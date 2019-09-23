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 Політика України
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Все про:ВР (5779) Трудовий кодекс (11) Третьякова Галина (1)

 Упродовж двох місяців побачите Трудовий кодекс, який буде занадто ліберальним для роботодавця, - глава комітету ВР з питань соціальної політики Третьякова

У партії "Слуга народу" впродовж двох місяців планують представити новий Трудовий кодекс, який буде ліберальним для роботодавців.

Про це на форумі "Порядок денний нового парламенту: діалог громадянського суспільства, бізнесу і влади" повідомила голова Комітету ВР з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вже заблокували сьогодні такий тріумфальний похід Трудового кодексу, який був прийнятий у першому читанні Радою попереднього скликання для того, щоб розблокувати в цій сесії внесення свого Трудового кодексу. Я думаю, що впродовж півтора-двох місяців побачите Трудовий кодекс, який буде дуже ліберальний, може too much (занадто. - Ред.) ліберальний для роботодавця. Ми будемо намагатися створити для бізнесу дуже прості і дешеві умови відкриття і закриття робочого місця для того, щоб ви створювали таких робочих місць побільше в Україні. Хочемо, щоб ви мільйон таких робочих місць створили впродовж п'яти років", - сказала Третьякова.

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Вона додала, що бізнес, отримавши здешевлення у відкритті й закритті робочих місць, має створити власні накопичення для громадян.

"Але це означає, що ми трохи наїжджатимемо на права і дискримінуватимемо найнятого працівника", - цитує Третьякову Інтерфакс-Україна.

При цьому голова парламентського комітету в коментарі журналістам заявила: "Водночас просимо роботодавців взяти участь потужніше, ніж це було в попередніх пропозиціях, у другому рівні пенсійного забезпечення, накопичувальному".

Також, за словами Третьякової, партія "Слуга народу" планує розробити закон про лобіювання, щоб відносини між політиками і бізнесом були прозорими.

"Щоб ми чітко розуміли, на що витрачає бізнес кошти, коли готує якісь законопроєкти, які це кошти, чи йдуть вони в дохід і чи сплачуються з них податки", - сказала Третьякова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149920
 
   
 Топ коментарі
 
крепостное право возвращают?
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Главный девиз этого кодекса будет: "Кто не работает, тот ест"?
В течение двух месяцев увидите Трудовой кодекс, который будет слишком либеральным для работодателя, - глава комитета ВР по социальной политике Третьякова - Цензор.НЕТ 2512
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Тобто зебіли зробили разом так - що не можна хворіти, вагітніти і ходити у відпустку, бо підете нах. Що там ви говорили про баригу, гройсю і жирного розенка? В течение двух месяцев увидите Трудовой кодекс, который будет слишком либеральным для работодателя, - глава комитета ВР по социальной политике Третьякова - Цензор.НЕТ 705
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Верно все написал, дебил дебила видит издалека)))
Но тут такое дело, что в последнее время даже єто вьіражение принимает достаточно четкую форму и содержание.
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Скорее всего. С другой стороні немногим вменяемім тут посетителям даже проще - коменті, где присутствует єтот єпитет, можно смело игнорировать, даже не пітаясь читать и понять. Єкономия времени.
п.с. Ненавижу зелёнку и коломойского.
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Предлагаю ввести административное и уголовное наказание всем уклонистам под предлогом рождения ребенка, болезни и поезки на море)))
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Браво! Наконец то у работодателей тоже будут права! А то права потребителя защищают, права работника защищают, а у бизнесмена никаких прав, будто он не гражданин а #уй знает кто.
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Напридумывали ерунды, декретные, отпускные, расчетные и тому подобное &$рьмо. Нет денег- не рожайте и в отпуск не ездите. Я 20 лет в отпуске небыл и ребенка второго не родил, потому что кризис за кризисом. Работодатель виноват?
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маладец! на "депутатскую перварку"-ты точно заработал!
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Что вы так расстроились, никто этот кодекс применять не будет.Останется только челядь
а ей работа не нужна они по другой части.Сделают тут землю обетованую для избранников народа.Вот они и стараются с новым кодексом.
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