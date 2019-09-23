 Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" направили на судово-психіатричну експертизу, - адвокат

Як повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook "Кримська солідарність", про це заявив адвокат Іслам Веліляєв, передає Цензор.НЕТ.

20 вересня 2019 року Веліляєв відвідав свого підзахисного Нагаєва Ленура в республіканській клінічній психіатричній лікарні №1 окупованого Криму.

"Почувається задовільно. Однак вважає це примусовою процедурою і відмовляється від прийому будь-яких лікарських препаратів, які йому призначили в стаціонарі. Він вважає себе психічно здоровою людиною, у якої не було травм голови і яка не перебувала на обліку у нарколога і психіатра. Орієнтовно він пробуде там до 12-13 жовтня 2019 року", - розповів адвокат.

За словами адвоката, в стаціонар його підзахисного помістили тому, що він відмовився давати свідчення амбулаторно.

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"Тому слідчі, враховуючи терміни покарання, мають, на їхню думку, отримати дані, що людина в здоровому глузді, що його можна притягати до відповідальності. Для цього і помістили в психіатричну лікарню, щоб він був під цілодобовим наглядом" - прокоментував адвокат.

Зазначається, що раніше подібну процедуру примусово пройшли заступник голови Меджлісу кримських татар Ільмі Умеров, координатор "Кримської солідарності" Сервер Мустафаєв, блогер і медіакоординатор "Кримської солідарності" Наріман Мемедемінов і ще десятки політв'язнів.

Нагадаємо, що Руслана Нагаєва і Ельдара Кантимірова було затримано 10 червня 2019 року в Алушті, в селі Малий Маяк - Руслана Месута, в селі Ізобільне - Ленура Халілова, голову місцевої релігійної громади.

Асан Яник був затриманий 27 березня 2019 року в Сімферопольському районі в ході наймасовіших обшуків кримських татар в їхній сучасній історії.

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