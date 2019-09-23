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 Політика України
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Все про:Зеленський (2835) Одеська область (1070) СБУ (4737)

 Зеленський призначив Віталія Харченка начальником СБУ в Одеській області

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Віталія Харченка новим начальником управління Служби безпеки в Одеській області.

Відповідний указ  опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Харченка Віталія Васильовича начальником Управління Служби безпеки України в Одеській області", - йдеться в тексті документа.

До призначення в Одесу він обіймав посади в Головної інспекції СБУ, яка займається перевіркою діяльності всіх підрозділів спецслужби.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149894
 
   
 Топ коментарі
 
Труханова посадят когда то мать вашу или нет???
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низя его...
это испортит отношение с путиным...
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шобы трухана схарчить?
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Труханова посадят когда то мать вашу или нет???
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низя его...
это испортит отношение с путиным...
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А вы выбрали тоже самое?Так вот кого вы поддержали!
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Я его не поддерживал. Ни того ни другого. Еще какие будут вопросики? Зеленський призначив Віталія Харченка начальником СБУ в Одеській області - Цензор.НЕТ 579
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Ну так пойди и потрогай Труху сам ,если ты у нас самый "умный"
Вопросов нет, есть констатация...
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ПОП его не трогал из за бобла и обещания поддержки на выборах.....
А Зе его не тронет, потому что у Труханова гражданство Роиссии...
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К тому же это для ваЗЕлина свои пацаны, гепа, допа, труха, ефрем, портнов .........
Плевать он хотел на Украину.
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Его бандиты не волнуют, труха и Кернес ,Кличко -кость в горле у приСлуги кАломмойши
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