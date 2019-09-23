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 Політика України
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Все про:адвокат (656) ВР (5779)

 Комітет ВР з правової політики пропонує НААУ обговорити проблемні питання щодо законопроєкту про скасування адвокатської монополії

Національна асоціація адвокатів готова до діалогу з Верховною Радою про зміни до законопроєкту №1013 про скасування адвокатської монополії.

Про це повідомила під час засідання РАУ в Одесі голова РАУ, НААУ Лідія Ізовітова, передає кореспондент Українських Новин.

"Ми готові до професійної дискусії, і мене радує, що парламентський комітет теж готовий до такої дискусії", - сказала Ізовітова, коментуючи лист від голови Комітету ВР з питань правової політики.

Листом пропонується провести в жовтні робочу зустріч членів комітету з представниками НААУ.

За її словами, зараз на користь збереження монополії свідчать не тільки висновки Венеціанської комісії щодо конституційних змін у частині правосуддя від 2015 року.

Так, Радою Європи здійснено оцінку судової реформи в Україні за 2014-2018 роки та її відповідність стандартам і рекомендаціям Ради Європи.

Зокрема, оцінено і введення виключного права адвокатів на представництво в судах.

Вона також повідомила, що на цей момент в Україні працює експерт Ради Європи з цільової місією щодо результатів впровадження монополії адвокатів на представництво в судах і вивчатиме думки всіх зацікавлених сторін.

Ізовітова додала, що аргументи про доцільність скасування монополії, зазначені в листі парламентського комітету, при цьому можуть бути спростовані низкою переконливих фактів.

Так, аргумент про те, що практична реалізація виняткового права адвокатів на представництво в судах виявляє недоступність послуг адвоката для громадян, спростовується даними державного бюджету на безоплатну правову допомогу.

Заступник голови НААУ та РАУ Валентин Гвоздій процитував закон про державний бюджет на 2019 рік. Згідно з ним, в поточному році витрати на функціонування системи безоплатної правової допомоги становили 826 млн гривень. З них 441 млн - це утримання власне центрів безоплатної правової допомоги (з них 307 млн ​​- зарплати державних чиновників). 385 млн - на оплату послуг безкоштовних адвокатів.

"Це не тільки неефективне використання державних коштів, це злочин, адже правова допомога надається людям, а не чиновникам безоплатної правової допомоги", - сказав Гвоздій.

Крім того, адвокатура готує законопроєкт про реорганізацію системи безоплатної правової допомоги.

"Ми готуємо законопроект щодо повної реорганізації безоплатної правової допомоги, щоб адміністрування перейшло до органів адвокатського самоврядування. Це буде дійсно здешевлення правосуддя, яке зараз поставлено парламентом метою всіх змін у сфері судочинства. Цим законопроєктом ми покажемо шляхи економії бюджету, забезпечення адвокатів роботою, а громадян - професійною правовою допомогою за рахунок держави", - сказала Ізовітова.

Нагадаємо, законопроєктом №1013 пропонується внести зміни до Конституції України і викласти в новій редакції статтю 131-2, а також виключити підпункт 11 пункту 16-1 розділу ХV "Перехідні положення". Таким чином, чинна на сьогодні норма щодо представництва інтересів фізичних та юридичних осіб в судах виключно адвокатами у всіх видах судочинства скасовується. Пропонується залишити тільки захист адвокатами від кримінального обвинувачення. Тобто, законопроєктом №1013 пропонується надати можливість будь-якому громадянину надавати право захисту іншої особи, зокрема, бути його представником у суді.

НААУ в зверненні до Президента і парламенту зазначила, що запропоновані зміни суперечать Конституції України та грубо порушують права людини, адже в статті 131-2 зазначено, що реалізація права громадянина здійснюється за рахунок представництва його інтересів в суді професійним правозахисником - адвокатом. Законами "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" від 5 липня 2012 року № 5076-VI та "Про безоплатну правову допомогу" від 2 червня 2011 року № 3460-VI прописані механізми та інструментарій забезпечення цього права.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149890
 
 
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Может кто не энает этого.
Пятый президент Петр Порошенко внес наибольший вклад в развитие украинской государственности среди всех президентов Украины за всю историю независимости.


