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 Політика України
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Все про:ВР (5779) податки (780) спрощенка (5) тіньова економіка (28) Лерос Гео (1)

 "Ти маєш телефон, маєш application, ти видав чек - і все чудово", - нардеп Лерос про фіскальні ініціативи "Слуги народу"

Фіскальні законодавчі ініціативи від "Слуги народу", ухвалені парламентом, мають мотивувати людей переходити на білу форму оплати.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.

"Коли ми ухвалювали закон щодо детінізації економіки, колега з "Голосу" сказала мені, що нас після цього люди почнуть ненавидіти. А я відповідаю: почнуть ненавидіти ті, хто в тіні працюють. А тим, хто працює по-білому, нововведення навпаки спрощують життя. Ти маєш телефон, маєш application, ти видав чек - і все чудово. Це мусить мотивувати людей переходити на білу форму оплати. Що стосується ФОПів, то я заходжу в п'ятизірковий готель, оплачую карткою, і мені видають чек: ФОП такий-то. Але у вас п'ятизірковий готель, як ви можете мені чек вибивати від малого підприємця? У ресторанах роздільна система: алкоголь туди, а їжа - сюди", - розповів він.

"Потрібно брати на себе відповідальність і бути корисним на своєму місці. Я, наприклад, голосую за, якщо вважаю, що це йде на користь країни. Я розумію, що несу персональну відповідальність за прийняті рішення... Якщо ви звернете увагу, як фракції голосують, то більшість фракцій думають не про країну, а як з цього вичавити політичні дивіденди. Так вийшло, що в залі я сиджу між "Голосом" і ЄС. і коли виходить якийсь хороший законопроєкт, який вони начебто і хочуть підтримати, я чую, які у них всередині фракцій йдуть розмови: "Можна я проголосую? Хтось зліва говорить: "Ні, не можна, ми не голосуємо". - Перша людина продовжує: "Але це ж хороший законопроєкт". - "Добре, тоді натисни хоча б "утримався"...". Або, наприклад, "Голос" звертається до "ЄС": ви голосуєте чи ні? Ну, так у вас же своя позиція має бути, вам роздані проєкти. Зайдіть на сайт, подивіться, яка повістка, прочитайте і зробіть висновки. Навіщо ви звертаєтеся через 5 осіб і питаєте: "Ви голосуєте чи ні?", - додав Лерос, зазначивши, що намагається прочитати всі законопроєкти, які є на порядку денному Ради.

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"Я публічно заявляю, що якщо буде хороший законопроєкт, то, незалежно від того, чи буде він подаватися від "Батьківщини", від ЄС або інших - я підпишуся під цим законопроєктом з задоволенням. Коли 424 людини перебувають під куполом, у них має бути одна мета - добробут українців і процвітання країни. Ми не повинні поділятися за принципом "свій-чужий", - запевнив він.

Повний текст інтерв'ю з Гео Леросом: "Я був противником включення в новий уряд трьох людей, яких я не підтримую", - читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149865
 
