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Все про:внз (276) вища освіта (41) Новосад (8)

 Міносвіти планує змінити схему фінансування закладів вищої освіти, - Новосад

Міністерство освіти і науки планує змінити схему фінансування закладів вищої освіти.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповіла міністр освіти і науки Ганна Новосад, передає Цензор.НЕТ.

"Хочемо шляхом зміни системи фінансування і управління почати стимулювати заклади вищої освіти до розвитку. До кінця року подамо ряд проєктів-актів щодо зміни фінансування, держзамовлення у вищій освіті, засноване на показниках якості. Зокрема, ми хочемо, щоб на фінансування закладів впливали показники працевлаштування випускників, якість наукової діяльності університету, присутність у міжнародних рейтингах тощо", - сказала Новосад.

За її словами, це має привести до того, що під час розподілу видатків враховуватимуться критерії якості вишу. Планується також запровадити систему, яка дозволить винагороджувати найкращих викладачів за їхні результати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для підвищення зарплат педагогам із січня 2020 року необхідно майже 45 млрд грн, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149926
 
 
 Топ коментарі
 
сама не пробовала граматику за школьный курс повторить? Минобразования планирует изменить схему финансирования высших учебных заведений, - Новосад - Цензор.НЕТ 4200
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с граматикой у Новосад все налажено,как у всей Зебильной командыМинобразования планирует изменить схему финансирования высших учебных заведений, - Новосад - Цензор.НЕТ 7165
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сама не пробовала граматику за школьный курс повторить?
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А так вот про кого зеленский говорил, что прийдет весна "сажаты будемо". Типа сажать в кресла молодых, не образованых девок и юнцов??? Тут слово новосад звучит как по Фрейду
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с граматикой у Новосад все налажено,как у всей Зебильной командыМинобразования планирует изменить схему финансирования высших учебных заведений, - Новосад - Цензор.НЕТ 7165
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А зачем вообще финансировать образование, все равно все скоро выедут на ПМЖ за рубеж.
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самое тупое назначение кабмина... звідки це чудо вилізло?
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Это тот министр . который с ошибками пишет и не подтверждённым высшим образованием? Думал уже хоть после тупенькой Гриневич просвет будет.
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Гриневич в порівнянні з цією дамою фізик- ядерщик
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Сьогодні я їм поп-корн. Минобразования планирует изменить схему финансирования высших учебных заведений, - Новосад - Цензор.НЕТ 2200 Ця служанка народу вирішила з усіх вузів залишити інститут Поплавського і естрадно-циркове училище. Ой! мало не забув - Трускавецькі міжпланетарні курси.
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Эк ви жестоки. Дамочка читала Букварь, хотя и не полностью
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И как она собирается составлять рейтинги. Та ей кучу документов подтверждающих что угодно навезут. Липовых. Минобразования планирует изменить схему финансирования высших учебных заведений, - Новосад - Цензор.НЕТ 2896
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Поднимите ЗП профессоров и доцентов,..... Сейчас на 7 -11 тысяч гривен в месяц прожить очень сложно. О каком уважении к труду преподавателец можно говорить?
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Главное - сделать такое ЗНО, чтобы уже никто не смог учиться дома даже за свои кровные. Всех на Польшу, Словакию и т.п. А сюда на учебу - китайцев, сепарюг, крымчан и т.п.
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Образование тоже надо осупрунить! Судьям ни за что платят по 350 тыс., а все остальные должны зубами выгрызать копейки!
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Минобразования планирует изменить схему финансирования высших учебных заведений, - Новосад



да давайте приватизируйте все школы.
для павышения ...

вместе с министерством и ентим министером.

потом бабло себе на карманы пайдет.

и незабудьте про пакеты по 5000 грн штука за новоражденых.
те, шо китайские по 100.







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сегодня я все больше и больше начинаю верить,шо скоро украина расцветет, як поле одуванчиков
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