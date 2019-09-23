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 Політика України
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Все про:Кличко (722) відставка (556)

 Кличко попросив своїх заступників Давтяна і Спасибка подати у відставку

Мер Києва Віталій Кличко попросив своїх заступників Дмитра Давтяна та Олександра Спасибка написати заяви про відставку.

Про це сказав Кличко на пресконференції в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я попросив написати заяви і одного, і іншого ... Зараз ми подаємо документи в Кабмін", - сказав Кличко.

За словами мера Києва, зараз обов'язки Давтяна і Спасибка розподілені між іншими заступниками, в тому числі новим радником Максимом Бахматовим, який в майбутньому також буде призначений його заступником.

Кличко висловив надію, що уряд задовольнить його  кадрові подання.

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Спасибко і Давтян були призначені заступниками голови Київської міської державної адміністрації в 2016 і в 2017 роках відповідно.

Як повідомлялося, Офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення Кличка з посади голови КМДА. 5 вересня Кабмін погодив звільнення.

Зі свого боку Кличко назвав ініціативи з розділення влади в столиці і відсторонення його з посади голови КМДА такими, що суперечать законодавству, вказавши, що має намір відстоювати чинний порядок, згідно з яким обраний мер столиці автоматично призначається головою міськадміністрації. Він підкреслив, що поділ посад і введення в столиці "двовладдя" є антиконституційним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149872
 
 
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видать работали излишне засучив носки Кличко попросил своих заместителей Давтяна и Спасибко подать в отставку - Цензор.НЕТ 3988
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Стара влада погана. Зєбабуїни не краще. Про банду Янучара і згадувати страшно. Вміємо ми вибирати.
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мэром киева должон стать лысый, шобы киев стал лысым, а то негоже, шобы при умном мэре был умный город Кличко попросил своих заместителей Давтяна и Спасибко подать в отставку - Цензор.НЕТ 7763
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Спасибка? Какая ПЕСдякувальная фамилия. По Фрейду прям таки
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Совіцька влада і не такі прізвища давала дітям-безбатченкам та іншим. Можливо, дідів цього хлопака теж колись не обминула година того режиму.
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гоните его в шею такого дурдома с пробками на борщаговке не было раньше, пидалик давай до свидания
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