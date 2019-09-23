 Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підтримки кінематографії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Зазначимо, закон про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографа спрямований на створення сприятливих умов для виробництва фільмів, телевізійних серіалів, телевізійних фільмів та іншої кінопродукції, а також розвитку кінематографа в Україні.

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