 
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да, да. Там как раз на 1% больше комиссия банка, чем в терминале.
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Инкассация у бабушки торгующей петрушкой? Оригинально
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и никто бабушку вечером не обворует, кода будет нести выручку.
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Интересно как телефон будет печатать чек, очень интересно посмотреть!!
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как он попадет в мой айфон которого у меня нет ХА ХА ХА!!
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ну с таким подходом мы легко сможем в ближайшее время узнать кто на майдане будет снимать штаны и кому будет снимать!!
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порохобот как ты, дальше соего дивна никогда не выползит.
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как говорится каждому плоду надо время чтобы созреть! счас же новая власть токо про это говорит, но не делает! вот когда начнет делать вот тогда и наступит то самое время!!
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чек попадає у загальни отчет по доходу за день, а на покупця усім насрать. тобто подивившись у суму за день, з останніх покупців можно собі ще на чай зібрати.
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.телефон у них є, хаха. ніфіга, ціна за товар повинна бути вбита у систему, а то наші продавці такого там навидають. мені як покупцю треба не тільки суму на чеку, але і те, як вона утворилась - нашо мені той чек, коли за один і той же товар у різних покупців різні суми?
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беріть де вигідніше і не партеся ціноутворенням.
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дааа, ти такий розумний теж будеш, коли житемеш у селі з одним гамазіном?
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Для детінізації потрібно не гайки закручувать і ускладнювати життя і покупцю і продавцю, а робити так аби по-білому було працювати вигідніше ніж в тіні. Вже прийшов час коли зі своїм контрагентом в Україні, я можу розраховуватися через смартфон з рахунку на рахунок в закордонному банку і податківці взагалі не побачать операції. Товстозаді вже давно так проводять операції. Зараз півкраїни вийде в офшор і що тоді будете рахувати?
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Любопытно. Сколько нужно тебе давать денег, чтобы ты начал от них отказываться?
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Особисто у мене є поняття "живи сам і дай жити іншим". Птання не у кількості грошей, які знаходяться у мене, вони не зроблять мене щасливим. Питання в тому, наскільки багаті всі хто мене оточує і скім я стикаюся. Почитайте Біблію, яка вчить не забирати все, а оставити частину оточуючим. Якщо не вірите Біблії то, почитайте Макса Вебера, який пише про те що, кількість винагороди не впливає на якість виконання робіт. Якщо вже і Макс Вебер для вас не авторитет то, почитайте Джона Неша, який пише про те що, якщо кожен відмовиться від максимальної винагороди то, всі залишаться з прибутком і будуть задоволені. Або просто подивіться на стан в Україні де жадібність і бажання загребсти під себе все довела до зубожіння. І навіть ті, кого вважають олігархами насправді нічого не представляють поза межами України, окремий річний прибуток доброї сотні компаній вище ніж ВВП всієї України.
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мені як покупцю чек, у якому стоїть не тільки оплачена сума, а і назва товару з кількустю, нарешті покаже, наскільки дурить єдиний магазин на округу.
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Все страны которые так сказать добились рывка в экономике (так называемые тигры) все они понижали налоги и упрощали правила что и привело к развитию, но Украина пойдет своим путем мы будет повышать налоги и усложнять правила и будем ждать когда экономика рванет!!
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ну а что тьі скажешь на то, что в сельських магазинах недостачу компенсуют покупатели? а знаешь как? - ценников нет на товаре, на кассе продавец-владелец нходу вьідумьівает сколько с тебя содрать, по статусности, ведь по селам все друг друга знают и финансьі их тоже. чесно, ******* єто все.из сел лихие 90е и совок еще не ушел, и будет там еще лет 50.
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ты думаешь чек тебе поможет! если ты так думаешь то ты идиот!!
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вже цінник на товарі допомага. то ти сам ідіот.
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тебе просто нарисует максимальную цену которую ты будешь платить и гордо с чеком топать домой, а твой сосед договорится с хозяином и будет покупать за полцены но без чека!!
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єто два вида проблемьі, я о той, когда на єтом же завьішенном ценнике еще продавец насчитьівает сам себе на чай. єта сумма не проходит тоже нигде.
