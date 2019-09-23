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 Політика України
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Все про:дороги (777) закон (743) Зеленський (2821)

 Зеленський підписав закон про запобігання руйнуванню доріг

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт "про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду".

Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що законопроєкт №1063 повернуто з підписом від президента.

Проєктом передбачається запобігти передчасному руйнуванню автодоріг перевантаженими транспортними засобами. Для цього законом визначається, що адміністративно-господарські та адміністративні штрафи за порушення законодавства про автотранспорт вносяться до джерел формування державного дорожнього фонду України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149883
 
 
 Топ коментарі
 
Надо просто перестать ездить...
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ЗЕдаун работает в поте лица на благо УкраиныЗеленський підписав закон про запобігання руйнуванню доріг - Цензор.НЕТ 7150
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Может еще и шамана пригласить, тоже от предотвращения хорошо помогает?
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что бы дороги не разрушались нужно летать на самолётах авиакомпании МАУ им. Казломойского
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Заголовок класний!
Тепер я спокійни за дороги.
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- Что зеленский, какой закон подписал? Про предотвращение разрушения дорог? Ясно-понятно
Зеленський підписав закон про запобігання руйнуванню доріг - Цензор.НЕТ 1383

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они сами в шоке...теперь не станут рушиться
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Дорога Днепр-Решетиловка . Зеля , приезжай к нам в гости .
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так там же сейчас турки автобан строят
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а надо, чтобы перекрыли движение и строили именно по старому ?
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Строят, но о-о-очень медленно. В Полтаве дела быстрее идут.
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Давно пора вже з цими перегрузами щось робити.
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Доки залізниця дратиме захмарні тарифи, доти і будуть возити все фурами, розбиваючи дороги.
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ЖД транспорт в поле не заедет. Все жадность перевозчиков и трейдера которые платять что не выгодно везти положенные 20 тонн.
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А Гройсман дурак их строил. А надо было просто издать указ о постройке дорог и все счастливы.
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лучший способ предотвращения разрушения дорого - це окончание их строительства и ремонта плюс экономия буджету на домики для бездомных поросят
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Трамп подтвердил, что обсуждал с Зеленским Байдена


Зеленский подписал закон о предотвращении разрушения дорог - Цензор.НЕТ 3014 Зеленский подписал закон о предотвращении разрушения дорог - Цензор.НЕТ 3014

Зеленский подписал закон о предотвращении разрушения дорог - Цензор.НЕТ 3014

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, сообщает Reuters.
"Наш разговор имел в основном поздравительный характер, но мы также говорили о коррупции и в целом о том, что было бы нежелательно, чтобы такие люди, как вице-президент Джо Байден и его сын добавляли к коррупции, уже существующей на Украине", - цитирует Трампа информационное агентство.
Это заявление касалось ранее озвученных в американских СМИ обвинений в адрес Трампа. По данным СМИ, Дональд Трамп в конце июля в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским попросил президента Украины возбудить расследование в связи с подозрениями в коррупции в адрес сына Джо Байдена, Хантера Байдена.
При этом адвокат Трампа Руди Джулиани признался, что просил украинские официальные лица возбудить расследование в адрес Хантера Байдена.
Когда Джо Байден, ныне один из кандидатов в президенты США от Демократической партии, занимал пост вице-президента США, его сын занимал пост в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма". Расследование украинской прокуратуры в отношении "Бурисмы" не выявило никаких нарушений. Однако Джулиани утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена. Джулиани настаивает на том, что эту информацию ему подтвердили сам Шокин и его преемник на посту генпрокурора Юрий Луценко.
Напомним, у Джо Байдена есть большие шансы стать кандидатом в президенты от демократов и соперничать с Трампом в борьбе за пост президента в 2020 году.
Демократы заявляют, что если Трамп действительно требовал от Зеленского возбудить расследование в адрес Байдена, это является просьбой о вмешательстве иностранного государства в американские президентские выборы.
Трамп отрицает, что пытался оказать давление на Зеленского. При этом Джо Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины.
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а за борьбу с коррупцией в Украине и США в связи с Манафортом Донни ничего не говорил ?
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ЗЕдаун работает в поте лица на благо УкраиныЗеленський підписав закон про запобігання руйнуванню доріг - Цензор.НЕТ 7150
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Вот за шо я уважаю Валерьевича, шо он не выбаглывый в дрескоде. Майка, помятые брюки як у Порошенко, борода и часы баксов тыщь за 20 Зеленський підписав закон про запобігання руйнуванню доріг - Цензор.НЕТ 6632 А на майке можно еще и пятно от борща найти Зеленський підписав закон про запобігання руйнуванню доріг - Цензор.НЕТ 4056
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Президент Украины...
А на фоне его серкетарь...или зиц-директор)))
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его убрали, но отражение часов на столешнице осталось
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А ха ха ха ха
"Для этого законом определяется, что административно-хозяйственные и административные штрафы за нарушение законодательства об автотранспорте включаются в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины."

это и есть "предотвращение"?
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дорога, прекрати разрушаться! ты нарушаешь закон!
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А недовантаженими транспортними засобами дороги руйнувати можна?
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Грузы перевозить строго по воздуху.
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скока букаф. написали бы просто: "будем штрафовать зебилов за перегруз в дорожный фонд".
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С одной стороны правильно...контроля за фурами нет...или он карманный...
С другой стороны...перевалка грузов желдорогой парализована!)
Про реч флот вообще молчу...его уже нет
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Короче комерсы перевозчики будут платить больше!
Свои затраты они переложат на вас)))
Полный ЗеФЕНШУЙ!)))
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одни велосипедисты в теме, ясно, что не шарят...
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ну вы ж шарите, надеюсь..., речь идет о взвешивании и прогрессивных штрафах...
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так вот оно что!!!!
оказывается все просто было - что бы дороги меньше разрушались по ним нужно меньше ездить! Во как! Соснули порохоборты? ЗЕлупа опять всех сделал!
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Пусть бы еще подписал законопроект про предотвращение зимы)
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не. это слишком. вот про предотвращение разбрасывания снега где-попало в больших количествах - про это можно.
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Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было.
Я может, только жить начинаю.© (Зелинский В.А.)
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Геніально, неможливо, зруйнувати те , чого немає, і ще потрібен засіб від руйнування тупих Зе-головок, кондом їм на голову.
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