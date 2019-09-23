 Використання вейпінгу значно підвищує шанси повністю кинути курити, - Public Health England

На відміну від США, де адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість заборони ароматичних електронних сигарет до отримання виробниками спеціального дозволу, у Великій Британії повідомляють про відносно вдале використання вейпінгу для зниження куріння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, в Британії не зареєстровано жодних спалахів хвороб, нібито пов'язаних з вейпінгом. Також на досить низькому рівні залишається використання електронних сигарет підлітками.

Ключові причини успіху Британії, як пише CNN, - певні обмеження на рекламу електронних сигарет і жорсткіше регулювання вмісту нікотину в даній продукції.

"Якщо ви не курите - не використовуйте електронні сигарети. Але якщо курите - краще повністю перейти на вейпінг. Наш висновок: ризики від електронних сигарет в рази нижче, ніж ризики від традиційного куріння. До того ж, використання вейпінгу значно підвищує шанси повністю кинути курити", - заявив директор програм щодо поліпшення здоров'я Public Health England Джон Ньютон.

За даними Public Health England, вейпінг на 95% менш небезпечний, ніж куріння звичайних сигарет. Щорічно він допомагає понад 20 000 жителів Британії кинути курити.

"У Британії вже утвердився підхід, що електронні сигарети - це продукція заміщення традиційного куріння, а не механізм залучення в процес куріння", - впевнена професорка педіатрії відділення підліткової медицини Стенфордського університету Бонні Халперн-Фельшер.

Водночас, як заявили в Public Health England, в суспільстві все ще існує багато негативних міфів про електронні сигарети. Багато в чому ці міфи базуються на тому, що "менш ніж 10% дорослого населення розуміє, що основну шкоду здоров'ю несе не нікотин", а смоли та інші хімічні сполуки, які виникають при горінні тютюну.

"І на американському, і на британському ринку присутній практично однаковий вибір ароматизаторів, використовуваних в електронних сигаретах. Але на відміну від США, рівень вейпінгу серед підлітків в Британії значно нижче. Багато в чому завдяки більш суворим обмеженням на рекламу електронних сигарет, а також, ймовірно, через більш низький вміст нікотину в них", - заявили в пресслужбі Public Health England.

Так, в Британії лише 3,3% підлітків у віці від 11 до 18 років заявили, що вони рідко (рідше ніж один раз на тиждень) використовували електронні сигарети, 1,6% зізналися в тому, що використовували їх хоча б раз на тиждень або частіше.

"У Великій Британії дозволені деякі види зовнішньої реклами електронних сигарет, наприклад, на автобусах. Але з іншого боку, немає реклами в соціальних мережах, на телебаченні або радіо", - пояснює доктор Халперн-Фельшер.

На відміну від США, в країнах Євросоюзу не намагаються ввести заборону на використання ароматичних добавок у вейпінгу.

"В Європі ароматизовані електронні сигарети допомогли знизити рівень куріння", - впевнена професорка громадського здоров'я Університету Единбурга Лінда Боулд.

За даними Euromonitor, в світі налічується вже близько 35 млн користувачів електронних сигарет або систем підігріву тютюну.

Ілюстрація: pxhere.com