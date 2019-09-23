 Кличко попросив своїх заступників Давтяна і Спасибка подати у відставку

Про це сказав Кличко на пресконференції в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я попросив написати заяви і одного, і іншого ... Зараз ми подаємо документи в Кабмін", - сказав Кличко.

За словами мера Києва, зараз обов'язки Давтяна і Спасибка розподілені між іншими заступниками, в тому числі новим радником Максимом Бахматовим, який в майбутньому також буде призначений його заступником.

Кличко висловив надію, що уряд задовольнить його кадрові подання.

Читайте також: Кличко призначив Бахматова своїм радником

Спасибко і Давтян були призначені заступниками голови Київської міської державної адміністрації в 2016 і в 2017 роках відповідно.

Як повідомлялося, Офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення Кличка з посади голови КМДА. 5 вересня Кабмін погодив звільнення.

Зі свого боку Кличко назвав ініціативи з розділення влади в столиці і відсторонення його з посади голови КМДА такими, що суперечать законодавству, вказавши, що має намір відстоювати чинний порядок, згідно з яким обраний мер столиці автоматично призначається головою міськадміністрації. Він підкреслив, що поділ посад і введення в столиці "двовладдя" є антиконституційним.