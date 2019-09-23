 Кримських татар, затриманих у березні в ході масових обшуків в окупованому Криму, етапували на півострів, - правозахисники

Про це "Кримській солідарності" повідомили в адвокатському офісі Еміля Курбедінова з посиланням на адвокатів, які працюють у цій справі, передає Цензор.НЕТ.

На слідчих діях відбувається упізнання обвинувачених "другої сімферопольської групи" засекреченим свідком. Щодо деяких із фігурантів у Криму вже відбулися судові засідання про продовження арешту. Після завершення слідчих експериментів всіх вивезуть назад у Ростов-на-Дону.

Слідчі заходи проводяться Федеральною службою безпеки РФ по Криму і Севастополю щодо Рустема Шейхалієва, Іззета Абдуллаєва, Сейтвелі Сейтабдієва, Якима Бекірова, Аліма Карімова, Асана Янікова, Ризи Ізетова, Велі Абдулкадирова, Енвера Аметова, Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова, Фархода Базарова, Тофіка Абдулгазієва, Рустема Сейтхалілова і Меджита Абдурахманова.

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На думку незалежного правозахисного медіапроєкту ВВС-Інфо, секретні свідки - дуже зручний для російських силовиків судовий інструмент. Так можна приховувати впроваджених для розробки оперативників. Або конструювати відсутні в кримінальній справі докази.

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Напомним, 27 марта 2019 года в Крыму прошли самые массовые обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 23 человека. Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство данного уголовного дела.

29 марта оккупанты перевезли как минимум 20 из 23 задержанных в Ростов-на-Дону.