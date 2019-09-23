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Все про:бізнес (358) закон (743) Зеленський (2835)

 Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані на сайті Верховної Ради, законопроєкт №1080 підписаний президентом 23 вересня.

Зокрема, передбачається внести зміни до Кримінального кодексу України, згідно з якими виключити статтю 205 КК України, якою визнається кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких існує заборона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149903
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо великому Зе! - светочу права, справедливости и счастливого будущего!!!
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и правозащитнику его Портнову
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Спасибо великому Зе! - светочу права, справедливости и счастливого будущего!!!
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Тыгыгы!!!
А те зебожЫлы под АП-ОП не поняли в каком месте на них уменьшилось давление. Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес - Цензор.НЕТ 5838
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Так это же на юридические лица уменьшилось давление, а не на обычных смертных ФОП
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узаконить прокладки и назвать это уменьшением давления это сильно, это прям золотой дождь...
а предприниматели не в курсе, протестуют под ставкой преза
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Для хозяина ЗЕ легализация прокладок и вывода бабла за кордон.
Для зебилов увеличение налогов и кассовые аппараты.

А должно быть наоборот? Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес - Цензор.НЕТ 522
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грин карта с барского плеча - жест непростого клоуна
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Из-за обилия ботов, которые какают в любой теме, без привязки к теме, затрудняется возможность давления на власть от реальных избирателей

Это плохо. Власть должна контролироваться обществом.
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это типа-наркотой торговать,подпольные бордели устраивать,водку в гаражах разливать,оружием приторговывать?так шоле?
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может я дурак или читать не умею ?

исключить статью 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.


кто закон писал? Портнов ?
а переЗик его читал ? Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес - Цензор.НЕТ 3862


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ну так преЗек же обещал легализовать авакяну игорные заведения?ну вот это оно и есть Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес - Цензор.НЕТ 6797
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Херня какая то,поставь к стенке толпы взяточников из ГФС и гоструда - тогда будет забота о бизнесе,а пока это актерская хитрость и лицедейство,а не уменьшение давления на бизнес.
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Пока количество кормушек только увеличивается - помимо существующих, НАБУ, НАЗК, ГБР, АРМА... и т.д. и т.п.

И как США обходятся всего тремя конторами для борьбы со всеми внешними и внутренними угрозами...
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В США для борьбы только с внешними угрозами около 18 спецслужб.
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Отдельных или подразделений ФБР, ЦРУ, АНБ?
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Отдельных.
Там есть, например, служба разведки береговой охраны, или отдел аналитики и расследований казначейства.
Это всё спецслужбы с правом расследования.
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Тогда не понятно, как они избегают ситуаций, как у нас и в "17 мгновений весны".

4-й отдел РСХА роет яму под 5-й отдел РСХА, куча денег на содержание, а на выходе пшик.
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Це в них також часто-густо. Особливо конфлікти інтересів ФБР-Поліція штату.
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Там трохи другие цели существования спецслужб, и - соответственно - механизмы формирования.
По поводу 17 мгновений весны - там большая часть - графомания чистой воды, надо смотрезь на результаты.
У бывшего полицая с тремя классами образования Мюллера ни одна подпольная организация ничего серъёзного не добилась.

А у потомственных образованных дворян Шелленберга и Канариса британская разведка делала шо хотела.
Но по-любому целью существования всех многочисленных отделов РСХА и Абвера не было срубить денег и создать для жены бизнес с оборотом в пару лимонов у.е.
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Самостоятельных, РУМО к примеру.
Air Force Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Agency - Разведывательное агентство ВВС;
National Geospatial-Intelligence Agency - Геопространственная разведка;
S. Drug Enforcement Administration - Орган по медикаментам и управление по борьбе с наркотиками;
National Reconnaissance Office - Управление национальной разведки и рекогносцировки;
U.S. Department of Energy Office of Intelligence and Counterintelligence - Управление разведки и контрразведки Министерства энергетики США;
Defense Intelligence Agency - Разведывательное управление Министерства обороны;
U.S. Navy Office of Naval Intelligence - Разведка ВМС;
Department of Homeland Security - Департамент внутренней безопасности;
Office of the Director of National Intelligence - Канцелярия директора национальной разведки;
U.S. Department of Treasury Office of Intelligence and Analysis - Разведка Казначейства США;
Department of State Bureau of Intelligence and Research - Государственное бюро разведки и исследований;
U.S. Army Intelligence and Security Command - Командный центр разведки;
United States Marine Corps -- Intelligence Department Разведка Корпуса морской пехоты;
U.S. Coast Guard Intelligence - Разведка береговой охраны.

