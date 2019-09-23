 "Ти маєш телефон, маєш application, ти видав чек - і все чудово", - нардеп Лерос про фіскальні ініціативи "Слуги народу"

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.
"Коли ми ухвалювали закон щодо детінізації економіки, колега з "Голосу" сказала мені, що нас після цього люди почнуть ненавидіти. А я відповідаю: почнуть ненавидіти ті, хто в тіні працюють. А тим, хто працює по-білому, нововведення навпаки спрощують життя. Ти маєш телефон, маєш application, ти видав чек - і все чудово. Це мусить мотивувати людей переходити на білу форму оплати. Що стосується ФОПів, то я заходжу в п'ятизірковий готель, оплачую карткою, і мені видають чек: ФОП такий-то. Але у вас п'ятизірковий готель, як ви можете мені чек вибивати від малого підприємця? У ресторанах роздільна система: алкоголь туди, а їжа - сюди", - розповів він.
"Потрібно брати на себе відповідальність і бути корисним на своєму місці. Я, наприклад, голосую за, якщо вважаю, що це йде на користь країни. Я розумію, що несу персональну відповідальність за прийняті рішення... Якщо ви звернете увагу, як фракції голосують, то більшість фракцій думають не про країну, а як з цього вичавити політичні дивіденди. Так вийшло, що в залі я сиджу між "Голосом" і ЄС. і коли виходить якийсь хороший законопроєкт, який вони начебто і хочуть підтримати, я чую, які у них всередині фракцій йдуть розмови: "Можна я проголосую? Хтось зліва говорить: "Ні, не можна, ми не голосуємо". - Перша людина продовжує: "Але це ж хороший законопроєкт". - "Добре, тоді натисни хоча б "утримався"...". Або, наприклад, "Голос" звертається до "ЄС": ви голосуєте чи ні? Ну, так у вас же своя позиція має бути, вам роздані проєкти. Зайдіть на сайт, подивіться, яка повістка, прочитайте і зробіть висновки. Навіщо ви звертаєтеся через 5 осіб і питаєте: "Ви голосуєте чи ні?", - додав Лерос, зазначивши, що намагається прочитати всі законопроєкти, які є на порядку денному Ради.
"Я публічно заявляю, що якщо буде хороший законопроєкт, то, незалежно від того, чи буде він подаватися від "Батьківщини", від ЄС або інших - я підпишуся під цим законопроєктом з задоволенням. Коли 424 людини перебувають під куполом, у них має бути одна мета - добробут українців і процвітання країни. Ми не повинні поділятися за принципом "свій-чужий", - запевнив він.
Повний текст інтерв'ю з Гео Леросом: "Я був противником включення в новий уряд трьох людей, яких я не підтримую", - читайте тут.
например греча1, греча2, греча3 ..греча150????
добавление правил не меняет сути мошенников
Современный РРО каждые 15 минут сбрасывает продажи в налоговую. Если в течение суток он не сможет связаться с налоговой, то самозаблокируется. Это значит, что в условной Зориновке, где 4Ж в мечтах, исчезнут все магазины. Кстати, смартфон с аппликатион там тоже работать не будет.
Пока уклонение от уплаты налогов не будет принматся нашим обществом как самое большое престпление, после убийства, как это понмают в нормальных стрнах, ничего хорошего у нас не произойдет. Возможно эту мысль придется вбивать некоторым в башку насильно.
-- откуда такие дэбили берутся ? Как можно не понимать , что плати налоги или не плати , если их разворуют , то будет бублик ? Как можно этого не понимать ? Что проблема в том , что их воруют, а что остаётся ещё и не эффективно использовать? Как не понимать , что это и есть корень проблемы?
именно поэтому убрали твоего казнокрада Порошенко и его порохоботов.
Вот что мешает назвать "преступницей" Зайцеву, совершившую ДТП в Харькове? Ведь последствия ее действий очевидны...
Хочу посмотреть, как этот баклан налоги платил по своему основному виду деятельности!!! Выдавал чеки? ************!
Это бред бредющий! Уберите нахрен с этой темы младопрохвессора - теоретика Гетманцева, а то он наворотит делов!
Эти примеры с пятизвёздочным отелем...много этих отелей у нас???
Он вообще знает налоговую нагрузку на з/п???
Пы.Сы. Всем поддерживающим "честную уплату" налогов и борьбу с контрабандными кроссовками, желаю жить на одну зарплату, только чтобы с неё ОБЯЗАТЕЛЬНО платились все налоги!!!
Как радар для гаишника !
Полезнее для страны: Обнародование всех перечислений в офшоры, суммы фамилии, или хозяева предприятий.
В мастерской по ремонту обуви будешь платить не "сколько скажут".
- ФОП на ЕН. Как повлияет кассовый аппарат на уплату налогов и на невозможность обвесов? Складской и бухгалтерский учет они не ведут.
- Что бы оплатить услуги бухгалтера, кассового аппарата ... ФОП пойдет разгружать вагоны или поднимет цену?
2 Есть и другая проблема. Современный РРО каждые 15 минут сбрасывает продажи в налоговую. Если в течение суток он не сможет связаться с налоговой, то самозаблокируется. Это значит, что в условной Зориновке, где 4Ж в мечтах, исчезнут все магазины. Кстати, смартфон с аппликатион там тоже работать не будет.