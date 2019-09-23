 Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані на сайті Верховної Ради, законопроєкт №1080 підписаний президентом 23 вересня.
Зокрема, передбачається внести зміни до Кримінального кодексу України, згідно з якими виключити статтю 205 КК України, якою визнається кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких існує заборона.
А те зебожЫлы под АП-ОП не поняли в каком месте на них уменьшилось давление.
а предприниматели не в курсе, протестуют под ставкой преза
Для зебилов увеличение налогов и кассовые аппараты.
А должно быть наоборот?
Это плохо. Власть должна контролироваться обществом.
исключить статью 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.
кто закон писал? Портнов ?
а переЗик его читал ?
И как США обходятся всего тремя конторами для борьбы со всеми внешними и внутренними угрозами...
Там есть, например, служба разведки береговой охраны, или отдел аналитики и расследований казначейства.
Это всё спецслужбы с правом расследования.
4-й отдел РСХА роет яму под 5-й отдел РСХА, куча денег на содержание, а на выходе пшик.
По поводу 17 мгновений весны - там большая часть - графомания чистой воды, надо смотрезь на результаты.
У бывшего полицая с тремя классами образования Мюллера ни одна подпольная организация ничего серъёзного не добилась.
А у потомственных образованных дворян Шелленберга и Канариса британская разведка делала шо хотела.
Но по-любому целью существования всех многочисленных отделов РСХА и Абвера не было срубить денег и создать для жены бизнес с оборотом в пару лимонов у.е.
Air Force Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Agency - Разведывательное агентство ВВС;
National Geospatial-Intelligence Agency - Геопространственная разведка;
S. Drug Enforcement Administration - Орган по медикаментам и управление по борьбе с наркотиками;
National Reconnaissance Office - Управление национальной разведки и рекогносцировки;
U.S. Department of Energy Office of Intelligence and Counterintelligence - Управление разведки и контрразведки Министерства энергетики США;
Defense Intelligence Agency - Разведывательное управление Министерства обороны;
U.S. Navy Office of Naval Intelligence - Разведка ВМС;
Department of Homeland Security - Департамент внутренней безопасности;
Office of the Director of National Intelligence - Канцелярия директора национальной разведки;
U.S. Department of Treasury Office of Intelligence and Analysis - Разведка Казначейства США;
Department of State Bureau of Intelligence and Research - Государственное бюро разведки и исследований;
U.S. Army Intelligence and Security Command - Командный центр разведки;
United States Marine Corps -- Intelligence Department Разведка Корпуса морской пехоты;
U.S. Coast Guard Intelligence - Разведка береговой охраны.
И другие. Лучше сказатькак пишет ВИКИ: "Разведывательное сообщество Соединённых Штатов (англ. United States Intelligence Community, IC) - собирательный термин для обозначения 17 отдельных правительственных учреждений США.
Но подвинут их уже сегодня
Не дай Боже так разговаривать со студентами - уже взрослыми людьми.
2.Румыния говорит об увеличении контрабанды сигарет из Украины,нота уже есть.
Ґабсолютно вірно: ЙОГО ВОРСЄЙШЕСТВА!!!
- Денег к зарплате?
- Нет, объема работы.
- Но ведь с ростом нагрузки качество работы падает.
- Тогда лишим премии.
зелЕная падаль!
будет на ростове
Богдан показав як працює преЗЕдент... ну щоб ви не сумнівались, що він таки працює )))