 "Ти маєш телефон, маєш application, ти видав чек - і все чудово", - нардеп Лерос про фіскальні ініціативи "Слуги народу"

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.

"Коли ми ухвалювали закон щодо детінізації економіки, колега з "Голосу" сказала мені, що нас після цього люди почнуть ненавидіти. А я відповідаю: почнуть ненавидіти ті, хто в тіні працюють. А тим, хто працює по-білому, нововведення навпаки спрощують життя. Ти маєш телефон, маєш application, ти видав чек - і все чудово. Це мусить мотивувати людей переходити на білу форму оплати. Що стосується ФОПів, то я заходжу в п'ятизірковий готель, оплачую карткою, і мені видають чек: ФОП такий-то. Але у вас п'ятизірковий готель, як ви можете мені чек вибивати від малого підприємця? У ресторанах роздільна система: алкоголь туди, а їжа - сюди", - розповів він.

"Потрібно брати на себе відповідальність і бути корисним на своєму місці. Я, наприклад, голосую за, якщо вважаю, що це йде на користь країни. Я розумію, що несу персональну відповідальність за прийняті рішення... Якщо ви звернете увагу, як фракції голосують, то більшість фракцій думають не про країну, а як з цього вичавити політичні дивіденди. Так вийшло, що в залі я сиджу між "Голосом" і ЄС. і коли виходить якийсь хороший законопроєкт, який вони начебто і хочуть підтримати, я чую, які у них всередині фракцій йдуть розмови: "Можна я проголосую? Хтось зліва говорить: "Ні, не можна, ми не голосуємо". - Перша людина продовжує: "Але це ж хороший законопроєкт". - "Добре, тоді натисни хоча б "утримався"...". Або, наприклад, "Голос" звертається до "ЄС": ви голосуєте чи ні? Ну, так у вас же своя позиція має бути, вам роздані проєкти. Зайдіть на сайт, подивіться, яка повістка, прочитайте і зробіть висновки. Навіщо ви звертаєтеся через 5 осіб і питаєте: "Ви голосуєте чи ні?", - додав Лерос, зазначивши, що намагається прочитати всі законопроєкти, які є на порядку денному Ради.

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"Я публічно заявляю, що якщо буде хороший законопроєкт, то, незалежно від того, чи буде він подаватися від "Батьківщини", від ЄС або інших - я підпишуся під цим законопроєктом з задоволенням. Коли 424 людини перебувають під куполом, у них має бути одна мета - добробут українців і процвітання країни. Ми не повинні поділятися за принципом "свій-чужий", - запевнив він.

Повний текст інтерв'ю з Гео Леросом: "Я був противником включення в новий уряд трьох людей, яких я не підтримую", - читайте тут.