буде як реформа з податкової амністії капіталів чи з нульового декларування, добровільного такого заходу, який покликаний на те, аби вивести з "тіні" накопичені вже громадянами доходи протягом 28 років", - пояснив депутат.

Крім цього, додав він, планується переглянути зміст податку на доходи фізичних осіб, тобто 4 розділ Податкового кодексу, змінивши пострадянські підходи, розширити обсяг так званої податкової знижки і ввести посімейне декларування доходів домогосподарств, що дасть змогу зменшити тиск на платника податків.

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Гетманцев уточнив, що введення посімейного оподаткування планується на завершення податкової реформи - приблизно через 2 роки.

"Крім цього, планується широко обговорити податок на виведений капітал, дійти згоди в суспільстві, в першу чергу від бізнес-спільноти, щодо його змісту, відстояти цей податок перед МВФ за рахунок того, що показати компенсатори і за рахунок цього також його запровадити", - розповів Гетманцев.

За словами депутата, ще одним важливим елементом податкової реформи є уніфікація українського законодавства в частині сплати ПДВ.

Як зазначив Гетманцев, порівняно з іншими країнами в Україні дуже складне адміністрування ПДВ і його потрібно спрощувати.

Крім того, існують напрацювання щодо екологічного податку, податку на землю, на нерухомість.

"До Нового року ми плануємо сконцентруватися на роботі з адмініструванням податків", - зазначив Гетманцев.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149936
 
 
 Топ коментарі
 
По-старому точно не будет.
Тот, кто голосует за "хуже не будет", получает гораздо хуже, чем было.
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Существовать то будет, только это уже будет не Украина
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Физ лиц? А вы думали Игорь Валерьевич будет донбас отстраивать? Он только ларек готов покрасить. Готовьтесь к +10% к подоходному налогу на восстановление лугандона Мы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8726
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Если вас балаболов слушать, то к весне Украины не должно существовать.
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Не каркай. Хоча, до весни ще дожити треба...Мы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3334
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Существовать то будет, только это уже будет не Украина
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а мне уколы не прописывали, ты главное не зли санитаров.
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Хорошие у вас условия в дурке: не зли санитаров и уколы не делают, а даже на компе тыкать бредни в нэт позволяют!
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А не надо слушать и спрашивать никого, экономические законы - они и в Африке экономические законы. Если ты отдаешь Бене на шару 5 лярдов - их где-то надо взять.
Володимир Мартинюк "Наша країна як завжди живе в борг...

Добрий фінансист Маркарова добре позичає гроші - але не в МВФ за 1.5-3% як раніше, а в Облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) під 20%. Так розумію що це продається за гривни і добрі іноземці та наші рідні офшорники інтенсивно міняють свої кровні долари та євро на гривни аби купити собі цю 20%-ву шару. А спричинений цим додатковий притік доларів і євро підтримує в Україні високий курс гривни.
Втім це щастя різко і неприємно закінчиться коли нашій з Вами державі прийде пора ті 20% виплачувати.
А ще мене турбує наявність в дорадниках у Зеленського ще одного доброго фінасиста пана Уманського. Коли той був придворним фінансистом у пані Юлі Тимошенко, в часи її пріснопам'ятного прем'єрства 2007-2010 років, хтось її навчив як через ті ОВДП ще й викачувати з банків емісійні кошти, які їм надавав НБУ.

Оскільки крім Уманського тоді в уряді таких розумних більше не було, то боюсь що він тоді це придумав для Юлі.
А зараз знову організує щось таке для Зеленського, вірніше для його улюбленої бородатої бабусі Бенічки.

А добра бабуся Бенічка охоче заспокоїть нас і втішить тим що дефолт - це ж зовсім не страшно.Он Зімбабве вже давно перестали цього боятися - і банани там ростуть так само як і росли раніше...

