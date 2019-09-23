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 Суспільство
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Все про:НБУ (491) Апеляційний суд (137) Рожкова Катерина (35)

 Апеляційний суд скасував рішення про відсторонення Рожкової, - НБУ

Київський апеляційний суд скасував рішення Баришівського райсуду Київської області про заборону першому заступнику голови Національного банку України Катерині Рожковій виконувати посадові обов'язки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Сьогодні, 23 вересня, Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Національного банку України та скасував ухвалу Баришівського районного суду Київської області від 11 червня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Київський апеляційний суд виніс окрему ухвалу, яка стосується судді Баришівського райсуду Київської обл. Коваленка К.В.

У пресслужбі зазначають, що у своїй апеляційній скарзі НБУ звертав увагу суду на такі аргументи:

- суд не має права встановлювати НБУ та членам його Правління заборону виконувати повноваження;

- законодавством не передбачено можливості припинення, призупинення або заборони здійснення повноважень заступника Голови НБУ "за рішенням суду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може пройти 2019 рік без траншу МВФ, - Рожкова

Як повідомлялося раніше, 11 червня 20019 року Баришівський районний суд Київської області, який раніше відібрав ліцензію в SkyUp, заборонив першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій виконувати покладені на неї посадові обов'язки.

14 червня Національний банк України подав клопотання на скасування рішення Баришівського районного суду, який заборонив заступнику голови НБУ Катерині Рожковій виконувати свої обов'язки.

У травні 2019 року депутат ВР від "Народного фронту" Юрій Савчук подав до Окружного адміністративного суду Києва позов з вимогою зобов'язати главу НБУ Якова Смолія звільнити його заступницю Катерину Рожкову.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149900
 
   
 Топ коментарі
 
Ну вот! А ПЕСыкы не верили в успешность соевой судебной реформы. А тут зебильный суд разрешил подружке лучшей пьяной жабы вселенной и дальше добивать финансовую систему, недобитую Свыней и Гонтыревой
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вот не понимаю..., - почему наши недорогеньки журналисты унижают нашего Народного Президента вот такими вот фото....
Он что, злобный карлик путин?
Апелляционный суд отменил решение об отстранении Рожковой, - НБУ - Цензор.НЕТ 5126
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А ее будут преследовать, как преследуют Валерию Гонтареву?
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чувак, да - преступников преследуют пока они не понесут наказание - это очевидно нормальным людям...
а почему переживаешь - ссышь чего-то?
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Ну вот! А ПЕСыкы не верили в успешность соевой судебной реформы. А тут зебильный суд разрешил подружке лучшей пьяной жабы вселенной и дальше добивать финансовую систему, недобитую Свыней и Гонтыревой
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ой катя, катя, катерина, твоя пуховая перина Апелляционный суд отменил решение об отстранении Рожковой, - НБУ - Цензор.НЕТ 2641
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порох *****! лалалалала...!!!
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вот не понимаю..., - почему наши недорогеньки журналисты унижают нашего Народного Президента вот такими вот фото....
Он что, злобный карлик путин?
Апелляционный суд отменил решение об отстранении Рожковой, - НБУ - Цензор.НЕТ 5126
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Ей СИЗО уже давно прогулы ставит! Тогда уже и Гонтареву возвращайте. Таким "кадрами" не разбрасываются! Апеляційний суд скасував рішення про відсторонення Рожкової, - НБУ - Цензор.НЕТ 1576
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Вот оно как, а Зеля думал что он дома хозяин.
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Яка чудова корупційна жуйка одна контора заводит дела другая закрівает круговорот лайна в природе и все при бабках приработе воруй досхочу
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Остап Вишня Слава Украине

@nonameUA

Какие посадки, если глава СБУ бухает с бандитами и берет от них подарки, отдых главы НАБУ оплачивают мафиози, а министр МВД-сам мафиози с сетью нелегальных казино.
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