 Міносвіти планує змінити схему фінансування закладів вищої освіти, - Новосад

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповіла міністр освіти і науки Ганна Новосад, передає Цензор.НЕТ.

"Хочемо шляхом зміни системи фінансування і управління почати стимулювати заклади вищої освіти до розвитку. До кінця року подамо ряд проєктів-актів щодо зміни фінансування, держзамовлення у вищій освіті, засноване на показниках якості. Зокрема, ми хочемо, щоб на фінансування закладів впливали показники працевлаштування випускників, якість наукової діяльності університету, присутність у міжнародних рейтингах тощо", - сказала Новосад.

За її словами, це має привести до того, що під час розподілу видатків враховуватимуться критерії якості вишу. Планується також запровадити систему, яка дозволить винагороджувати найкращих викладачів за їхні результати.

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