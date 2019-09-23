 На кордоні затримано жінку, яка під "патронатом" російських силовиків відправляла українок до борделів Москви, - СБУ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що українка, яка з 2013 року проживає у Москві, організувала підбір та переправлення через кордон жінок для "роботи" у сфері надання інтимних послуг на території Росії.
Жінка підбирала українок з різних областей через оголошення в інтернет-мережі та через своїх спільників "працевлаштовувала" дівчат до московських борделів", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці затримали зловмисницю у Сумській області на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Бачівськ" під час спроби переправлення через кордон трьох мешканок Кіровоградщини.
Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України, затриманій оголошено про підозру.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, причетних до торгівлі людьми.
Операція проводилась співробітниками УСБУ в Кіровоградській області спільно з Нацполіцією і за участі Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління ДПСУ під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області.
П.С. Покажи мне шлюху с окружной с моральными убеждениями (тому даю, а тому нет и не потому что у него денег нет, а потому что он россиянин) и я признаюсь в том, что жестоко ошибался по поводу представителей с пониженной социальной ответственностью! ха-ха-ха
А в Россию они едут, потому что туда попасть проще и все на русском к тому же говорят.
Стоит в Москве и пытается там денег заработать... потому что если она родом из какого-то села - я предполагаю, нет в том селе работы. Что ей делать?
Ты что, реально думаешь, украинки в борделях не работают?!??!?! Вот просто нигде-нигде в мире?
Правда я не думаю, что ездить перестанут.
Если с Россией официальные лица торгуют, обороты на сотни миллионов, предприятия продукцией обмениваются, уголь покупается, советовать шлюхам не ездить в Россию и не сосать член россиянам, потому что Россия анексировала Крым - это круто, до такого поворота даже Зеленский еще не додумался....
Это был ответ Николаю, который топит тут за то, чтобы шлюхи в Россию на заработки не ездили. Мол, до тех пор, пока Россия Крым не отдаст, по его мнению, сосать россиянам - НЕ ЭТИЧНО! ЯПростоПодСтолом от этой логики...