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продавец, принимая смену, получает ЦУ от хозяина, а потом так же сам себе ЦУ дает, с кого содрать побольше. будет в кассовом аппарате, то хоть есть шанс, что продавец не будет попупевать. все остальное - дело налоговиков. а без чека и на логовикам не пожалуешься.
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а тебе надо пожаловаться или так сказать получить товар по минимальной цене! если ты ходишь в магазины чтобы пожаловаться то да тебе без чека ну никак!!
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в школах тоже доили родителей 28 лет, никто не жаловался, всем рот затьікали поучая совковой поговоркой "не вьіносите сор из избьі", а теперь все, кто знает как сказать нет, посьілает училок с директрисами во влажное путешествие.от отсутсвия у покупателя четкой покупательской позиции и мьіши по хлебу лазят.
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а потом за єтот хлеб с тебя же еще и пенку снимут.
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а что мешает на один товар иметь 20 цен в базе данных?
например греча1, греча2, греча3 ..греча150????
добавление правил не меняет сути мошенников
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так єто тогда уже дело покупателей. если они купили один и тот же товар в одинаковом весе или количестве, то можно уже местному магазину делать коллективную предьяву. кроме того все єто вбивать цену1, 2.. кто и когд будет? еще одног чела нанимать. народ туп по селам, они даже єлектронньіе весьі от єлектрических отличить не могут, хотя продают товар.
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Зато теперь в селах все магазины закроются.
Современный РРО каждые 15 минут сбрасывает продажи в налоговую. Если в течение суток он не сможет связаться с налоговой, то самозаблокируется. Это значит, что в условной Зориновке, где 4Ж в мечтах, исчезнут все магазины. Кстати, смартфон с аппликатион там тоже работать не будет.
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а доить сельких покупателей уже 30 лет норма, да? пусть єтот совок закрьівается, потому что там даже еще здания совковьіе и утварь магазинная, как в дьіру времени попадаешь, где продавцом работает хозяйская внучка-недоучка, которую уже трусит от того, что тьі сам холодильник отрьіл, которьій тьі в городе всегда сам открьіваешь, потому она сама хочет тебе всучить товар, сплавить нужньій ей, что б не списьівать. откроется один номальньій современньій маркет на все село, с чековьім аппаратом, где все наименования товаров и ценьі соответствуют, а не из головьі вьідумьіваются в зависимости от статтусности покупателя.
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Во всех странах которые так сказать добились рывка в экономике (так называемые тигры) живут законопослушные гражадне, которые не считвают ПОЗОРОМ платить налоги.
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глупости пишешь, если реально интересно то почитай как это было в сингапуре или в южной кореи, как там все начиналось и когда именно люди более менее начали платить налоги!!
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...это не глупости, а наша МЕНТАЛЬНОСТЬ! Впитанная с молоком матети. Налоги платят только дураки, а отдают долги только труссы.
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ты сначала почитай а потом пиши про глупости! такими глупостями болеют все страны в той или иной мере!! думаешь в ЕС нет уклонистов от налогов или в Америке все добровольно платят?! если так думаешь то....!! просто в ЕС не гоняются за мелкими уклонистами которые там спрятали 100-200Евро! там если и ловят то хотя бы от 100 000евро!!
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а ты сам поезди по европам и увдишь отношение к налогам немцев и скандинаов, потом срани с наишим. Там не воют какиты, о кассовых апаратах, они у них ВСЕГДА были.
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поездил и что, все немцы ищут способы как не платить налоги!!
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...там никто не воет, зачем кассовые аппараты!!!!
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не знаю буквально полгода назад был в Болонии и покупал на рынке колбаски жареные, чека никто не давал!!
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Для этого налоги должны быть нормальными.
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То, что рванет, так это точно😁. Так рванет, что потом этих реформаторов будут долго искать😡.
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UA Игорь Д
Пока уклонение от уплаты налогов не будет принматся нашим обществом как самое большое престпление, после убийства, как это понмают в нормальных стрнах, ничего хорошего у нас не произойдет. Возможно эту мысль придется вбивать некоторым в башку насильно.
-- откуда такие дэбили берутся ? Как можно не понимать , что плати налоги или не плати , если их разворуют , то будет бублик ? Как можно этого не понимать ? Что проблема в том , что их воруют, а что остаётся ещё и не эффективно использовать? Как не понимать , что это и есть корень проблемы?
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"...плати налоги или не плати , если их разворуют"

