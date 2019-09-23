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Все про:Міноборони (2805) обстріл (5538) розвідка (1466)

 Найманці РФ на Донбасі проводять випробування ефективності прихованих способів обстрілу підрозділів ОС, - розвідка

Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях підвищує інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних і снайперських груп.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані ГУР.

За даними української розвідки, противник активізував підготовку до застосування підрозділів диверсантів, які прибули після тримісячної підготовки з ведення "партизанської війни" в навчальних центрах на території Ростовської області.

Крім того, окупанти проводять випробування ефективності прихованих способів обстрілу підрозділів Об'єднаних сил, опрацьованих на полігонах Південного військового округу ЗС РФ: "Для дезорієнтації і приховування звуку пострілів, вогонь снайперами ведеться під прикриттям стрільби мінометів і гранатометів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 15 разів порушив режим припинення вогню, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149880
 
 
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Так а как же разведение сил? Или еще не развели?
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Как-то они своеобразно понимают словосочетание "потепление отношений"... Наемники РФ на Донбассе проводят испытания эффективности скрытых способов обстрела подразделений ОС, - разведка - Цензор.НЕТ 7638
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потаенная стрельба це шо то креативное в военной практике, стреляют, наверна. из под земли
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А в ответ-"надапростаперестатьстрелять".
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испытывают как будут занимать оставленные зекомандованием укрепления
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Это называется гибридное принуждение к капитуляции.Войска должны отвечать зеркально.
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А что или кто мешает нашим снайперам "валить" орков - под аналогичным прикрытием огня наших минометов и гранатометов?
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