Ну і, на всяк випадок, вибачаюся перед паном Уманським, якщо це все робив не він, а хтось інший. .... Ми маємо намір вийти на малу податкову реформу навесні наступного року, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7014 "
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Кожен рік депутати Комітету з Нацбезпеки та оборони під час формування Бюджету билися за збільшення фінансування армії. В 2018 нам вдалося добитися виділення 5% ВВП на сектор Нацбезпеки та оборони, що було закріплене в Законі України про «Національну безпеку та оборону».
Тобто, зараз це законна норма - «не менше 5% ВВП», порушувати яку кримінальна відповідальність. А що ми бачимо в новому бюджеті? Щоб не бути голослівною, я викладу тут скріни бюджету минулого та цього року.
Отже, бачимо ми наступне: фінансування Міністерства оборони, Національної гвардії, тощо за старим і новим бюджетом практично однакове!!! За загальним фондом співпадає до копійок. Як так? Якщо стараннями майданівської влади, яку ЗЕ-команда та народ змели геть, фінансове благополуччя в країні значно покращилося і ВВП в цьому році пішло у чималий ріст, чого ж ми тут не бачимо збільшення витрат на армію?
А все тому, що новий уряд, монобільшість та Верховний головнокомандуючий знайшли, як фінансування на оборону зменшити і закон не порушити.
Зроблено це досить хитро: увага! - 28 млрд грн. загального фонду бюджету розписали на «Апарат Ради національної безпеки та оборони». Фактично, закон не порушений, адже апарат РНБО - це також один з елементів системи національної безпеки та оборони. Інша справа, навіщо туди скеровувати таку гігантську суму?…
Адже, що таке апарат РНБО? Це 50 працівників. РНБО у нас не годує армію, не модернізує танки, не займається розробкою нових видів озброєння. Все, на що вона може витратити 28 млрд., - це на канцелярію та туалетний папір. Що ж це таке? За кого нас мають?! Певно, за «тупих овець»? Адже, в кращому випадку - це обман. Щоб попіаритись на тому, що оборонка фінансується краще, ніж в минулому році, не порушити закон про 5 % ВВП, а по факту - розписати кошти на ті статті бюджету, де вони залишаться і ляжуть «мертвим грузом». Тобто, створити фейкові витрати і, в результаті, зменшити фінансування армії.
Другий варіант теж обман. Дорожчий і цинічніший. А саме: монобільшість легко змінює будь-який закон. Отже, вони можуть надати можливість «апарату РНБО» виконувати невластиві їм функції, проводити тендери не лише на канцелярію, а також на танки та й взагалі будь-що.
Фактично, з РНБО може бути створена така собі резиденція Діда Мороза (голови Зеленського) і його Снігуроньки (секретаря Данилюка), що займатимуться «одарюванням». А що? Наш народ давно хотів Президента-Діда Мороза, якому можна буде писати листи та у інший спосіб випрошувати подарунки за хорошу поведінку.
Зеленський буде «мотатися» країною і ефектно питати: «Що треба? Квартири? Велосипеди? Мости? Вертольоти? Ану ж, дітки, покличемо Снігуроньку: «Данилюк, Данилюк!». Скільки у нас там з тих 28 млрд. лишилося? Зможемо одарувати?»
Я не жартую. І, зауважте, що РНБО зараз рідко засідає з питань оборони країни, а більше - по вугіллю, по бурштину тощо. Тому, «одарення» Дід Мороз Зеленський і Снігурка Данилюк зможуть собі дозволити в усіх сферах. Тим паче, я знаю позицію Данилюка з питань оборони. Кілька років тому на посаді керівника Мінфіну, коли через брак фінансування зупинилися заводи з ремонту бронетехніки, він секретарю Комітету Нацбезпеки і оборони Віннику прямо заявив: «Танки нам не потрібні».
До речі, я не заперечую, що витрати «одарування» можуть бути нагальними, важливими, моральними, як то квартири полоненим купити чи тепловізори на якийсь ВОП. Я не заперечую, що українці вважають, що хороший політик виконує прохання з народу: щось купити, щось відремонтувати. Тому багаті політики завжди мали перевагу над бідними - мали можливість допомагати з власних коштів. І Зеленський також має таку перевагу.
За роки війни, згідно декларації, Зеленський придбав різних елітних активів на 13 млн. доларів. І можна було би порадіти за нього - хорошого менеджера і бізнесмена, який тепер зможе з цих коштів займатися благодійністю, якби не два «але».
Перше: за ці самі роки його підприємства різко скоротили відрахування в державний бюджет України, мінімізували податки. Тобто, заробив мільони він, виходить, за рахунок не сплаченого державі. І друге «але»: тринькати на свій піар Зеленський збирається не власні кошти, а те, що платять в бюджет свідомі бізнесмени.
У нас будуть засідання РНБО, де Зеленський буде брати на себе вирішення будь-якого питання і направляти на це кошти. Такий собі ручний режим. Дуже зручний для піару про «доброго царя», що буде купувати танки та кватири для армії.
І, найголовніше, не забувайте, що цей режим зручний не тільки для піару, але і для корупції. Адже, ніяких систем противаг та контролю. Постачальники відразу зорієнтуються, до кого бігти (до Снігуроньки?), який відкат пропонувати, щоб саме їх ескаватори чи санітарні машини поставили на фронт.
Отож, «зелені чоловічки» - це вам не БАРИГИ! В цьому бюджеті вже закладена система піару та популізації Зеленського на… корупції, на РУЧНОМУ РОЗПИЛІ 28 млрд. грн. армійських коштів. Вони знають, що українцям зараз хоч «в очі плюй, а вони скажуть - Божа роса». А я не хочу бути тупою вівцею! І вам не раджу! Краще я буду серед «козлів, які заважають їм жить».https://fakty.org/biudzhetna-afera-ze-komanda-vzhe-vkrala-u-armii-28-mil-iardiv-dokumenty/?fbclid=IwAR0By3IRz-bPtukxYIkg58lqiB3nfpQRaAwyb9gLFVruVDzV6xpa1iE823M
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С таким то правительством?! Вот это то и настораживает.
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тема РРО для избирателей Зеленского - не раскрыта...
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чего это не раскрыта?все на распашку...декларации для все,вплоть до последнего бомжа-сколько насшибал мелочи,задекларируй,уплати налоги и спи спокойно под мостом Ми маємо намір вийти на малу податкову реформу навесні наступного року, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1051
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Разговаривал на той неделе по делам с руководителем районной налоговой. Так вот у них сейчас полный писец с администрированием текущих налогов. Завал полный, они не справляются с валом. И теперь они читают новости о этих нововведениях и заранее уже тихо охреневают. У некоторых рядовых инспекторов тихая истерика.
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Сегодня разговаривал с ребятами, которые обслуживают РРО. На прошлой неделе сервер налоговой висел с утра пятницы до вечера субботы. И это при нынешних нагрузках. А если этот сервер провисит трое суток, то в стране заблокируются ВСЕ РРО.
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Бене, Ахметову, Медведчуку, Пинчуку и т.д. можно расслабиться....
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ПЕРЕВОЖУ
СЧАСТЬЕ МЫ ОБЕЩАЕМ ВАМ ЗАВТРА! А ЩИМИТЬ МЫ ВАС БУДЕМ ПРЯМО СЧАС И ЗДЕСЬ!!

