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 Найманці РФ обстріляли з АГС та озброєння БМП позиції ОС біля Богданівки, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, 23 вересня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири прицільні обстріли позицій українських сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"З 1:25 з напрямку від міста Докучаєвськ окупанти вели обстріл з АГС по позиціях наших оборонців Новотроїцького.

Також вночі окупанти двічі з напрямку від села Петрівське вели обстріли захисників села Богданівка Донецької області. З 2:35 протягом 20 хвилин ворог застосовував озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. З 4:05 окупанти відновили тут обстріли вже з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

З 10:50 окупанти відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших захисниках н.п. Зайцеве", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 15 разів порушив режим припинення вогню, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Водночас у відомстві зазначили, що внаслідок порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами та провокаційних обстрілів позицій українських сил втрат серед українських воїнів від початку поточної доби немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149889
 
 
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ТАМЖЕЖНАШИЛЮДИ! НАДА ПРОСТА ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!
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Несмотря на "устойчивое перемирие" проклятый Порох продолжает провоцировать "опочленцев" что бы зарабатывать на войне. ЗЕбилы!!! Я правильно оцениваю вашу позицию?
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Все хорошо.Даже Порошенко подтверждает мои слова.

Президенство Володимира Зеленського йде поки без негативів.
Про це сказав п'ятий президент Петро Порошенко в інтерв'ю Яніні Сколоовій.
На запитання: "Асоціація із словосполученням "Володимир Зеленський"? Порошенко відповів:
"Поки що добре". (с)
https://gazeta.ua/articles/politics/_poroshenko-pro-prezidenta-zelenskogo-poki-scho-dobre/929276

Так шо ПНХ
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