 Використання вейпінгу значно підвищує шанси повністю кинути курити, - Public Health England

На відміну від США, де адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість заборони ароматичних електронних сигарет до отримання виробниками спеціального дозволу, у Великій Британії повідомляють про відносно вдале використання вейпінгу для зниження куріння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Так, в Британії не зареєстровано жодних спалахів хвороб, нібито пов'язаних з вейпінгом. Також на досить низькому рівні залишається використання електронних сигарет підлітками.
Ключові причини успіху Британії, як пише CNN, - певні обмеження на рекламу електронних сигарет і жорсткіше регулювання вмісту нікотину в даній продукції.
"Якщо ви не курите - не використовуйте електронні сигарети. Але якщо курите - краще повністю перейти на вейпінг. Наш висновок: ризики від електронних сигарет в рази нижче, ніж ризики від традиційного куріння. До того ж, використання вейпінгу значно підвищує шанси повністю кинути курити", - заявив директор програм щодо поліпшення здоров'я Public Health England Джон Ньютон.
За даними Public Health England, вейпінг на 95% менш небезпечний, ніж куріння звичайних сигарет. Щорічно він допомагає понад 20 000 жителів Британії кинути курити.
"У Британії вже утвердився підхід, що електронні сигарети - це продукція заміщення традиційного куріння, а не механізм залучення в процес куріння", - впевнена професорка педіатрії відділення підліткової медицини Стенфордського університету Бонні Халперн-Фельшер.
Водночас, як заявили в Public Health England, в суспільстві все ще існує багато негативних міфів про електронні сигарети. Багато в чому ці міфи базуються на тому, що "менш ніж 10% дорослого населення розуміє, що основну шкоду здоров'ю несе не нікотин", а смоли та інші хімічні сполуки, які виникають при горінні тютюну.
"І на американському, і на британському ринку присутній практично однаковий вибір ароматизаторів, використовуваних в електронних сигаретах. Але на відміну від США, рівень вейпінгу серед підлітків в Британії значно нижче. Багато в чому завдяки більш суворим обмеженням на рекламу електронних сигарет, а також, ймовірно, через більш низький вміст нікотину в них", - заявили в пресслужбі Public Health England.
Так, в Британії лише 3,3% підлітків у віці від 11 до 18 років заявили, що вони рідко (рідше ніж один раз на тиждень) використовували електронні сигарети, 1,6% зізналися в тому, що використовували їх хоча б раз на тиждень або частіше.
"У Великій Британії дозволені деякі види зовнішньої реклами електронних сигарет, наприклад, на автобусах. Але з іншого боку, немає реклами в соціальних мережах, на телебаченні або радіо", - пояснює доктор Халперн-Фельшер.
На відміну від США, в країнах Євросоюзу не намагаються ввести заборону на використання ароматичних добавок у вейпінгу.
"В Європі ароматизовані електронні сигарети допомогли знизити рівень куріння", - впевнена професорка громадського здоров'я Університету Единбурга Лінда Боулд.
За даними Euromonitor, в світі налічується вже близько 35 млн користувачів електронних сигарет або систем підігріву тютюну.
Ілюстрація: pxhere.com
Шото я не помню, шоб он до выборов обещал, что налоги вырастут и все подорожает.
Але це якщо людина поставила перед собою таку мету. Я сам так кидав палити свого часу.
Але... дарма ми сміялися. Марія справді більше не палила. Перед нею міг всістися цілий легіон і палити, на неї це ніяк не впливало. Вже пройшло років з 10, а вона не палить. Каже, що її не тягне.
Що реально допомогло, це вже - питання. Думаю що все разом.
как среди употребляющих самостоятельного изготовления смеси,так и среди покупающих готовые. и ответа на вопрос **********? до сих пор нету. но ты ,я так понимаю,решил проблему.звони в CDC/ может должность в токсикологии в клинике Meyo отхватишь.
Сказывается отсутствие рекламы...
Окончательно помогло- переход на сигареты среднего класса и мотивация, что бросать нужно рано или поздно. Если раньше бросил- больше сэкономил.
Еще сотрудник на работе мотивировал- он курил 40 лет, а бросил в больнице когда прижало. Смысл ждать пока прижмет . ))
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит электронные сигареты к электронным системам доставки никотина и отмечает что их применение недостаточно исследовано в отношении безопасности и эффективности в качестве средства лечения никотиновой зависимости.
По сему если сигареты подорожают, то синтетический никотин подорожает в разы, если его обложат акцизом, то за 1мл цена будет не меньше пачки сигарет.
...
Американский алкаш и роисянский алкаш одного возраста:
А када это непоймишо исчезает начинается тоска, ностальгия и прочая достоевщина...
Результат одинаковый - почти сразу после "соски" закуривал обычную сигаретую.
В обычный день выкуриваю 10-15 сигарет. На природе под алкоголь может уйти и 1,5-2 пачки за день.
Очень, кстати, помогает, что запретили курить в нормальных ресторанах. Бегать на улицу покурить реально влом.
Правда это удовольствие обходится дороже...если нормальный табак покупать...
Я меньше раз бросал, но 27 декабря прошлого года бросил окончательно и на мне уже не заработают.
.Российская компания «Мегаполис», которая владеет 90% украинского оптового и розничного рынка сигарет, а также оружейным заводом и производством оборудования для обогащения оружейного урана в России, продолжает зарабатывать в Украине как ни в чем не бывало. ... «Мегаполис» появился в Украине в 2010 году, что совпало с приходом к власти ныне беглого Виктора Януковича и его Семьи. Буквально за два года русская компания скупила практически всех украинских дистрибуторов табачных изделий и заключила контракты с такими производителями как «Прилуки», Imperial Tobacco Group, Japan Tobacco International и Philip Morris Ukraine. В структуру русской компании также входят «Сигарный дом «Фортуна», торговые сети «Табак и подарки» и «Тютюнові вироби» ... Собственников «Мегаполиса» зовут Игорь Кесаев и Сергей Кациев
Это то, что типа дым даёт, так как он и дымит и растворяет ароматизаторы в себе.