Поэтому возникает вопрос. И ЧЕМ ВЫ ОТЛИЧАЕТЕСЬ ОТ СТАРОЙ ВЛАСТИ? ПЕТЯ то же рассказывал про светлое завтра, а налоги вводил и драл прямо счас и здесь!!
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Такое ощущение, что Петро Алексеевич до сих пор с нас в три шкуры дерет, клятый барыга Мы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2345
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по факту оно так и есть! власть новая а схемы и методы действия старые! в этом плане как раз ничего и не поменялось!! и самое главное даже не планируется меняться, они прямым текстом говорят что мы ничего менять не будем, все изменения будут В СВЕТЛОМ ЗАВТРА А СДЕСЬ И СЕГОДНЯ ВСЕ БУДЕТ ПО СТАРОМУ!!

Ну единственное что есть это скажем так сильно много пооткрывали разных дел на старых правителей, но открытое дело это еще не приговор и даже не посадка с конфискацией, так что просто треп!!
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По-старому точно не будет.
Тот, кто голосует за "хуже не будет", получает гораздо хуже, чем было.
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Так контингент реально тот же. И замануха та же - бесплатный сыр в мышеловке.
И вначале так же с пеной у рта они доказывали, как это здорово.

Я одного не пойму. Это какими реально надо быть дебилами, чтобы всю жизнь постоянно попадать на одни и те же грабли?
Ну хоть бы раз перед тем, как смело на них сигануть, сначала подумали про другие варианты.
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Мля! так это ж шо получается? Пеця **** уже и новую власть научить успел?
До чего коварен
Испортил незайманых пацанчегов...!
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я думаю что новые думают что прокатит такой прием!
ГОВОРИТЬ БУДЕМ ОДНО А ДЕЛАТЬ БУДЕМ ДРУГОЕ! Мне почему то кажется что не прокатит, или точнее прокатит но не долго, до нового года, а там так сказать граждане начнут им рассказывать все что они думают про такие приемчики!!
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интересно, какие именно налоги "ввел" Петя и как он тебя лично "ободрал"?
Не стесняйся, напиши "прямо здесь и сейчас"!
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налог НДС на медпрепараты что привело к подоражанию всех лекарств, не говоря уже про инфляцию гривна в 3.5 раза упала если ты забыл!!
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Если ты забыл, у нас война идет уже шестой год. А ты о гривне печешься.
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если идет война то почему беднею Я а ПЕТЯ и АХМЕТОВ багатеют? или война токо для меня и других обычных Украинцев а для ПЕТИ ГРОСИ АХМЕТОВ и другой гопкомпании НЕ ВОЙНА?!!
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Петя обеднел в 2 раза. Ахметов тоже обеднел.
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ПЕТЯ разбогател в 82 раза АХМЕТОВ то же разбогател! БУДЕМ СПОРИТЬ?!!
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ну так всё, нет проклятого барыги, вот теперь заживешь! Только РРО с терминалом купить не забудь. А то мало ли...
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я не говорю что я заживу, я говорю что будем посмотреть!! пока что я не вижу предпосылок что мы заживем наоборот все говорит о том что ЖОПА продолжается!!
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ну при Пете, хотя-бы, был мораторий на проведение проверок
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Кто этого слюнявого дятла туда затащил? Мы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1719 Все друг на друга кивают: ко мне этот подвёл, а ко мне этот...
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А шо таке? Де семимильні кроки рехформМы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6387
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Налоховая реформа: Ты платишь за право быть лохом
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каждая ******** власть пытается поменять все законы под свои кланы.
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нет, только не Владимир Александрович! Он защищает бизнес!
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Так уже себе и представляю как орда зебилов бежит получить амнистию, бежит стримголов декларировать свое имущество, даже то, что под матрацами Мы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2850
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Гетмацев напоминает мне пионера с одного известного плаката про добычу кумыса...
Его сказки про то чего так сильно ждет бизнес уже слушать противно.
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Малая реформа - малый песец, большая - полный песец. Просто не нужно делать это резко - закон вечного уныния.
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Куда и с чем бы вы-зебилоиды не вышли,а кругом в дерьмо вляпаетесь.
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Но дойдут до нее явно не все. Мы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5428 Раненых лошадей пристреливают.

