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Все про:проституція (78) Росія (19957) СБУ (4737) торгівля людьми (123)

 На кордоні затримано жінку, яка під "патронатом" російських силовиків відправляла українок до борделів Москви, - СБУ. ФОТО

Мешканка Миколаївської області під "патронатом" російських правоохоронців переправляла дівчат до РФ для надання інтимних послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що українка, яка з 2013 року проживає у Москві, організувала підбір та переправлення через кордон жінок для "роботи" у сфері надання інтимних послуг на території Росії.

Жінка підбирала українок з різних областей через оголошення в інтернет-мережі та через своїх спільників "працевлаштовувала" дівчат до московських борделів", - сказано в повідомленні.

На кордоні затримано жінку, яка під патронатом російських силовиків відправляла українок до борделів Москви, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ блокувала діяльність торговців людьми за кордон у Рівному

Правоохоронці затримали зловмисницю у Сумській області на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Бачівськ" під час спроби переправлення через кордон трьох мешканок Кіровоградщини.

Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України, затриманій оголошено про підозру.

На кордоні затримано жінку, яка під патронатом російських силовиків відправляла українок до борделів Москви, - СБУ 02
Фото: сайт СБУ

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, причетних до торгівлі людьми.

Операція проводилась співробітниками УСБУ в Кіровоградській області спільно з Нацполіцією і за участі Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління ДПСУ під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149899
 
   
 Топ коментарі
 
Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями. (с) Т.Г. Шевченко !!!
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а кто сказал,что именно украинок?скорее всего таких же кацапок и малоросок,как и сама
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граждане Украины и украинки-не всегда одно и то же...
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Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями. (с) Т.Г. Шевченко !!!
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Фу мрази я не против самой древней профессии но ехать в мордор сознательно и работать особенно когда кацапы постоянно гавкають ваши шлюхи у нас на кольцевой,есть же Европа,даже Туркам не так обидно чем давать москалям которые будут тебя унижать ксенофобскими словами
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очень смешной комментарий у тебя!
П.С. Покажи мне шлюху с окружной с моральными убеждениями (тому даю, а тому нет и не потому что у него денег нет, а потому что он россиянин) и я признаюсь в том, что жестоко ошибался по поводу представителей с пониженной социальной ответственностью! ха-ха-ха
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Да нет ,я имел ввиду она едет в россию как место временного проживания "работы"сознательно,( просто не ехать именно в мордор)то понятно что паспорта у клиентов там в россии не будет спрашивать и ей все равно на месте кто откуда ,зачем ехать туда,если есть Турция и Европа
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Коля, ты очень смешные вопросы задаешь: почему шлюхи не едут в Европу, а едут в Россию....Я тебя ща сильно огорчу: они едут и в Европу в том числе ! И в Турцию тоже.
А в Россию они едут, потому что туда попасть проще и все на русском к тому же говорят.

Стоит в Москве и пытается там денег заработать... потому что если она родом из какого-то села - я предполагаю, нет в том селе работы. Что ей делать?
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Лишить ее гражданства Украины и пожизненно запрет на въезд в Украину
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Вот только такое "будущее" Россия и видит для украинцев.
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а кто сказал,что именно украинок?скорее всего таких же кацапок и малоросок,как и сама
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А паспорта чьи то тогда на фото если не украинки?
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граждане Украины и украинки-не всегда одно и то же...
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Верно,но паспорт Украины и гражданка представляющие страну эту,если негр приедет в Украину если покажет паспорт сша никто не будет спрашивать о его предков рабов на плантации он американец и все нации малоросия и ватники нет,она украинка какой тварью не была бы,бьет по имиджу не ее лично а Украины
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да брось ты...проституция есть во всех странах.и на экспорт тоже.
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перестань дурака валять, Коля!
Ты что, реально думаешь, украинки в борделях не работают?!??!?! Вот просто нигде-нигде в мире?
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Работают,но я призываю не ехать в страну орков
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У тебя оригинальные призывы, далеко пойдешь...
Правда я не думаю, что ездить перестанут.

Если с Россией официальные лица торгуют, обороты на сотни миллионов, предприятия продукцией обмениваются, уголь покупается, советовать шлюхам не ездить в Россию и не сосать член россиянам, потому что Россия анексировала Крым - это круто, до такого поворота даже Зеленский еще не додумался....
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"...Женщина подбирала украинок из разных областей..." - цензор сказал! хахаха
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Вы смеётесь над теми девками что в других областях оказались----в смысле где не предлагают?
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Боже упаси, Борис, как вы могли про меня такое подумать!

Это был ответ Николаю, который топит тут за то, чтобы шлюхи в Россию на заработки не ездили. Мол, до тех пор, пока Россия Крым не отдаст, по его мнению, сосать россиянам - НЕ ЭТИЧНО! ЯПростоПодСтолом от этой логики...
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это еще вопрос, если где-то область, где не предлагают.....
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Да согласен---там сами едут! Дурное дело не хитрое, но прибыльное, на харчи хватит по любому. Общество переступило почти все грани морали и моралистики---не скоро переоценка пойдёт.
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******!.. Да сколько можно?? Ну, не бандеролями же их туда шлют! Думают они вообще чем-то или нет! А если думать нечем... Ну, пусчай делают что могут... в конце концов...
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Да,лишний раз сказать кацапам к нам едут ваши шлюхи,кацапок с ихними паспортами не разу не слышал чтоб например накрыли притон в Киеве или где то в Украине
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Происхождение слов ШЛЮХА и *****. Ко дню рождения или к празднику правителю города в древности отправляли подарки. Доставляла их женщина, которая оставалась у правителя. Называлось это - "посылка" - на иврите "шлю ха". (посланница). В древности женщина должна была выходить из дому не одна, а вместе с мужчиной, опираясь или держась за его руку. Если она шла по улице одна, то это называлось "без руки" - на иврите "бли яд".
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Чего только не узнаешь на старости лет!
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Слово "посыльный" переводится как " шалиах" שליח
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Владик,а в Португалии,Испании,Бразилии и во всех странах с испанским и португальским языком,проститутки наз.пута.Каково ***** в этих странах.Люблю испанский...
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Неужели в Украине "жертвы" этой кацапки были уважаемыми членами общества?
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А можно с этими лахудрами и 73% зебилов куда-нибудь переправить?
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Обужеваный,ты долбо%б?Ты хоть сможешь представить сколько в мире проституток?И многие из них уважаемые люди.Ты, когда трахаешься, глаза закрываешь и штанов не снимаешь?Да ты онанист,или тебе даже и проститутки не дают?
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Вася, ты так завелся с полоборота потому что ты проститутка или ЗЕбил?
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предать суду церкви и сжеч как жанну дарк с отречением от креста и вельзивулы
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А, коли вони не організовано, як тут, кордон перетинають, а по-одинці, тоді можуть розібратися, хто в які бардаки їде, чи ні?
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По хорошему давно уже у нас пора легализовать, а так это напоминает борьбу конкурирующих фирм наши правоохранительные органы крышуют здесь, их там - нужно закрыть эти нелегальные кормушки
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Девушки и Женщины, не отдавайтесь иностранцам, поддержите отечественного производителя!
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А в бордели Турции, стран Европы под патронатом чьих силовиков вывозят?
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