И другие. Лучше сказатькак пишет ВИКИ: "Разведывательное сообщество Соединённых Штатов (англ. United States Intelligence Community, IC) - собирательный термин для обозначения 17 отдельных правительственных учреждений США.
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А когда будет закон о разрешении пользоваться туалетной бумагой купленной без чека?
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от этих трускавецких можно дождаться только обязаловки установки бумагодержателей, которые выдают бумагу по предъявлению чека.
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Лет через 10 поколение «интеллигентных преподавателей», считающий возможным давать оценку студентам, а не их знаниям, посягая на личность, ну в общем совок совком, окончательно уйдёт на пенсию.
Но подвинут их уже сегодня

Не дай Боже так разговаривать со студентами - уже взрослыми людьми.
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при чем тут Донецк. в Киеве жлобов мало? меня в 2005 году одно недоразумение гоняло по книге 50 минут. а всю остальную группу(11человек) опросил за 15. только потому.что я отвечал первый и начал отвечать на русском, а он оказался потомком гэроев. вся группа ретировалась, и отвечала уже на украинском. при том первый его вопрос был" а вас на Черніговщині москалям курей не палять?". Украинская высшая школа,что тут скажешь
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Зе когда возьмут за яйца олигархов с их монополиями и офшорами?! Именно для этого тебя выбирали, не можешь иди на хер!
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Они будут жить только лучше. Именно для них и принят этот закон, для юридических лиц, то есть для крупных бизнесов
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Хто вибирав той хай і посилає,якщо зрозумів що він лох. Попереджали ж умні люди що так і буде
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и на внешнеполитическом фронте у Зелемойского фиаско. 1.Вова втянут в скандал между республиканцами и демократами. При любом исходе-Зеленский враг половины США,а для другой- продажный туземец.
2.Румыния говорит об увеличении контрабанды сигарет из Украины,нота уже есть.
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Как жи так ведь у нас контрабанда уменьшилась в разы а до конца года вообще исчезнет. ЗЕлёная шмаркля сама лично так сказала
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Щось не зрозумів по пункту 2. При чому тут нота? Нота дається, якщо держава щось косячить щодо іншої держави. Тобто якщо є державна підтримка контрабанди сигарет.
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Щоб було ПА-БАГАТОМУ, тут чогось не вистачає. Чого саме?
Ґабсолютно вірно: ЙОГО ВОРСЄЙШЕСТВА!!!

Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес - Цензор.НЕТ 6874
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Это у него ковер плавно переходит в покрывало на диван?))))
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Якось так. Але є й крутіше фото (тут вже повний глямур) - дівка плавно переходить в покривало дивану...

Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес - Цензор.НЕТ 5545
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Значит создание контор "рога и копыта" для прикрытия мутных делишек легализовано. А НДС как был 20% так и останется. Прекрасное "уменьшение давления на бизнес". Слава зеле!
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Каким надо быть дэбилом , что бы не понимать логику еврея ? Еврей себе фирму рога и копыта , а вам 20 % НДС
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все это делается для удобства бени и других олигархов. эти бандюки - это и есть ЗЕ-"бизнес" . а те, которые под ОПой митингуют - это же мелюзга, а не "бизнесмены"...
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А в Польше молодые люди до 26 лет не будут платит налог . Разницу чувствуете ? Не даром Польша впереди Украине на 50 лет ?
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Польша сейчас жирует. Даже пенсионный возраст понизили.
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так не выделили же. вот когда выделят, тогда и будешь возмущаться.
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А я не особо верю публикациям на Фейсбук. Там полно фейков. официальной информации о таком решении Кабмина нет.
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Были "фейки" и про то, что Бениным заводам будут снижены тарифы на электроэнергию.
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всем снизили тарифы. Или ты предлагаешь всем снизить, а Коломойскому повысить?
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Ты будешь на каждый ответ давать десять одних и тех же вопросов?
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А в Дании приняли закон , что нельзя зарегистрировать фирму без конечного бенефициара. Разницу чествуете ?
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Кому верить?! Одни верещат в Раде и законы ублюдочные о щемлении принимают....А тут вот как то так???
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Можно бесконечно смотреть как прозревают хомячки на странице лизы богуцкой из-за закона №1080:


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Вот что происходит когда власть волнуется за судьбу каждого украинца и готова приложить все возможные усилия для освобождение каждого гражданина и прекращения войны!
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- Вы очень хорошо выполняете работу, пора вам прибавить...
- Денег к зарплате?
- Нет, объема работы.
- Но ведь с ростом нагрузки качество работы падает.
- Тогда лишим премии.
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одной рукой подписывает а второй кассы+чеки вводит.
зелЕная падаль!
будет на ростове
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І як це допоможе ну, відносно чесному бізнесу? Усі - в тінь
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Замість Юзіка, на бізнес сяде хтось легший😜.
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Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес - Цензор.НЕТ 1611

Богдан показав як працює преЗЕдент... ну щоб ви не сумнівались, що він таки працює )))
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