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Все про:Одеса (2111) Парубій (1166) кримінальна справа (375) ДБР (510)

 ДБР відкрило справу проти Парубія щодо подій 2 травня в Одесі: "створення та координування громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень". ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси навесні 2014-го. Щоправда, у своєму листі ДБР це називає "масовими заворушеннями".

От такий документ. Але, насправді, не здивував. От що здивувало, так те, що у тексті не було (поки що) формулювань про "організацію, координацію і здійснення Парубієм державного перевороту під кодовими назвами "Майдан", "Революція Гідності"", про "незаконне усунення від влади законно обраного президента Януковича", про "захоплення влади організованою злочинною групою", про "злочинну протидію державній політиці реінтеграції України у єдиний простір з братньою Російською Федерацією" і т.д. Хоча, це вже досить виразно прочитується між рядками. Але відчайдушна протидія української влади і громадянського суспільства гібридному захопленню путінською Росією всього нашого південного сходу - восьми українських областей, через захоплення влади проросійськими силами у обласних центрах, зокрема, і в Одесі - тут вже класифікується однозначно - як "факт створення і координування Парубієм А.В. громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень 02.05.2014 на території м.Одеси." У документі ДБР це вже стверджується як ФАКТ. Дійсно - нова, химерна епоха... ", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ГБР допитали Парубія в рамках провадження про законність тестування сенсорної кнопки у ВР

Парубій наголосив, що все, що він робив і робитиме надалі, було і буде для захисту України.

"Але, щодо всього цього задзеркального абсурду маю сказати наступне: як і на Майдані, як і в АТО, як і під час захисту наших південних областей, зупиняючи "русскую весну", я робив все можливе для захисту України. Так як і все своє життя, як і усі ці роки війни. І так буду робити і надалі. Це знають мої друзі і соратники. І хай це завжди пам‘ятають вороги України", - резюмував нардеп.

ДБР відкрило справу проти Парубія щодо подій 2 травня в Одесі: створення та координування громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень 01

Фото: Парубій/Facebook

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десяти кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.


ДБР відкрило справу проти Парубія щодо подій 2 травня в Одесі: створення та координування громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149870
 
   
 Топ коментарі
 
Как более культурно можно сказать фразу "Это пизд..ц?"
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то есть , на сегодняшний день, патриоты, защищавшие весной 2014-го ценой своей жизни Одессу от повторения ДНР-ДНР - это теперь "бандитские вооруженные группировки" - я правильно понял, ЗЕндер команда???
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Моя дочка туда пошла пешком спасать людей - транспорт не ходил, безо всяких роликов своими глазами видела как провокаторы требовали, чтобы фанаты прорвали цепочку милиции и убили тех кто спасся на крыше. Она там была до половины третьего ночи, стояла в толпе фанатов и делал все чтобы они не убивали. А они все были с ножами и топориками - это мирное шествие фанатов... Хотели зарезать двоих подростков что подошли из любопытства посмотреть что делается... Говорят дочке - девушка, отойдите, при вас как-то неудобно убивать... Но она не отошла.
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😁 а про снегирей и сожраных младенцев дочка рассказала?
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Я на відео бачу стріляючого з автомату Боцмана, я бачу на відео як були вбиті українські патріоти, а що ти вигадуєш про свою ватну лічінку мене не цікавить.

