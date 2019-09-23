 Госпсуд Києва 24 вересня планує почати розгляд по суті позову Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як уточнили в пресслужбі суду в понеділок, засідання призначене на 10:30 ранку.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влив в її капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "ПриватБанк" та держава вимагають від них додаткового відшкодування.

В кінці лютого 2019 року госпсуд Києва з другої спроби прийняв до розгляду позов Коломойського і Triantal, що володіли відповідно 41,6572% і 16,5748% акцій Приватбанку, про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року. Cуд також задовольнив клопотання позивачів і зажадав у відповідачів - Мінфіну, Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) і державного Укргазбанку - надати в термін до 26 березня вказаний договір купівлі-продажу.

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В ході слухань 9 квітня позивачі заявили клопотання про розширення переліку своїх вимог пункту про повернення їм акцій Приватбанку, і суд задовольнив це клопотання. Одночасно суд відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду.

Тоді ж до списку відповідачів було додано Нацбанк України, НКЦПФР, Приватбанк, а також зберігачі Укрексімбанк і "Солід Дніпро".

Потім засідання суду за позовом неодноразово переносилося, а клопотання відповідачів про відвід судді Людмили Шкурдової відхилялися.

Нині сторони ведуть судові спори як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "ПриватБанку", а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.

Крім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між "ПриватБанком і його ексакціонерами, бо Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов "ПриватБанку". Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова і ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, однак він залишається в силі до розгляду апеляції.

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Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року. Згідно з даними Нацбанку України, ПриватБанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) був на 1-му місці серед 77 банків.