Комитет ВР по правовой политике предлагает НААУ обсудить проблемные вопросы по законопроекту об отмене адвокатской монополии - Цензор.НЕТ 6195
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Так считает Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" и Институт стратегических исследований и прогнозов "Янус". А ещё они верили по результатам социологического исследования проведённого с 9 по 14 марта 2019 года в победу Петра Порошенка на выборах президента.
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Ну ты и дурень. Какой же он вклад внес в развитие?
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тогда каждому святому человеку государство обязано предоставить бесплатного адвоката
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И будут это студенты-адвокаты или адвокаты-неудачники на государственно ставке, и их задачей будет не вытащить вас из передряги, а шоб рабочий день по-быстрее закончился. Знаем мы таких бесплатных адвокатов Комитет ВР по правовой политике предлагает НААУ обсудить проблемные вопросы по законопроекту об отмене адвокатской монополии - Цензор.НЕТ 2051
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Я так понимаю, что хотят отменить поросячью норму, что без адоквата людей в суды не пускают? И что в этом плохого?
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Gheorghe Bandu

@BoSS_Modpe

·19 ч

Бюджет 2020: на 40% скорочено програму придбання житла дітям-сиротам. Ой, і куди ж пішли ці кошти? На соцзабезпечення працівників МВС. Клоуну не потрібні діти-сироти, Клоуну потрібні пси режиму.
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Изовитова вообще не владеет ситуацией. Нет никакой профессиональной бесплатной правовой помощи. Законопроект № 1013 полностью восстановит право граждан на квалифицированную юридическую защиту. Так как в бесплатной правовой помощи нет квалифицированных адвокатов в многих отраслях права. Они не имеют не практики, не интереса участвовать в спорах с более узкой направленностью. А адвокатская монополия более выгодна НААУ так как это в первую очередь бизнес. А бесплатной правовой помощью они просто перекрываются. 90% населения не в состоянии оплатить опытного практика адвоката. А воспользоваться услугами юриста с узкой специализацией (не имеющего адвокатского свидетельства) который намного лучше разбирается в ситуации чем адвокат, так же не могут из-за того, что это запрещает закон. Так в какой же части тогда закон об адвокатской монополии соответствует Конституции Украины? Так же Изовитова забыла за государственные органы и органы местного самоуправления, которые останутся без юридической защиты, так как с 2020 г. юрист защищавший интересы госучереждений и местное самоуправление не сможет принимать участие в суде как защитник. Нанять адвоката на ставку не получиться. Не один здравомыслящий адвокат, потратив на получение свидетельства больше 1000 долларов, не согласиться идти на оклад 4000 грн. А на контрактной основе адвокат будет требовать предоплату. Бюджет не сможет платить на перед. Тем более никто не знает какую нужно заложить сумму в бюджет. Да и обанкротится бюджет платить адвокату. Ведь гонорары адвоката не 1000 и даже не 10000 грн. Так что законопроект № 1013 совершенно конституционный. А вот законы 2015 г, устанавливающие адвокатскую монополию абсолютно неконституционные и подлежат отмене.
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Нашли с кем советоваться) Это как советоваться с Ахметовым стоит ли снижать цены на уголь или с Порохом за шоколад. Нечего с этой шайкой адвокатской советоваться. Естественно, они будут отстаивать только свои шкурные интересы. И свою беспрецендентную монополию. Надо ее отменять и точка.
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Эта ассоциация адвокатов имеет большие откаты от получения адвокатского свидетельства. Сейчас чтобы получить свидетельство адвоката нужно заплатить от 1000 до 5000$, иначе не сдашь и конечно они будут против
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