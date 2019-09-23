 НАЗК повідомить у НАБУ і Нацполіцію про недостовірні відомості в деклараціях 6 чиновників, серед яких Гримчак

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Недостовірну інформацію у деклараціях подали народний депутат України Петро Сабашук, суддя Ірпінського міського суду Київської області Дмитро Чернов, заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак, голова Чутівської районної ради Полтавської області Володимир Филенко, колишній перший заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Геннадій Дмитренко, голова Дніпропетровської обласної ради Дніпропетровської області Гліб Пригунов", - йдеться в повідомленні.

За результатами перевірки декларації Петра Сабашука за 2016 рік встановлено, що народний депутат зазначив недостовірні відомості про отримані ним доходи та грошові активи. Не задекларував наявні у нього корпоративні права, а також прогулянкове самохідне моторне судно та причіп, які належать йому на праві власності. Крім того, не вказав відомості про розмір сплачених ним коштів в рахунок основної суми позики та відомості про свій видаток, вчинений у звітному періоді. Сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить понад 1,5 млн грн.

Дмитро Чернов, подаючи декларацію за 2017 рік, зазначив недостовірні відомості про квартиру та гараж, які належать йому на праві власності, а також не задекларував дохід у вигляді соціальних виплат, отриманий членом сім’ї (дружиною). Загалом виявлено порушень на суму понад 1,2 млн грн.

Юрій Гримчак у декларації за 2016 рік недостовірно вказав відомості про власний отриманий дохід у вигляді заробітної плати та не зазначив відомості про фінансові зобов’язання члена сім’ї (дружини) перед ТОВ "ОТП Факторинг Україна". Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить понад 1 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК направило до суду 52 протоколи про адміністративні правопорушення чиновників у зв'язку з конфліктом інтересів

"Про виявлені правопорушення Національне агентство повідомить НАБУ, направивши обґрунтовані висновки", - повідомили в НАЗК.

Володимир Филенко, подаючи декларацію за 2016 рік (виправлену), зазначив недостовірні відомості про розмір доходу, отриманого членом сім’ї (дружиною) від надання майна в оренду. Крім того, не задекларував низку земельних ділянок та нежитлове приміщення, які знаходяться в оренді у дружини, а також автомобіль та причепи, які належать їй на праві власності. Також не зазначив відомості про корпоративні права, які належать члену сім’ї (дочці), та недостовірно вказав розмір її фінансового зобов’язання. Загалом виявлено порушень на суму понад 2,3 млн грн.

Геннадій Дмитренко, подаючи декларацію за 2015 рік, недостовірно вказав відомості про житловий будинок, який належить йому на праві власності, а також про розмір отриманих ним доходів. Загалом виявлено порушень на суму майже 1,4 млн грн.

Гліб Пригунов у декларації за 2017 рік (виправленій) зазначив недостовірні відомості про квартиру та житловий будинок, які належать йому на праві власності, а також недостовірно вказав розмір грошових активів, розміщених ним та членом сім’ї (дружиною) на банківських рахунках. Крім того, відомості про свої фінансові зобов’язання та земельну ділянку, яка на будь-якому праві використовується ним у зв’язку із розміщенням на ній власного житлового будинку, не задекларував взагалі. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації становить понад 740 тис. грн.

"Обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального правопорушення буде направлено до Національної поліції", - зазначили в НАЗК.

У НАЗК зауважили, що "затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування".

Також читайте: Три експрацівники Управління патрульної поліції в Дніпрі не подали декларації, - НАЗК