МОДЕРАТОР, ДОВГО ЦЯ РАШИСТСЬКА МРАЗОТА БУДЕ ТУТ ПАСКУДИТИ І ПАПЛЮЖИТИ ПАТРІОТІВ???
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Хорошо , что за паГубия взялись. Пора и Ирку порохососку в стойло поставить.
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За всех нужно браться. Но возлагать на Парубия ответственность за случившееся 2 мая в Одессе - просто глупо. Не совершенно никаких юридических оснований обвинять в этом Парубия, это поиск виноватых там, где их просто нет. Я не понимаю какие цели преследует Труба - расшатывать ситуацию? В чью пользу?
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Немедленно расследовать преступления организаторов беспорядков под названием "небесная сотня"!
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А ведь еще в марте представить было невозможно, что об Майдан будут вытирать ноги всякие регионаловские ублюдки.
Как написал Портнов, когда уволили Вятровича - идет постепенно реванш, маленькими шажками. Им нужно УНИЧТОЖИТЬ МАЙДАН! А Шайгу дал указание - нужно убрать в Украине экстремистов. Скоро тех, кто защищал Родину - будут называть военными преступниками и судить!
Скоро 14 октября - День захисників України, створення УПА, українського козацтва. Надо показать, что нас много и мы не сдались!
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Да, да еще в марте невозможно было представить, что те кто стал миллионерами после Майдана, не станут миллиардерами. Но, не сложилось... Украинский народ попер воров и убийц из украинской власти.
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В порохорылых нечем представлять. Там вместо мозгов имплантанты с чипом. ДБР відкрило справу проти Парубія щодо подій 2 травня в Одесі: "створення та координування громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень" - Цензор.НЕТ 55
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На дыбу тварей .
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на мови. будь ласка.а то не вси розумиють.
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Тримайтеся пане Парубій, ці покидьки діють за сценарієм Мертведчука-Портнова. Потрохи вони зхдять з політичної арени, як зійшли Симоненко, Кідалов та Вілкул. Дай вам боже здоров'я!
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Кого вы защищщаете - миллионера Парубия. который озолотился на крови украинского народа?
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Гори в аду парубий , вмнсте с порошенкой и яйценюком.
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Так! Еще пусть тот кто сдал Крым горит - Турчинов - не законный главнокомандующий. Не знаю какая будет эта власть, но те преступники пусть ответят с конфискацией. Пусть вернут награбленное у Украины в ее бюджет и ответят за воровство и убийства.
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Помню волну антиукраинского террора на митингах за целостность Украины - Донецк, Харьков, а затем Одесса. Когда увидел гопников с колорадками в касках с битами, то подумал шо опять этих ботанов в шортах с прапорами, но бог миловал. С Одессы началось освобождение Украины!
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Скотина! Дети и женщины, старики тебе помешали. Их таки надо было убить, оказывается, чтобы Парубии, Турчиновы , и кампания стали миллионерами. Без убийств этих беззащитных одесситов нажиться Парубию было никак... Думал - запугаю убийствами народ и они будут молчать, вечно буду их грабить. Но не сложилось...
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Ты про 10 тысяч убитых украинцев что бы путин стал великим?
Или их ты не считаешь тварь за людей тварюка?
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гнусь картавую к ответу
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гнусь картавую, барыгу- мародера мальдивского, свинярчуков- к ответу, им нужны были жертвы, чтоб прийти к власти и потом на войне наживаться
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Так ***** не отдавал ПРИКАЗ на захват Украины??? А он говорит, что отдавал...
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Ти думаешь, іпанько тупе, що Порошенко не міг без війни наживатися?
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НАШ ПРЕЗИДЕНТ НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ!
СЛАВА ЗЕЛЕНСКОМУ!
ХВАЛА ТРУБЕ И ПОРТНОВУ!
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Какой Зеленский еще будем посмотреть. Но убийц украинского народа - к отвеьту! Мы их из власти выгнали на выборах, пусть теперь суд им меру пресечения изберет. На их руках, на их миллионах - кровь украиских женщин, стариков и детей. Надо судить этих вурдалаков.
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А ты не знаешь как еще подлизать зад миллионеру Парубию. который так сказочно быстро им стал после Майдана...
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для чого захищати мертвих , як що живі вимогають справедливості?
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Это стёб . Люцифер в секте зебилов не состоит . ДБР відкрило справу проти Парубія щодо подій 2 травня в Одесі: "створення та координування громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень" - Цензор.НЕТ 7386 .
