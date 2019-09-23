 Зеленський підписав закон про запобігання руйнуванню доріг

Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що законопроєкт №1063 повернуто з підписом від президента.

Проєктом передбачається запобігти передчасному руйнуванню автодоріг перевантаженими транспортними засобами. Для цього законом визначається, що адміністративно-господарські та адміністративні штрафи за порушення законодавства про автотранспорт вносяться до джерел формування державного дорожнього фонду України.

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