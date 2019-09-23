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 Політика України
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Все про:Кабмін (3133) призначення (442) Гончарук_Олексій (96)

 Прем'єр призначив трьох радників на громадських засадах

Радниками прем'єр-міністра України Олексія Гончарука на громадських засадах стали Яна Горюнова, Світлана Котляревська та Олександр Пукшин.

Про це повідомив секретаріат уряду у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією департаменту кадрового забезпечення секретаріату Кабінету міністрів, станом на 9 вересня 2019 року радниками прем'єр-міністра України Гончарука О.В. на громадських засадах є Горюнова Яна В'ячеславівна (дата призначення - 3.09.2019), Котляревська Світлана Сергіївна (3.09.2019 ), Пукшин Олександр Ігорович (9.09.2019)", - йдеться у відповіді секретаріату уряду на запит агентства" Інтерфакс-Україна ".

Горюнова є менеджером ІТ-проєктів в Офісі ефективного регулювання BRDO.

Котляревська раніше працювала проєктним менеджером в Офісі з просування експорту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149875
 
 
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А зачем ему советники, если Игорь Валерьевич знает как правильно рулить крайинай? Да и те две молодые девушки врядли чего насоветуют... разве что как правильно веником в баньке махать
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и шо, будут робить за спасибо али за зелень?
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