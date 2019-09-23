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 Суспільство
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Все про:куріння (25) цигарки (404)

 Використання вейпінгу значно підвищує шанси повністю кинути курити, - Public Health England

За даними Public Health England, вейпінг на 95% безпечніший за звичайні сигарети

На відміну від США, де адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість заборони ароматичних електронних сигарет до отримання виробниками спеціального дозволу, у Великій Британії повідомляють про відносно вдале використання вейпінгу для зниження куріння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, в Британії не зареєстровано жодних спалахів хвороб, нібито пов'язаних з вейпінгом. Також на досить низькому рівні залишається використання електронних сигарет підлітками.

Ключові причини успіху Британії, як пише CNN, - певні обмеження на рекламу електронних сигарет і жорсткіше регулювання вмісту нікотину в даній продукції.

"Якщо ви не курите - не використовуйте електронні сигарети. Але якщо курите - краще повністю перейти на вейпінг. Наш висновок: ризики від електронних сигарет в рази нижче, ніж ризики від традиційного куріння. До того ж, використання вейпінгу значно підвищує шанси повністю кинути курити", - заявив директор програм щодо поліпшення здоров'я Public Health England Джон Ньютон.

За даними Public Health England, вейпінг на 95% менш небезпечний, ніж куріння звичайних сигарет. Щорічно він допомагає понад 20 000 жителів Британії кинути курити.

"У Британії вже утвердився підхід, що електронні сигарети - це продукція заміщення традиційного куріння, а не механізм залучення в процес куріння", - впевнена професорка педіатрії відділення підліткової медицини Стенфордського університету Бонні Халперн-Фельшер.

Водночас, як заявили в Public Health England, в суспільстві все ще існує багато негативних міфів про електронні сигарети. Багато в чому ці міфи базуються на тому, що "менш ніж 10% дорослого населення розуміє, що основну шкоду здоров'ю несе не нікотин", а смоли та інші хімічні сполуки, які виникають при горінні тютюну.

"І на американському, і на британському ринку присутній практично однаковий вибір ароматизаторів, використовуваних в електронних сигаретах. Але на відміну від США, рівень вейпінгу серед підлітків в Британії значно нижче. Багато в чому завдяки більш суворим обмеженням на рекламу електронних сигарет, а також, ймовірно, через більш низький вміст нікотину в них", - заявили в пресслужбі Public Health England.

Так, в Британії лише 3,3% підлітків у віці від 11 до 18 років заявили, що вони рідко (рідше ніж один раз на тиждень) використовували електронні сигарети, 1,6% зізналися в тому, що використовували їх хоча б раз на тиждень або частіше.

"У Великій Британії дозволені деякі види зовнішньої реклами електронних сигарет, наприклад, на автобусах. Але з іншого боку, немає реклами в соціальних мережах, на телебаченні або радіо", - пояснює доктор Халперн-Фельшер.

На відміну від США, в країнах Євросоюзу не намагаються ввести заборону на використання ароматичних добавок у вейпінгу.

"В Європі ароматизовані електронні сигарети допомогли знизити рівень куріння", - впевнена професорка громадського здоров'я Університету Единбурга Лінда Боулд.

За даними Euromonitor, в світі налічується вже близько 35 млн користувачів електронних сигарет або систем підігріву тютюну.

Ілюстрація: pxhere.com

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149918
 
 
 Топ коментарі
 
Спонсором исследований выступили производители электронных сигарет.
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Ну да. Правда умерли они потому, что парили самопальную вытяжку с канабиса. Но то такое...
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Правильно, а то Зеленский скоро сигареты сделает по 100 гривен за пачку. Хотя расходники для этой дряни, наверное, тоже подорожают
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А разве ЗЕ не ради этого выбрали?

