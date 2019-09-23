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 Політика України, Економіка
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Все про:Київ (6521) суд (5539) Приватбанк (309)

 Госпсуд Києва 24 вересня планує почати розгляд по суті позову Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку

Господарський суд Києва 24 вересня планує почати розгляд по суті позову ексакціонерів Приватбанку (Київ) Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року, між Мінфіном і особами, що були на той момент його акціонерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як уточнили в пресслужбі суду в понеділок, засідання призначене на 10:30 ранку.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влив в її капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "ПриватБанк" та держава вимагають від них додаткового відшкодування.

В кінці лютого 2019 року госпсуд Києва з другої спроби прийняв до розгляду позов Коломойського і Triantal, що володіли відповідно 41,6572% і 16,5748% акцій Приватбанку, про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року. Cуд також задовольнив клопотання позивачів і зажадав у відповідачів - Мінфіну, Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) і державного Укргазбанку - надати в термін до 26 березня вказаний договір купівлі-продажу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У процесах навколо "Приватбанку" не мають брати участі представники влади, які раніше були на боці Коломойського, - Данилюк

В ході слухань 9 квітня позивачі заявили клопотання про розширення переліку своїх вимог пункту про повернення їм акцій Приватбанку, і суд задовольнив це клопотання. Одночасно суд відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду.

Тоді ж до списку відповідачів було додано Нацбанк України, НКЦПФР, Приватбанк, а також зберігачі Укрексімбанк і "Солід Дніпро".

Потім засідання суду за позовом неодноразово переносилося, а клопотання відповідачів про відвід судді Людмили Шкурдової відхилялися.

Нині сторони ведуть судові спори як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "ПриватБанку", а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.

Крім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між "ПриватБанком і його ексакціонерами, бо Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов "ПриватБанку". Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова і ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, однак він залишається в силі до розгляду апеляції.

Дивіться також: Данилюк про спроби Коломойського повернути собі "ПриватБанк": "Я не бачу цього механізму. Технічно не бачу". ВIДЕО

Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року. Згідно з даними Нацбанку України, ПриватБанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) був на 1-му місці серед 77 банків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149909
 
 
 Топ коментарі
 
Коломойский добрый - он согласен простить 155 млрд. денег из бюджета (то-есть наших с вами налогов) рефинансирования.
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А зебилам всё равно. Гуляй рванина,от рубля и выше! Главное,без барыги пэци.
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Ну, началось. (с)

каждому украинцу (КАЖДОМУ !) от грудных младенцев до стариков в реанимации приготовить

137 долларов для Бени


для начала.
суммы по МАУ, Ферросплаву и т.д. будут выставлены позже

следите за новостями из Оффиса Президента (ОПы)
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И взятия за мальдивско-реформаторскую жопу, совершившую рейдерский захват частного банка
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Нужно вернуть Приват Банк Игорю Валерьевичу. А также уплатить компенсацию за моральный ущерб! Как отец я его понимаю, когда на твое детище подняли руку нужно действовать жестко!!!
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Беня разграбит всё что можно и слиняет. А ты,"отец" ему еще и на компенсацию из своего кармана скинешься. Или кто будет платить? Папа Римский?
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Да хз, дите то уже совершеннолетнее,1992 года рождения , может и само определиться чего оно хочет .
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А как насчёт встречного иска на 150 миллиардов?
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Про эти 150 миллиардов трындят ещё с тех времён,когда петя был "владычецей морскою".Но чё-то подобного иска так и не случилось...
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Осталось немного подождать. С декабря 2016 года ждем с дня на день.
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кто не лох должен забрать свои депозиты и закрыть счета в Привате...
Добра с ним уже не будет...
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а еще лучше забрать свои депозиты и закрыть счета со всех банков
хер налоги
хер коммуналку
и все на шашлыки, дрова из шпал, шоб олигархические грузы туда-сюда не шастали
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тупой пердеж продолжается годами, а приват рулит Госпсуд Києва 24 вересня планує почати розгляд по суті позову Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку - Цензор.НЕТ 6931
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Самая лучшая рыба, это - колбаса. А самая лучшая колбаса, это - чулок с деньгами.
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Интересно мнение Коломойского на счет 155 000 000 000 грн., на которые Приват был рефинансировал.
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в связи со знаментательным ыимперия рошен скоро перейдет на производство шоколада "беня" благородно-зеленаго цвета
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*** сколько возни вокруг этого сраного банка,пустите в Украину работать западные банки и про эти говнобанки типа прювата и отсчада никто думать больше не будет.
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приват задушит все западные банки даже на ихнем поле ибо он лучший
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Беня действительно создал очень хороший банк. И как путе с гонтаревой могдла прийти идея, о том что он неплатёжеспособный и начать разгонять мульку о его банкротстве и якобы о спасении его силами НБУ. Я представляю сколько рефинансирования потом завернула Гонтарева от российских банков в украине на сторону банкротившегося Приватбанка. Порошенко был брошен грудью на абразуру, он должен был убедить МВФ, что существование такого неплатежоспособного банка в частных руках принесёт вред Украине, и они вроде даже согласились с ним. Чего не сделаешь ради торгового партнёра.
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Как по мне,то при беньке это был очень хороший по обслуживанию банк,после бени все стало только хуже,но конечно я не держал там и не собирался держать вклады,это было бы глупо.
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Коломойский добрый - он согласен простить 155 млрд. денег из бюджета (то-есть наших с вами налогов) рефинансирования.
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- Мойше, почему нам все в этом мире дается с таким трудом?...
- Но ведь ВСЕ дается.
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А зебилам всё равно. Гуляй рванина,от рубля и выше! Главное,без барыги пэци.
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бене еще нужны деньги к тем что он вывел из страны
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Шо то мне кажется, что решение суда уже готово.
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Теперь только нужно надеть очки для солидности и зачитать: "Именем Украины..."
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два раза отымели народ Украины и всем хорошо)))
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Госпсуд Києва 24 вересня планує почати розгляд по суті позову Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку - Цензор.НЕТ 6640
Іменем України!

