 Зеленський призначив Віталія Харченка начальником СБУ в Одеській області

Відповідний указ опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Харченка Віталія Васильовича начальником Управління Служби безпеки України в Одеській області", - йдеться в тексті документа.

До призначення в Одесу він обіймав посади в Головної інспекції СБУ, яка займається перевіркою діяльності всіх підрозділів спецслужби.

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