 "Не мовчіть, не пишіть у соціальних мережах про "все пропало" і про "рішал". Телефонуйте", - Зеленський дав телефон "гарячої" лінії НАБУ і закликав здавати корупціонерів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з таким закликом Зеленський виступив у спеціальному відеозверненні, опублікованому в соцмережі.
"Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі або ставатимете співучасниками "розпилу" державних грошей... Якщо у вас вимагають хабар, пропонують відкат або будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть. Не потрібно писати в соціальних мережах - усе пропало, ці такі ж як ті, Зеленський поставив своїх рішал... Ось телефон - це "гаряча" лінія НАБУ. Телефонуйте і повідомляйте...", - сказав Зеленський.
...фильм!
...фильм!!!!!!!!!!!!!!!!
и пусть труба с портянкой выведут этих супчиков-убийц на чистую воду
Каленым железом. (239)
10.02.2010 | Янукович пообещал взяться за "каленое железо"
Виктор Янукович собирается "выжигать коррупцию каленым железом".
В виду своей природной скромности предендую всего лишь на 0,0005% вознаграждения.
Аналогичное послание послано на горячую линию.
Сажать пока отменяется
рюкзаков,свинарчуки,семочко,демчина,ефремов,розенблат,
прокулол луценко,тоша геращенко,
кернес,труханов,допа вже сидять ?
на днях, ещё коломойский украл у народа приватбанк и 115 миллионов или миллиардов
там куда не плюнь и в кабмин так и в администрации президента
и президент тоже
По факту никаких изменений в стране не будет, будет лишь шоу и показуха.
Олигархи будут становиться богаче, а одебиленное медиагипнозом президента актера население будет лишь нищать, но твердо верить в покращення.
Воистину слава современным медиатехнологиям
Мій демон покусає все шо я не з"їм
Вчора, 22 вересня польські митники на авто переході «Хребенне - Рава-Руська» затримали дружину високопосадовця Нацполіції України, а також ще двох громадян України, та одного громадянина Хорватії. Про це повідомив Павло Верещагін на своїй сторінці у Facebook.
"Вони їхали з України до Польщі на автомобілі Мерседес р.н. КА0007ВХ. Причина затримання - недекларування 650 тис €." - повідомляє Павло Верещагін.
За отриманою інформацією з української сторони перетин кордону та коридор забезпечувався представниками Прикордонної служби України.
Станом на даний час, вони досі в статусі затриманих на польському кордоні.
Кадры решают все! (с)
Ахахахахахахахаха
Наверное популярнось зедебилов в среде бизнеса растет страшными темпами!