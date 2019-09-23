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Все про:бюджет (664) заробітна плата (563) Міносвіти (509) Новосад (8)

 Для підвищення зарплат педагогам із січня 2020 року необхідно майже 45 млрд грн, - Новосад

Підвищення зарплат педагогів є пріоритетом для уряду, найближчим часом буде розроблено дієвий інструмент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" повідомила міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

"Для нас точно буде пріоритетом підвищення соціального статусу та зарплат педагогів. Ми будемо дотримуватися положень Закону "Про освіту", де чітко вказано, що до 2025 року маємо вийти на 4 прожиткові мінімуми найменшого посадового окладу педагога", - сказала Новосад.

За словами Новосад, Мінфін давав зведену інформацію з регіонів, це додаткових майже 45 млрд грн.

"Для нашої економіки це гігантські кошти, які треба звідкись витягнути, у когось їх забрати і віддати сюди. Я як міністр освіти була б дуже рада так зробити, але інші міністри, мабуть, не дуже зрозуміють. Працюємо з Мінфіном, з прем'єром, щоб підвищити зарплати освітянам, але найближчим часом буде трошки інший інструмент, як це зробити", - заявила міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно продовжити реформу освіти і позбутися радянських негативів у школі, - міністр освіти Новосад

Новосад зазначила, що постанова Кабінету міністрів про підвищення заробітних плат учителям від 20 до 70%, ухвалена 10 липня 2019 року, потребує великих додаткових витрат з держбюджету, але не передбачає джерел цих витрат.

"Якби в постанові сказали, з яких джерел можна взяти ці десятки мільярдів гривень, було б легше. Сподіваюся, ці кошти знайдуться. З одного боку, нам потрібно власні видатки на освіту використовувати ефективніше, а з іншого, – будемо чесними: якщо економіка в нашій країні не буде працювати, якщо ми всі разом з вами не ставатимемо багатшими, наш сімейний бюджет не збільшуватиметься, тоді жоден не буде отримувати більше", - підсумувала Новосад.

Нагадаємо, експрем'єр-міністр Володимир Гройсман раніше заявив, що з наступного року в Україні буде запроваджено нову систему оплати праці педагогів, тому розмір вчительських зарплат зросте від 20 до 70%.

Читайте: Реформа освіти буде продовжена, в пріоритетах - дошкільне навчання та адаптація до світу, що швидко змінюється, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149881
 
 
 Топ коментарі
 
И будет сразу 4.000 $ ЗП у простого учителя. Надо бросать работу и идти физруком, а то сижу тут как идиот пишу комментарии за рошенки Для повышения зарплат педагогам с января 2020 необходимо почти 45 млрд грн, - Новосад - Цензор.НЕТ 190
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А інший придурок кивав йому з дебільною посмішкою.
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порохоботы а ну прокоментируйте. Что у вас там в методичках написано Для повышения зарплат педагогам с января 2020 необходимо почти 45 млрд грн, - Новосад - Цензор.НЕТ 5529
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необходимо 45 миллиардов это не значит, что их найдут и пустят в этот сектор)
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Зебилы сливают страну Для повышения зарплат педагогам с января 2020 необходимо почти 45 млрд грн, - Новосад - Цензор.НЕТ 1571 Вернем Свыню взад
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"...откуда-то вытянуть, у кого-то их забрать и отдать сюда" . У тебя , придурок , и всех остальных "вытянут" .
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Рано девочка стала министром. Вначале идут реформы (стулья), а потом уже деньги.
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Зебил или ватароний, без разницы, это ты ******* должен комментировать где 4000 у е. обещанные тобой учителям...
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Я НИЧЕГО И НИКОМУ НЕ ДОЛЖЕН.
Не должен клясться в верности стране
За то, что с ней до нищеты я дожил.
За то, что треть земли моей в огне.

Я ничего и никому не должен.
Мне «молодые волки» не указ.
Они, конечно, много нас моложе,
Но вовсе не талантливее нас.