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Оцініть красоту гри ... Спочатку вкрасти всі гроші з банку, а потім вимати повернути йому банк з усіма грошима і процентами. Всього нічого так мільярдів 155-160. І ходити з чесною неголеною рожою... І вовки ситі, і вівці без шерсті.

Зєбіли, ви це "сделали" !
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В тексте новости написано .Насколько я помню, причина была в отсутствии денег в ПБ. И никто не открыл УД по банкирам, доведших банк к банкротству .

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Источник: https://censor.net.ua/n3149909
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Стоп Стоп Стоп. Ви забули про рішення суду Лондону, згідно з яким Бєня зобов'язаний повернути Україні десь 5 з копійками мільярдів доларів . Там була також відкрита кримінальна справа за позовом Нацбанку. Є справа , відкрита ФБР проти Бєні за розкрадання ним коштів через ПБ. Чому зараз і пішла така атака на Гонтарєву, і чому Бєня так активно просував свого блазня і юльку на президентство. Так що вам варто додатково погуглити цю тему 😃
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В том то и дело, что ничего такого не было. Лондонский суд полностью оправдал Коломойского.
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Дивно, а Гугл розповідає зовсім протилежне. Та і ФБР справу не закрило . Так кому вірити . А, Вова ? 😕
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А гугл Вам не рассказал как Коломойский в Грузии в СИЗО был, и вышел после уплаты 80. млн у.е. ?
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Какая там справа. В Украине ПБ, банкиры ПБ должен быть под уголовным преследованием. с 2016 года . Даже суд по КАСУ апелляция тишина..
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Госпсуд Києва 24 вересня планує почати розгляд по суті позову Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку - Цензор.НЕТ 6160
Колядин, колядин, я у світі один.....
Іменем України!

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Никто никуда не спешить, а особо отстаивать интересы украинцев. Прошло 5 месяцев.

В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации Приватбанка, а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение. Источник: https://censor.net.ua/n3149909
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Нужен текст от юриста, чтоб сообщить о коррупции Коломойского в правоохранительные органы. Будет сюрприз Зеленскому.
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с 13-по 16 09. была оплата, 1500 грн, 20-го приходит опять списание 1500 грн, пишу-шлю скрины в тех поддержку типа извините ждите, вернем и ни ответа ни привета... от вам и гос банк..при бене таког не было!!)))
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Суддя Лінник виправдав екс-чиновника КМДА, спійманого на хабарі ...

СБУ викрила на хабарі суддю одного з одеських райсудів :: Служба безпеки ...

Ввечері 29-го грудня, суддя Дубенського райсуду Олександра Жуковська оголосила вирок екс-заступнику голови Рівненської ОДА Тарасу Пустовіту, якого майже чотири роки тому піймали на хабарі.Суд виправдав екс-посадовця у злочині щодо вимагання та отримання хабара, але визнав винним у шахрайстві.

Суддя, який хоче стати суддею ВСУ, раніше фігурував у справі щодо хабара - «Схеми»

Черкаського суддю, якого взяли на хабарі, не відсторонили від посади ...

Іменем України!

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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А чего бы и нет? Игорь Валериевич на сегодня реальный президент Украины,как говорит ,та слуги народа вместе с Вовой и делают.
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Коломойский на этой операции Путина, Гонтаревой и барыги пролетел тогда на 2 млд. долларов.
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дайте вгадаю- бєня його виграє! і тоді почнуться мутки типу з компенсацією. бо задача бєні нке допустити розгляд у верховному суді. задача Зе йому в цьому допомогти.бо вже є законопроект який обмежує функції реформованого верх.суду
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Не хилая такая цмфирь:
"...правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. "
и
"Согласно данным Нацбанка Украины, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков. "
За 2 года и 4 месяца успели провернуть вложенные 155 млрд до 525 млрд общих активов? хотелось бы узнать размер выплаченных налогов исходя из разниц... или всё таки за155 млрд послали к куям бывших владельцев и присвоили 525 млрд "общих активов"?
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Просто государство с Беней сейчас в неравных условиях. Беня может материально стимулировать судей, а государственный Приват - нет. Дабы уравнять их перед самым гуманным и справедливым, предлагаю предусмотреть в Госбюджете-2020 гонорары судьям, ну скажем, в размере 850 млн грн. Господа, вносите и свои законодательные инициативы, ибо все мы президенты, т.е имеем на это право.
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