Шото я не помню, шоб он до выборов обещал, что налоги вырастут и все подорожает.
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Є в цьому доля правди............
Але це якщо людина поставила перед собою таку мету. Я сам так кидав палити свого часу.
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У мене є подруга, яка курила багато років, десь зо 30 (почала дуже молодою). Курцем вона була затятим, з тих, які за сигаретами підуть пішки хоч Риму і в будь-яку погоду. Декілька разів пробувала кидати, але зривалася щоразу, як опинялася у компанії людей, які палили. Одного разу вона принесла книгу (ми тоді разом винаймали квартиру), показала її нам (а книга була саме про те як кинути палити), вклала між сторінками сигарету і сказала: "Коли я прочитаю цю книгу, я викурю свою останню сигарету, точнісінько так, як написано у книзі". Ми з подругою посміялися, бо вже знали ціну таким обіцянкам, і забули про те. Десь через місяць виходить Марія на кухню з сигаретою в руках. Каже: "це та сигарета, яку я місяць мому вклала між сторінок книжки, тобто це моя остання сигарета. Щойно я прочитала останню сторінку книжки, а зараз викурю останню сигарету, точнісінько так, як написано в книжці". Ми знову посміялися.

Але... дарма ми сміялися. Марія справді більше не палила. Перед нею міг всістися цілий легіон і палити, на неї це ніяк не впливало. Вже пройшло років з 10, а вона не палить. Каже, що її не тягне.
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Скорей всего, у меня так же побрасали некоторые, но не всем помогло.
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...но не всем помогло... дурное дело нехитрое Використання вейпінгу значно підвищує шанси повністю кинути курити, - Public Health England - Цензор.НЕТ 8784
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постесняась прямо написать дабы не рекламировать? Використання вейпінгу значно підвищує шанси повністю кинути курити, - Public Health England - Цензор.НЕТ 270
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Навіть якось не думала про таку постановку питання.
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Ну я також читав цю книгу, коли вже перейшов на електронну цигарку.
Що реально допомогло, це вже - питання. Думаю що все разом.
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Ну да. Правда умерли они потому, что парили самопальную вытяжку с канабиса. Но то такое...
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так канабис же полезный. Супрун говорит. Инфа 100%
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там речь не идет о каннабисе, не знаком с проблемой - не трынди. случаи зарегистрированы
как среди употребляющих самостоятельного изготовления смеси,так и среди покупающих готовые. и ответа на вопрос **********? до сих пор нету. но ты ,я так понимаю,решил проблему.звони в CDC/ может должность в токсикологии в клинике Meyo отхватишь.
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особенно если заправлять его какой нибудь вонючей гадостью
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Спонсором исследований выступили производители электронных сигарет.
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У меня брат двоюродный бросил. Сначала прикинул, что будет дешевле сигарет, подсел на это дело, но в один прекрасный день дивайс паламался, а на новый бабла было жалко Использование вейпинга значительно повышает шансы полностью бросить курить, - Public Health England - Цензор.НЕТ 4956
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В Британии может быть и безопаснее...а в Украине...никто не щнает какого дерма китайцы в ту жижу намешали...
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Если они даже рыбу на фермах промышленными отходами кормят, то не удивлюсь если они жижу из отходов этой рыбы делают
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у них рыбу и свиней принято человеческим говном открамливать. кроме шуток.
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мой муж сам себе жижу смешивает. после многих лет курения обычных сигарет он сейчас парит безникотиновую жижу, и не так часто как ранее курил сигареты.
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А состав того что он смешивает он или вы знаете? Так отож...
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Вейпинг тоже удовольствие не из дешевых, но здоровье дороже
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Некинг и петтинг на 100 процентов безопаснее обычных сигарет...
Сказывается отсутствие рекламы...
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Удивительно... Впервые увидел в Украине подожительную статью о вейпинге. Обычно статьи о тех, кто номинантом на премию Дарвина желал стать, впихнув в вейп низкотоковые литиевые аккумуляторы от фонарика, считая, что закон Ома - это враки и фикция, в рубрике "Вейп взрывается!!".
