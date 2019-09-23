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 Політика України
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Все про:Єфремов (272) Антикорупційний суд (450)

 Завтра ВАКС розгляне одну зі справ ексглави фракції ПР Єфремова

Відкрите підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, обвинуваченими в якому є екскерівник фракції від Партії регіонів, а також колишні народні депутати від ПР і Компартії, відбудеться в приміщенні Вищого антикорупційного суду у вівторок, 24 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили у ВАКС.

"Екскерівника фракції "Партії регіонів" обвинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 КК - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, ч.5 ст.27 КК - співучасть в злочині (пособництво), а також - ч.2 ст.366 КК - службова фальсифікація, що спричинило тяжкі наслідки (підробка офіційних документів). Учасників кримінального провадження - екснардепів від "Партії регіонів" і Компартії України - звинувачують в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.364 і ч.2 ст.366 КК", - сказано в повідомлені.

Імена народних обранців в повідомленні ВАКС не уточнюються, але характер висунутих звинувачень вказує на Олександра Єфремова, Олександра Стояна та Сергія Гордієнка.

Як повідомлялося, 21 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухвалення "диктаторських законів" на початку 2014 року щодо Єфремова, Стояна та Гордієнка. Екснардепи підозрюються у вчинення злочинів, передбачених ч.2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України".

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30 листопада 2015 року Печерський районний суд м.Києва повернув прокуратурі обвинувачувальний акт щодо Єфремова, Стояна та Гордієнка у справі про голосування за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Відповідне рішення ухвалила колегія з трьох суддів, мотивувавши тим, що обвинувальний акт не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149893
 
   
 Топ коментарі
 
Признают Ефремова потерпевшей стороной и присудят компенсацию? Завтра ВАКС рассмотрит одно из дел экс-главы фракции ПР Ефремова - Цензор.НЕТ 3727
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Думаю, питання чому Ахметов не сидить? вже не актуальне. Бо при зелених не сидять навіть ті, хто сидів при Порошенко.
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Признают Ефремова потерпевшей стороной и присудят компенсацию? Завтра ВАКС рассмотрит одно из дел экс-главы фракции ПР Ефремова - Цензор.НЕТ 3727
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Понять и простить... Що там ще розглядати? Класний він хлопець цей зрадник малорос. Наш парень...
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Надю закрыли и открыли....а тута,,,торг меж богами
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Думаю, питання чому Ахметов не сидить? вже не актуальне. Бо при зелених не сидять навіть ті, хто сидів при Порошенко.
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отпустят и наградят или грамоту вручат?????????? наши суды самые продажные суды в мире
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А почему он до сих пор не на свободе? Не порядок! Портнов целехонек и этот должен быть свободен, и самое главное дать ему должность в ГБР или в том же ВАКС и тогда заживем!
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Ефремова оправдают, а Украину обязуют выплачивать ему до конца жизни компенсацию за потерянное в СИЗО здоровье (справка от врача будет).
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Лариса Сарган

@SarganLarysa

·1 год

Просто зараз в Апеляційному суді йде розгляд апеляції на вирок Януковичу. По суті.
Не густо новин, не густо в стрічках.

Кому воно вже треба?...
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Избиением блокадников в Сосновке руководил бывший «беркутовец»

Завтра ВАКС рассмотрит одно из дел экс-главы фракции ПР Ефремова - Цензор.НЕТ 1301
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2013 (заместитель командира роты Беркута) - «гол как сокол». 2019 - в его собственности - земельный участок на Франковщине площадью 1300 кв. м, жилой дом в Олеши (Ивано-Франковская обл). Ему также принадлежит доля квартиры на 45.6 кв. м в Ивано-Франковске, имеет право пользования квартирой на 55,4 кв. м в Хмельницком.
Жене Виконский принадлежит земельный участок на 504 кв. м в Ивано-Франковске и еще один - на 9200 кв. м в Тисменицком районе области, и на 1500 кв. м - в Богородчанском районе. На Кристину Виконскую записано и домовладение в Ивано-Франковске на 102,3 кв. м. Жена Василия Виконского пользуется автомобилем TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 2016 года выпуска, стоимостью 1 млн 328 ты
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