 Прем'єр призначив трьох радників на громадських засадах

Про це повідомив секретаріат уряду у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією департаменту кадрового забезпечення секретаріату Кабінету міністрів, станом на 9 вересня 2019 року радниками прем'єр-міністра України Гончарука О.В. на громадських засадах є Горюнова Яна В'ячеславівна (дата призначення - 3.09.2019), Котляревська Світлана Сергіївна (3.09.2019 ), Пукшин Олександр Ігорович (9.09.2019)", - йдеться у відповіді секретаріату уряду на запит агентства" Інтерфакс-Україна ".

Горюнова є менеджером ІТ-проєктів в Офісі ефективного регулювання BRDO.

Котляревська раніше працювала проєктним менеджером в Офісі з просування експорту.

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