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я 10 лет курил. купил вейп. сразу отказался от сигарет, через месяц отказался от вейпа. не курю уже два года. началник мой курил 30 лет, посмотрел на меня и последовал моему примеру. не курит и не парит уже 1.5 года. это работает, но нужно хотеть бросить.
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Стаж около 20 лет. Бросал несколько раз, самый длительный 2 года.
Окончательно помогло- переход на сигареты среднего класса и мотивация, что бросать нужно рано или поздно. Если раньше бросил- больше сэкономил.
Еще сотрудник на работе мотивировал- он курил 40 лет, а бросил в больнице когда прижало. Смысл ждать пока прижмет . ))
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Каждый курильщик электронных устройств обязан знать, что:Курение парящих устройств не является альтернативой курения обычных сигарет Курение электронных устройств может вызвать рак, заболевания легких и сердца Курение электронных устройств не исключает никотиновую зависимость Общее использование одним устройством может привести к заражению гепатитом и туберкулезом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит электронные сигареты к электронным системам доставки никотина и отмечает что их применение недостаточно исследовано в отношении безопасности и эффективности в качестве средства лечения никотиновой зависимости.
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Рак, уважаемый, не вызывает ни вейп ни сигареты. Рак это генетика, а употребление сигарет, это катализатор, если в семейной линии был у кого то рак или проблемы с нехваткой йода, то такой исход возможен. По сему вводите в заблуждение людей.
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Из личного 3ох летнего употребления вейпа могу сказать следующее: Да, вейп действительно безопаснее и менее вреден, нежели продукт горения, из плюсов можно отметить разве что увеличение объема воздуха, который могут вдохнуть легкие и соответственно значительно дольше можно задерживать дыхание)) К недостаткам могу отнести то, что сигарету оно заменяет очень даже неплохо, но со временем это стает привычкой связанной с образом жизни и если вдруг кончилась жижа или сдох аккумулятор, то возобновление этих ресурсов обходится довольно дорого, где то как 10-20пачек сигарет. Если бак, то расход меньше, если мехмод, то 200-300грн на неделю едва хватает.(это в моем случае) Если предпочитать парить только самое дорогое, то парламент примой покажется по цене) А вот один МИНУС как таковой, это никотин, его в жижу можно набухать сколько влезет, а потом упадок сил и снижение иммунитета гарантированы. Помереть или получить вред от употребления глицерина с пропиленгликолем, само по себе безвредно, но никотин синтетический ой какой злой.
По сему если сигареты подорожают, то синтетический никотин подорожает в разы, если его обложат акцизом, то за 1мл цена будет не меньше пачки сигарет.
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Переходите на самозамес и выйдет где то 500 грн на полгода(база и разные аромы) . Правда это на MTL, а не при наваляторных двуспиралках.
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Я уже имел опыт возни с самозамесами, вечные ожидания как по мне. Для этого уже стоит вложить пару тысяч, что бы прикупить пару литров глицерина и с пропиленом, потом накупить аромок , и не каких то говенных ТПАшек, а хотя бы капеллу. Потом научиться все это мешать, а учитывая то, что ведро набалдамесить не получится, так как оно когда долго вперемешке стоит, то теряет свои качества+ надоедает. И конечно же нужно вечно писать, делать заметки, о том, сколько чего и как, что бы получился годный вкус, а что бы вкус вышел хороший на тех же капеллах, вливать на 100мл нужно не мало. Так что замесы это дорого и не выгодно, если вы не дестрибютор (для себя и других) По сему самый дешевый компромисный вариант, это иметь две банки литровых глицерина и пропиленки, потом покупать раз в неделю или две, годную аромку 60мл доливать туда пропиленки с глицерином и добавлять никотин. "Соль перец по вкусу")))
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И сколько там "вечные ожидания"? Я покупаю литр готовой базы (0,5л - 1мг/мл и 0.5л - 3мг/мл) у проверенных продавцов. И американские аромки Simply Flavor. А все эти готовые "премки"...ну их к такой то матери. Выходит копейки в результате. Я на вейпе третий год после 26-ти лет курения.
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мой муж получает удовольствие от возни со своим вейпом и миксированием различных жидкостей Використання вейпінгу значно підвищує шанси повністю кинути курити, - Public Health England - Цензор.НЕТ 3513. От никотина он отказался месяца через 3 после начала использования курилки.
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йух завернутый в газету - заменяет сцигареТУ
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Все зависит от всего.
Американский алкаш и роисянский алкаш одного возраста:

