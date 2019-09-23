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 Політика України, Суспільство
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Все про:НАБУ (2108) Зеленський (2821) корупція (2569)

 "Не мовчіть, не пишіть у соціальних мережах про "все пропало" і про "рішал". Телефонуйте", - Зеленський дав телефон "гарячої" лінії НАБУ і закликав здавати корупціонерів. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликав українців боротися з корупцією і повідомляти про будь-які корупційні дії в НАБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з таким закликом Зеленський виступив у спеціальному відеозверненні, опублікованому в соцмережі.

"Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі або ставатимете співучасниками "розпилу" державних грошей... Якщо у вас вимагають хабар, пропонують відкат або будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть. Не потрібно писати в соціальних мережах - усе пропало, ці такі ж як ті, Зеленський поставив своїх рішал... Ось телефон - це "гаряча" лінія НАБУ. Телефонуйте і повідомляйте...", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Бунт Зе-фракції": чому "Слуги народу" не підтримали закон Зеленського. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149877
 
   
 Топ коментарі
 
Коломойский поржал с этого ролика "Не молчите, не пишите в соцсетях о "все пропало" и о "решалах. Звоните", - Зеленский дал телефон "горячей" линии НАБУ и призвал сдавать коррупционеров - Цензор.НЕТ 185
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Порохоботы, это, между прочим, к вам обратился президент и дал телефон набу.
Можете сдать свою ботоферму с потрохами и получить реальное вознаграждение , а также свободу слова и мыслей!
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Вова, давай Павликов, Морозовых, распятых порохнявыми папами! "Не мовчіть, не пишіть у соціальних мережах про "все пропало" і про "рішал". Телефонуйте", - Зеленський дав телефон "гарячої" лінії НАБУ і закликав здавати корупціонерів - Цензор.НЕТ 8957

и пусть труба с портянкой выведут этих супчиков-убийц на чистую воду
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А вот мне адвокаты сказали - не смей коррупционера в суде назвать коррупционером,купит в больничке справку о болезни сердца после стресса - и будешь всю оставшуюся жизнь платить ему алименты.
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Открою Вам секрет - на каждом из госпредприятий "Похоронпрома" есть конкретный человек (бывший мусор/сбушник) на должности "Уполномоченный по борьбе с коррупцией". И шо?
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(768) 18.07.2015y. Требование борьбы с коррупцией.. 18.07.2015г. Требование борьбы с коррупцией объединяет всех граждан Украины от Львова до Донецка, - Нуланд. Это называется канамицин с пирогеналом. Для выявления инакомыслящих.

Каленым железом. (239)

10.02.2010 | Янукович пообещал взяться за "каленое железо"
Виктор Янукович собирается "выжигать коррупцию каленым железом".
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Хочу сразу настучать ЗЕленым борцам с коррупцией, что: "С-у-к-а Беня Коломоша украл 152млрд. грн. из Приватбанка".
В виду своей природной скромности предендую всего лишь на 0,0005% вознаграждения.
Аналогичное послание послано на горячую линию.
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Буде так як завжди з такими телефонами . "Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Нажаль зараз всі опера зайняті. Залишайтеся на лінії, або зателефонуйте пізніше. ЛаЙ -ла, ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла..."
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Точно, правда ответ будет несколько другим:"Ваш звонок очень важен для нас. Если Вы стучите на Слуг народа, то нажмите на кнопку №2, но перед этим сбросьте нам по почте декларацию доходов Вас и Вашей семьи за последние 10 лет."
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взятку не всегда требуют, взятку обычно дают, чтобы хитропопо порешать какой-то вопрос.
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НАБУ заїжджай, в Кончу Заспу, Феофанію, Плюти, Стоянку, і інші села біля Києва, і сажай всіх корупціонерів без розбору, там все видно, хто і скільки вкрав.
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ну, пока СЫтник ездил в Козин на чай к Пете, щас будет ездить к Зе в его резиденцию.
Сажать пока отменяется
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якесь дебільне шоу.. "Не мовчіть, не пишіть у соціальних мережах про "все пропало" і про "рішал". Телефонуйте", - Зеленський дав телефон "гарячої" лінії НАБУ і закликав здавати корупціонерів - Цензор.НЕТ 6820

рюкзаков,свинарчуки,семочко,демчина,ефремов,розенблат,
прокулол луценко,тоша геращенко,
кернес,труханов,допа вже сидять ?
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кучма, пинчук, фирташ, ахметов, хомутынник, шуфрич, лазаренко
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блин каштанов, светофоров в Киеве не хватит, но проблема не это, проблема в другом
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Свинарчуки?? Так кто ж посадит, когда Сытник схемы в оборонке крышевал, а его зам для Оптимы бумажки подписывал?
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ну вон например коломойский с шустером разбирались в эфире
на днях, ещё коломойский украл у народа приватбанк и 115 миллионов или миллиардов
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в раде там куча воров уже который созыв собирается
там куда не плюнь и в кабмин так и в администрации президента
и президент тоже
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У меня Богдан-300 гривен вымогал.Кому звонить?
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Вот так будет все преЗЕденство шаурмена - одно шоу, для его дебильного 73% зрителя
По факту никаких изменений в стране не будет, будет лишь шоу и показуха.
Олигархи будут становиться богаче, а одебиленное медиагипнозом президента актера население будет лишь нищать, но твердо верить в покращення.

Воистину слава современным медиатехнологиям
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Усе шо є - буде моїм
Мій демон покусає все шо я не з"їм
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сообщаю: на цензоре 8% раскачивают лодку тчк элита защищает коррупцию тчк прошу засунуть их в собачью будку тчк
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З 1-го жовтня, всі зелені пожовтіють, і почнуть падати, бо треба реально щось для українців робити, лапша не пройде, Беню і Пороха на нари і повернути по 6 млрд дол. США .кожний, з внебрачного сина кучки 12.
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Вова,почни з свого оточення.Перший твій бізнес-партнер Коломойський і т.д.
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Польські митники затримали дружину високопосадовця Нацполіції України

Вчора, 22 вересня польські митники на авто переході «Хребенне - Рава-Руська» затримали дружину високопосадовця Нацполіції України, а також ще двох громадян України, та одного громадянина Хорватії. Про це повідомив Павло Верещагін на своїй сторінці у Facebook.
"Вони їхали з України до Польщі на автомобілі Мерседес р.н. КА0007ВХ. Причина затримання - недекларування 650 тис €." - повідомляє Павло Верещагін.
За отриманою інформацією з української сторони перетин кордону та коридор забезпечувався представниками Прикордонної служби України.
Станом на даний час, вони досі в статусі затриманих на польському кордоні.
Кадры решают все! (с)
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Депутаты запретили продажу товаров наложенным платежом

Ахахахахахахахаха "Не мовчіть, не пишіть у соціальних мережах про "все пропало" і про "рішал". Телефонуйте", - Зеленський дав телефон "гарячої" лінії НАБУ і закликав здавати корупціонерів - Цензор.НЕТ 2521
Наверное популярнось зедебилов в среде бизнеса растет страшными темпами!
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Логічна реакція на прослушку директора ГБР - щоб не слухали, кого не потрібно, тепер будуть телефонні дзвінки від всієї України приймати... Від селян, яким за пай мало виплатили, від пенсіонерів, яким поштальйон 5 гривень не доніс, а в платіжці за газ 2 куби дописали лишніх, від одиноких мам, яким аліменти недоплатили і т.д.
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