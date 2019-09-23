 Найманці РФ обстріляли з АГС та озброєння БМП позиції ОС біля Богданівки, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"З 1:25 з напрямку від міста Докучаєвськ окупанти вели обстріл з АГС по позиціях наших оборонців Новотроїцького.
Також вночі окупанти двічі з напрямку від села Петрівське вели обстріли захисників села Богданівка Донецької області. З 2:35 протягом 20 хвилин ворог застосовував озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. З 4:05 окупанти відновили тут обстріли вже з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
З 10:50 окупанти відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших захисниках н.п. Зайцеве", - йдеться в повідомленні.
Водночас у відомстві зазначили, що внаслідок порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами та провокаційних обстрілів позицій українських сил втрат серед українських воїнів від початку поточної доби немає.
Президенство Володимира Зеленського йде поки без негативів.
Про це сказав п'ятий президент Петро Порошенко в інтерв'ю Яніні Сколоовій.
На запитання: "Асоціація із словосполученням "Володимир Зеленський"? Порошенко відповів:
"Поки що добре". (с)
https://gazeta.ua/articles/politics/_poroshenko-pro-prezidenta-zelenskogo-poki-scho-dobre/929276
Так шо ПНХ