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На фотке выше у левого жизнь тож небось разнообразнее, чем у железного болвана. Використання вейпінгу значно підвищує шанси повністю кинути курити, - Public Health England - Цензор.НЕТ 4129 Духовнее шоле...
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Ну да. Это чисто славянское неосязаемое непоймишо.
А када это непоймишо исчезает начинается тоска, ностальгия и прочая достоевщина...
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Тоже выглядит лучше Ефремова. Наверное у них водка свежее.
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Мені пощастило. Палю вже років з 4, але не залежу від сигарети. Можу викурити 3 сигарети в день, а можу не палити місяцями. Останній раз палила десь місяців зо два тому, хоча сигарети лежать перед носом. Палю тоді, коли нападає жор (я з тих, хто заїдає стреси. До речі, звичка так само шкідлива, як і паління). Щоб не напасти на холодильник, волію викурити сигарету. Добре вам, курцям, бо маєте вейп. А що робити жерунам?
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Пробовал вейп. Пробовал айкос.
Результат одинаковый - почти сразу после "соски" закуривал обычную сигаретую.
В обычный день выкуриваю 10-15 сигарет. На природе под алкоголь может уйти и 1,5-2 пачки за день.
Очень, кстати, помогает, что запретили курить в нормальных ресторанах. Використання вейпінгу значно підвищує шанси повністю кинути курити, - Public Health England - Цензор.НЕТ 5250 Бегать на улицу покурить реально влом.
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Мабуть, залежить від того, хто до чого звикає, тобто хто від чого залежить. Когось приваблює тютюн, його присмак та аромат, а когось сам ритуал. У мене є багато знайомих, яким вайп не допоміг, тому що вони залежні не стільки від нікотину, скільки від ритуалу: ось ви дістаєте сигарету, берете її до рота, запалюєте, а потім, тримаючи між вказівним та середнім пальцями, повільно і з насолодою палите. Ця послідовність послідовність порушується, коли ви палите вейп. Вейп навіть тримають зовсім інакше, та й важить він більше, ніж легенька сигарета. Тобто перехід на вейп - це порушення ритуалу. А тому курцям, яких у палінні притягує не стільки тютюн, його смак чи запах, скільки ритуал, вейп та подібні пристрої навряд чи підійдуть. Часом курцям не вистачає не стільки тютюну, скільки самого процесу.
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Ну я и трубку временами курю. Но вот это реально ритуал и не на каждый день.
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А я ее курю постоянно...и благодоря ей отказался от сигарет полностью..
Правда это удовольствие обходится дороже...если нормальный табак покупать...
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Марк Твен: «Бросить курить очень просто. Я делал это тысячи раз»

Я меньше раз бросал, но 27 декабря прошлого года бросил окончательно и на мне уже не заработают.
.Российская компания «Мегаполис», которая владеет 90% украинского оптового и розничного рынка сигарет, а также оружейным заводом и производством оборудования для обогащения оружейного урана в России, продолжает зарабатывать в Украине как ни в чем не бывало. ... «Мегаполис» появился в Украине в 2010 году, что совпало с приходом к власти ныне беглого Виктора Януковича и его Семьи. Буквально за два года русская компания скупила практически всех украинских дистрибуторов табачных изделий и заключила контракты с такими производителями как «Прилуки», Imperial Tobacco Group, Japan Tobacco International и Philip Morris Ukraine. В структуру русской компании также входят «Сигарный дом «Фортуна», торговые сети «Табак и подарки» и «Тютюнові вироби» ... Собственников «Мегаполиса» зовут Игорь Кесаев и Сергей Кациев
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Самый большой яд в вейпах- пропилен гликоль или (PG).
Это то, что типа дым даёт, так как он и дымит и растворяет ароматизаторы в себе.
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