И новый мир по старому ничтожен
Среди своих раздоров и корыт.
Я ничего и никому не должен,
Поскольку никогда не жил в кредит. Для підвищення зарплат педагогам із січня 2020 року необхідно майже 45 млрд грн, - Новосад - Цензор.НЕТ 2423
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И будет сразу 4.000 $ ЗП у простого учителя. Надо бросать работу и идти физруком, а то сижу тут как идиот пишу комментарии за рошенки
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Один придурок ляпнул про 4000 неправильно посчитав а вы никак успокоится не можете.
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А інший придурок кивав йому з дебільною посмішкою.
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Одни придурок ляпнул про 4000 неправильно посчитав. Другая придурок ляпнула про 45 млрд. и т.д. Там одни придурки и сепары. И вы их паства такая же.
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так и министр беспокоится, о 45 лярдах говорит...а деньги на рнбо пойдут...там увеличение бюджета в 157 раз...и как только турчинов справлялся?
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Так если оно считать не может то шо,его сразу в прызыденты?
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А уявіть простий вчитель, проте в Трускавці! $$$
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28ярдів на рнбо є! на дбр , прокуратуру, набу бабки теж є. от на армію стільки ж як при баризі було. а ще ж компенсацію тре передбачити бабушці! виборцям сцють очі- а ті все божа роса! бо нині кажуть що вова бубочка нє вінават, єта усьо паренка!
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Всего то 45 млн купюр по 1000 гривен. За день напечатают.
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уже печатают. только не 45т, а 50т купюрами по 1000 грн
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Ти што, Леночка женушка заругает, такое пишешь в самом деле
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Где мои обещанные 4000 долларов, скоты зеленые? Р.S. Учитель
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тут хоть всех святых тряси - грошей не найдешь, но если потормощить отдельных благословенных и милосердных кое що наскрести можно
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Слова , слова и только пустые слова . Где реальные дела ? Где реальные и на сколько зарплаты учителям ? Ложь и лицемерие, берёшь верх у новой власти !
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Как так "негде взять"? Заберите у врачей, например. Даешь лечение зелебобиков только зЕленкой! Для повышения зарплат педагогам с января 2020 необходимо почти 45 млрд грн, - Новосад - Цензор.НЕТ 7614
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ну почему же только зеленкой? У нас набирает обороты такой метод лечения зренеия как уриноофтальмология Для повышения зарплат педагогам с января 2020 необходимо почти 45 млрд грн, - Новосад - Цензор.НЕТ 817
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ахах хорошая идея, потом пообщеть врачам и забрать у учителей))
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Идиоты только и могут писать про 4000, мозгов нет понять что это невозможно.
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Деньги всем нужны,порохоботка минфинша уже ободрала малый бизнес для прокуроров и поздравляльщиков цуркиса,больше у этой идиотки источников нет.
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держи по минфинше нос - если уходит, значит дела плохи
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Дела и так плохи,клоун клоунчает и главным движителем украинского прогресса назначил поголовное стукачество.
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Нам родителям нужна реформа школы глобальная, чтобы дети не загибались за уроками, чтобы не давали тоны ненужных знани, но при этом не учили базовым навыкам коммуникации, чтобы учителя не прессовали детей ради репертиторства, чтобы не брали тысячные поборы, что было меньше совка и больше свободы. Вот тогда можно и повышать зп учителям, пока добрую часть из них надо выгонять за профнепригодность.
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Проблема есть. Учителей у нас явно в избытке. Примерно половина. Детей то всё меньше.
Чтобы их трудоустроить нужно больше "часов" за которые система "образования" и получает деньги. Эта система вполне готова насиловать детей в классах хоть круглосуточно.
Результат изнасилования вполне предсказуем - стойкое отвращение к школе и всему, что там пытались запихнуть.
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И вообще, что Вы Порохоботы накинулись на девченку, она как пианист, управляет как умеет!!!!!
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Заспакойтесь, зебилы ещё даже не начали что-то подозревать. Они пока делятся впечатлениями и фотками о летнем отдыхе на европейских курортах.
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Таак, а в проекте бюджета на 2020 г сколько запланировано + миллиардов для минобраза ?
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А навіщо педагогам зарплата в гривнях? Чувак Вофка пообіцяв для педагогів зарплати по 4000 доларів США . То тепер нехай цей приЗєдєнт і виконує свої обіцянки та виплачує зарплати педагогам доларами. А гривні підуть на підвищення зарплат, пенсій та лікування зєбілів в санаторіях Трускавця чи Турції за їхнім вибором 😃
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Давай ссылку где он это лично обещал если не брехло вонючее.
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У другому кварталі 2019 року зростання інвестицій в українську економіку сповільнилися до 7,9%. У попередньому кварталі воно становило 17,4%. Про це у п'ятницю, 20 вересня, повідомив Національний банк, посилаючись на дані Держстату
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может достаточно повышать учителям .....??? получается учителя трудяги в нашей стране.
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Повышение заплат это конечно здорово. При условии, что от работы учителей есть польза для общества. У меня по этому поводу большие сомнения. Пусть сначала докажут свою эффективность и полезность для общества (о грамотности и знаниях нынешних выпускников можно анекдоты рассказывать), а потом можно поговорить и о зарплатах.
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Про людей держащих слово говорят:"Мужик сказал,мужик сделал",про недержащих,что это просто ТРЕПЛО.
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$4000 vs реальность
зеля прокукарекал и пропиарился, а дальше ваши проблемы
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Яких зарплат????! Більшість з них зараз нічого дітей не вчать на уроках. Вони "репетірують". Бідні нещасні. При цьому якість "репетиторства" теж під великим питанням. Досить вже цю гнилу практику підвищувати зарплати за погану роботу і відмазку - ми погано працюємо, бо мало платят. Хто так говорить ніколи гарно працювати не буде, скільки йому б не платили! Це стосується всіх. Спочатку робота та якість її виконання, а вже потім розмова про зарплати. А то в нас один працює, а десять шариться, поглядає на нього, як на дурника і жде, коли за його роботу їм підвищать зарплатню! Для підвищення зарплат педагогам із січня 2020 року необхідно майже 45 млрд грн, - Новосад - Цензор.НЕТ 7046
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а чому не вчить?
та тому, що самого вчителя помножили на нуль реформами!
він безправний, перед балбесами, яким вчитися далі 5 класу - просто протипоказано!!!
вони не хотять вчитися!! вони зривають уроки і знущаються над вчителем!
тому вся охота - вчити, пропадає..
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