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ой, а как же "товарисчи", которые стреляли из-за спин полицейских в Одессе, они кто?, ведь есть же видео, они законные вооруженные формирования?, получается да...., наши добровольцы, которые встали на защиту страны в 2014, однозначно незаконные вооруженные формирования, а "ополченцы", ессно, законные, они защищали свою родину "новороссию" от укров..., люди, ущипните меня, я хочу проснуться в другой стране, где оголтелая вражеская пропаганда с 3-х частных каналов не будет называться свободой слова....
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Позвольте, в каком конце города стреляли? Где та улица и где Куликово? Это же совсем разные места Одессы. Ни один преступник в Одессе из-за убийства товарища не побежит убивать стариков, женщин и детей в другом конце города. Они причем? А фанаты побежали... Стояли перед горящим зданием до половины третьего ночи такие мирные - все с ножами и топориками и добивали битами несчастных, что выпрыгивали из горящих окон. А библиотекарь Ирина Якименко. которую фанат под аплодисменты фанатов задушил телефонным проводом, она чем виновата? Кто же там был врагами и убийцами украинского народа - старики , женщины и дети спрятавшиеся от вооруженных фанатов в Доме Профсоюзов или фанаты, которые зверски убивали одесситов - причем самых беззащитных, молящих о помощи? Если Парубий таки это организовал, то должен ответить и понести самое суровое наказание.
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а в с какого канала, тьфу, аннала, ньюс ван, зика (аминь ему) или этого, как его, 3-его...
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А почему он до сих пор не прокомментировал свое участие в событиях на Майдане, в т.ч. с Пашинским, которого застукали там с винтовкой? Какие они все "защитники" захвата власти!
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Допоки в Україні перебуватиме цей мудак - так і буде
ДБР відкрило справу проти Парубія щодо подій 2 травня в Одесі: "створення та координування громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень" - Цензор.НЕТ 383
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А я ще 9 місяців назад говорив, що якщо зелені дезертири, уклонисти, колаборанти-малороси зайдуть у владу, то судити будуть тих, хто зі зброєю в руках захищав Україну від кацапів. Але в серіалі "Слуга народу" цього сюжету не було, тому 73% "уставших от войны" хохлів проголосувало за ЗЕлене чмо, а потім і за його ЗЕбільну команду.
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Рахман,уважаемый,ты первую страницу "письма" Трубы прочитал до конца?Спикера Рады,а не картавого Парубия,спрашивают о той комиссии,которая расследовала гибель людей в Одессе.Ведь за ПЯТЬ лет ни хрена не расследовано.Это затягивание следствия,или преступная халатность,того же спикера?Сам,как думаешь?И видно,что рыльце Парубия то в пушку.Иначе, почему так взвыл?
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Почему палубий без очереди по-перед атца населения лезет?
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За этим делом торчат пейсы миллионера Парубия.
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Бред. Может ещё и "Кобзарь" Тараса Шевченко экстремистской литературой объявят? Хотя я этому не удивлюсь. Козломордые зеленые лица они такие.
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Не бачу вашого лютого екстазу, зе-худоба? Ви ж зробили це разом, чи не так?
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Чому Парубій не засвітив за чиїм підписом зляпана ця афера.Треба знати які рожі працюють в ДБР,НАБУ САП,та інших антикорупційних та корупційних органах.Зараз преЗЕдент натякає на пряме народовладдя.а як раз тоді і здійснене було те народовладдя-пряме.Однією з помилок,а можливо це був договорняк,було те,що минула влада не пересадила всю ту банду зека- льовочкіних,шуфрічей,бойок,доп і геп та ін.та примазавшихся до них мураєвих та рабіновічей.Пішла обратка:кращий захист-це напад.от це є квіточки.Чому Парубій не вказує за чиїм позовом відкрите кримінальне провадження.Позови строче зараз один за одним ще одне середньго роду-портнов.ЗЕбільна команда буде мовчать бо вони хочуть зшити родичів та побратимів Небесноі сотні та загиблих за незалежність краіни з цією шушерою,яка сприяла своіми діями та бездіяльністю розв язуванню війни на сході.Але це неможливо, як зкрестити бульдога з носорогом.
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Не садиш ти, садять тебе. Не знищуєш ти свого ворога, він знищить тебе. Це вічний закон природи. А дебіли його не розуміють......
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Правильно! І Яценюка не забудьте арештувати за участь у бойових діях у Чечні!
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И Турчинова - за сдачу Крыма, а Яценюка - за сетку от кабанов на которой он сделал свои миллионы и безбедную жизнь в Америке - украинец он хренов....
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Я скажу только то, что к независимости и территориальной целостности Украины следует относиться очень бережно и трепетно, а не сапогами Парубиев, Парасюков, Гаврилюков по ней на майдане.
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Про Яценюка - участника НВФ в Чечне забыли.
Портнов, фас.
Пусть его засудит самый справедливый Окружной адміністративний суд міста Києва, хай йому грець.
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