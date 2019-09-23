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 Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підтримки кінематографії

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Зазначимо, закон про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографа спрямований на створення сприятливих умов для виробництва фільмів, телевізійних серіалів, телевізійних фільмів та іншої кінопродукції, а також розвитку кінематографа в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про імпічмент президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149874
 
 
 Топ коментарі
 
Других проблем нет ? В стране война . Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии - Цензор.НЕТ 6354
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Пенсионеры так долго ждали этого указа...свершилось... Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии - Цензор.НЕТ 405
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ну не скажи, каждый сезон сватов лишним не бывает!!! А сваты, как известно, самый лучший в мире сериал. Сваты затмили даже игру престолов и во все тяжкие!!!
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Новый сезон сватов скотов хочет потдержать чтоле за счет государства?
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А чи не чесніше Зєлє було б із США просто поїхати в Хайфу. На ПМП.
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Он свои обязательства перед Хайфой еще не исполнил,наверное?
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Других проблем нет ? В стране война . Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии - Цензор.НЕТ 6354
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а они в войне и прочем не разбираются.

они только в кино разбираются,

поэтому кино - это теперь наше всё.

кстати, исключительно с помощью кино они к власти и пришли
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усе правильно сделал-гроши отдельно, кино отдельно, никаких мух и котлет Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии - Цензор.НЕТ 7722
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оооо, режиссеры Сватов, Квартала и "рассмеши гомика" довольно потирают руки!!)))
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Пенсионеры так долго ждали этого указа...свершилось...
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ну не скажи, каждый сезон сватов лишним не бывает!!! А сваты, как известно, самый лучший в мире сериал. Сваты затмили даже игру престолов и во все тяжкие!!!
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Тошнит от ваты , которая прёт из этого сериала .
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Ты не понимаешь, сваты это эдакий лучик добра и света в этом жестоком мире. Очень душевный и простой сериал, который смотришь на одном дыхании. Это сериал про простых людей, про таких мы с тобой, обожемой шо я пишу Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підтримки кінематографії - Цензор.НЕТ 3764
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Ви щось ще хотіли від представників кіноіндустрії?
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Сватів, сватів нам побільше, і слуг народу, і квартальчиків різних, і, обов'язково, на кацапській мові - "мішебратья", "мір, дружба, жвачка".
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Конечно, главная задача для Украины это снять новых сватов.
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