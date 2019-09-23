 Зеленський призначив Віталія Харченка начальником СБУ в Одеській області

Відповідний указ опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Харченка Віталія Васильовича начальником Управління Служби безпеки України в Одеській області", - йдеться в тексті документа.
До призначення в Одесу він обіймав посади в Головної інспекції СБУ, яка займається перевіркою діяльності всіх підрозділів спецслужби.
это испортит отношение с путиным...
Вопросов нет, есть констатация...
А Зе его не тронет, потому что у Труханова гражданство Роиссии...
Плевать он хотел на Украину.