Зебилы, берегите зубы. Шоб хоть было, шо на полку положить. И у своих бабок с дедами уже сейчас можете начинать присматривать золотые коронки.
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а физическим лицам НДС будут возвращать? Мы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2741
купил чего нить в магазине-получи возврат на карточку...
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это да...они всегда номера карточек путают с бениными
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Да. Но и с кешбека налог 20%. Ми маємо намір вийти на малу податкову реформу навесні наступного року, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2513
В итоге тебя нае...али продавец, банк и государство. Но тебе приятно...
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Началось,платите азаровско-потрошенковские налоги,платите взятки гфсникам,а потом мы сделаем малую реформу,где берут этих идиотов.Что понимает банкир в экономике,эти крысы умеют только три вещи - как взять у людей подешевле вклады и потом подороже продать кредиты,как правильно отмыть ворам ворованное у бюджета и как отмытое перевести в офшоры что бы гонтаревы "не заметили"?гнать нужно этого умника.
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Не воспринимайте серьёзно то, что сказал человек с плюшевой собачкой на рабочем столе. Хотя может он чревовещателем подрабатывает в подземных переходах.
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Говорят собачки похожи на своих хозяев:

Ми маємо намір вийти на малу податкову реформу навесні наступного року, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5623
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Кассовые аппараты толкает чувак, у которого задекларировано почти 100 тыс. у.е НАЛИЧМАНОМ !
Верх цинизма!!!
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И эти коломойши думают что украинцы понесут им налоги на блюдечке со звездой Давида?
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по ходу после большой реформы выживут тока самые-самые
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Налоговая реформа действительно нужна, но для всех, начиная с Бени, Зели и иже с ними.
Для остальных-тоже, ведь у нас сотни тысяч людей не платят налоги, работая "на дому": пекут тортики, татуируют брови, делают эпиляцию, стригут, и делают бог знает что еще.
Сдающих квартиры тоже сотни тысяч.
И все платят ноль целых "х"й" десятых.
Но все требуют качественных дорог, образование, медицину, повышения зарплат.
Все хотят, чтоб это закончилось, но чтоб начинало заканчиваться не с них.
Потому и стоит перед Офисом клоуна протестующих пара десятков ФОПов, а не пара десятков тысяч, ведь, "надомники" считают, что их это все не касается...
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Беня хотел стать при Порохе тем, кем был Ахметка при Яныке. Но номер не прошел и вместо этого клиента начали заставлять возвращать стране долги. И это Беню !!!.. " Долги отдают только трусы" (С) Коломойский. ... Беня со товарищи на данный момент проиграли иски государства Украина по взысканию долгов и часть долгов признали.

И, да, Беня классный спец. Нагреть Украину только с Приватом по самым скромным оценкам на 5,5 млрд USD. Это каждый житель страны, включая стариков и младенцев, подарил ему сироте по 130 с гаком баксов. Так всех нагреть - надо уметь. А еще был Нафтогаз, Укртатнефть, Аэтовсит, ФК Днепр и т.д. и т.п;

1. Приват - 5,5 млрд. USD.
2. Укрнафта - 18 млрд. грн.
3. Каналы группы Приват - 3,2 млн Евро перед УЕФА (заплатило государство),
4. АЗС группы Приват - 1,113 млрд. грн.
5. Аэросвит - перед банкротством 3,8 млрд. грн.
6. Укртатнафта, Укртранснафта, Днеправиа, Донбасаэро, Полтаванефтегаз, Днепроазот и прочее, прочее, прочее.

Кстати, особенно улыбнули в списке Бениных долгов перед Украиной - долги его телеканалов в 3.2 млн.евро перед УЕФА за неоплаченную трансляцию выступлений в еврокубках его же ФК Днепр и ФК Динамо. Их погасило государство. Мелочный беспринципный "патриот" хренов.
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