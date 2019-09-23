 Госпсуд Києва 24 вересня планує почати розгляд по суті позову Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як уточнили в пресслужбі суду в понеділок, засідання призначене на 10:30 ранку.
Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влив в її капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "ПриватБанк" та держава вимагають від них додаткового відшкодування.
В кінці лютого 2019 року госпсуд Києва з другої спроби прийняв до розгляду позов Коломойського і Triantal, що володіли відповідно 41,6572% і 16,5748% акцій Приватбанку, про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року. Cуд також задовольнив клопотання позивачів і зажадав у відповідачів - Мінфіну, Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) і державного Укргазбанку - надати в термін до 26 березня вказаний договір купівлі-продажу.
В ході слухань 9 квітня позивачі заявили клопотання про розширення переліку своїх вимог пункту про повернення їм акцій Приватбанку, і суд задовольнив це клопотання. Одночасно суд відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду.
Тоді ж до списку відповідачів було додано Нацбанк України, НКЦПФР, Приватбанк, а також зберігачі Укрексімбанк і "Солід Дніпро".
Потім засідання суду за позовом неодноразово переносилося, а клопотання відповідачів про відвід судді Людмили Шкурдової відхилялися.
Нині сторони ведуть судові спори як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "ПриватБанку", а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.
Крім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між "ПриватБанком і його ексакціонерами, бо Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов "ПриватБанку". Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова і ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, однак він залишається в силі до розгляду апеляції.
Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року. Згідно з даними Нацбанку України, ПриватБанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) був на 1-му місці серед 77 банків.
каждому украинцу (КАЖДОМУ !) от грудных младенцев до стариков в реанимации приготовить
137 долларов для Бени
для начала.
суммы по МАУ, Ферросплаву и т.д. будут выставлены позже
следите за новостями из Оффиса Президента (ОПы)
Добра с ним уже не будет...
хер налоги
хер коммуналку
и все на шашлыки, дрова из шпал, шоб олигархические грузы туда-сюда не шастали
- Но ведь ВСЕ дается.
Іменем України!
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Зєбіли, ви це "сделали" !
Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Источник: https://censor.net.ua/n3149909
- Как вы считаете, чем закончится противостояние Саакашвили и украинского олигарха Игоря Коломойского?- В Грузии когда-то уже было противостоянии Коломойского и Саакашвили, когда Миша был президентом. У Коломойского есть большой ферросплавный завод в Грузии и другой бизнес. Противостояние закончилось тем, что многоуважаемому Игорю Валерьевичу пришлось уплатить $ 100 млн в бюджет Грузии.
Колядин, колядин, я у світі один.....
Іменем України!
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации Приватбанка, а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение. Источник: https://censor.net.ua/n3149909
СБУ викрила на хабарі суддю одного з одеських райсудів :: Служба безпеки ...
Ввечері 29-го грудня, суддя Дубенського райсуду Олександра Жуковська оголосила вирок екс-заступнику голови Рівненської ОДА Тарасу Пустовіту, якого майже чотири роки тому піймали на хабарі.Суд виправдав екс-посадовця у злочині щодо вимагання та отримання хабара, але визнав винним у шахрайстві.
Суддя, який хоче стати суддею ВСУ, раніше фігурував у справі щодо хабара - «Схеми»
Черкаського суддю, якого взяли на хабарі, не відсторонили від посади ...
Іменем України!
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
"...правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. "
и
"Согласно данным Нацбанка Украины, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков. "
За 2 года и 4 месяца успели провернуть вложенные 155 млрд до 525 млрд общих активов? хотелось бы узнать размер выплаченных налогов исходя из разниц... или всё таки за155 млрд послали к куям бывших владельцев и присвоили 525 млрд "общих активов"?
- Как вы считаете, чем закончится противостояние Саакашвили и украинского олигарха Игоря Коломойского? - В Грузии когда-то уже было противостоянии Коломойского и Саакашвили, когда Миша был президентом. У Коломойского есть большой ферросплавный завод в Грузии и другой бизнес. Противостояние закончилось тем, что многоуважаемому Игорю Валерьевичу пришлось уплатить $ 100 млн в бюджет Грузии.