именно поэтому убрали твоего казнокрада Порошенко и его порохоботов.
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Зебил, что с тебя взять , если ты зебил ? Если ты считаешь что он воровал , то где суд от твоего зелёного клоуна ? Ты не знаешь, что нельзя человека называть преступником до решения суда ? Ты не знаешь, что только суд может решить, вор человек или нет ?
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если еще пять раз напишишь зебил, будет более убедительно.
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Почему "нельзя"?!
Вот что мешает назвать "преступницей" Зайцеву, совершившую ДТП в Харькове? Ведь последствия ее действий очевидны...
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"український режисер, арт-куратор"

Хочу посмотреть, как этот баклан налоги платил по своему основному виду деятельности!!! Выдавал чеки? ************!
Это бред бредющий! Уберите нахрен с этой темы младопрохвессора - теоретика Гетманцева, а то он наворотит делов!
Эти примеры с пятизвёздочным отелем...много этих отелей у нас???
Он вообще знает налоговую нагрузку на з/п???
Пы.Сы. Всем поддерживающим "честную уплату" налогов и борьбу с контрабандными кроссовками, желаю жить на одну зарплату, только чтобы с неё ОБЯЗАТЕЛЬНО платились все налоги!!!
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Есть и другая проблема. Современный РРО каждые 15 минут сбрасывает продажи в налоговую. Если в течение суток он не сможет связаться с налоговой, то самозаблокируется. Это значит, что в условной Зориновке, где 4Ж в мечтах, исчезнут все магазины. Кстати, смартфон с аппликатион там тоже работать не будет.
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Боже, і скільки ще таких геолеросів там ще сидить.
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Это лохматое чудо даже ФИО свое скрывает, и хочет что бы другие с такой властью были откровенны?
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Кассовый аппарат - дойная корова налоговиков.
Как радар для гаишника !
Полезнее для страны: Обнародование всех перечислений в офшоры, суммы фамилии, или хозяева предприятий.
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т.е. при покупке риса на развес тьі всегда думаешь про офшорьі Зе и Пороха? круто. или тьі все-таки смотриш на весьі и на цену, которую тебе насчитивают из головьі на канкуляторе?
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не переживай за него. Он никогда не думает, тем более когда что-то покупает.
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он скорее всего только что продал свой комент, интересно, ему за него дьіплатят по ценнику или находу цену придумают.
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Т.е. там где сейчас стоят кассовые аппараты не обвешивают? "Ти маєш телефон, маєш application, ти видав чек - і все чудово", - нардеп Лерос про фіскальні ініціативи "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4616
В мастерской по ремонту обуви будешь платить не "сколько скажут".
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а тьі в мастерскую обуви каждьій день как за хлебом бегаешь? почему в цивилизации єто все есть и в обувно-ремонтном.то тьі еще наверное збьіл, что ботинщик насчитьівает сумму за проделанную работу, она всегда разная.
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- Как введение кассового аппарата заставит олигархов не дробить бизнес на ФОП? А именно это основная цель.
- ФОП на ЕН. Как повлияет кассовый аппарат на уплату налогов и на невозможность обвесов? Складской и бухгалтерский учет они не ведут.
- Что бы оплатить услуги бухгалтера, кассового аппарата ... ФОП пойдет разгружать вагоны или поднимет цену?
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1 А существует ли этот аппликайшн? Или штрафовать начнем завтра, а через пару лет сделаем и аппликатион.
2 Есть и другая проблема. Современный РРО каждые 15 минут сбрасывает продажи в налоговую. Если в течение суток он не сможет связаться с налоговой, то самозаблокируется. Это значит, что в условной Зориновке, где 4Ж в мечтах, исчезнут все магазины. Кстати, смартфон с аппликатион там тоже работать не будет.
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А ты мразь знаешь что такое работать по белому в нашей налоговой системе?это значит отдать больше чем заработал,выплата поборов называемыми налогами абсолютно не зависит от прибыли - это работа азарова и его министра порошенко.
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