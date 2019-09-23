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 Суспільство
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Все про:євреї (52) Львів (1094) Голокост (52) Ложкін (80)

 150 000 життів - ціна Голокосту у Львові, - президент ЄКУ Ложкін

Сьогодні у Львові в рамках Європейського дня єврейської культури та спадщини вшанували пам’ять львівських євреїв, загиблих у часи Голокосту.

Під час нацистської окупації було знищено майже всю єврейську громаду Львова. Зі 150 000 живими лишилися лише 2 000 львівських євреїв. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін. "Урочище Піски, Львів. Тут у 1941-1943 роках було страчено до 300 000 осіб, більша частина з яких були євреями. Львівське гетто - Янівський концтабір - Піски. Таким був останній путь для більшості зі 150 000 львівських євреїв", - написав він.

У пам’ять про євреїв, загиблих у часи Голокосту, представники сучасної єврейської громади Львова зачитали імена українських Праведників народів світу.

Слід зазначити, що в Україні триває проект "Праведники мого міста", ініційований Єврейською конфедерацією України.

"Згадуючи невинних жертв Голокосту, слід пам’ятати також про героїв, для яких загальнолюдські цінності були дорожчі за власне життя. Іменами Праведників народів світу названо вже 16 вулиць у різних містах і селах. Сподіваюсь, найближчим часом до ініціативи ЄКУ долучиться і Львів", - зазначив Борис Ложкін.

На тлі сьогоднішньої акції контрастно вирізняється низка актів вандалізму, які відбулися днями у Миколаївській та Кіровоградській областях. Вандали залишили після себе листи з погрозами на адресу євреїв. Правоохоронці порушили кримінальні справи щодо обох випадків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149864
 
 
 Топ коментарі
 
режет ухо - "почтили память львовских евреев"...взяли из 300.000 погибших отделили 150.000 погибших евреев и..."почтили". МОЖЕТ ЧТИТЬ НУЖНО ВСЕХ(!) НЕВИННО УБИЕННЫХ, А НЕ ОДНИХ ТОЛЬКО ЕВРЕЕВ?!
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Нет и не будет. Но это не важно. Сионистам лишь бы πуκнуτь.
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вот твари и Ложкин тварь и журнашлюхи с радостью разносят, когда превозносятся только евреи и этим плюют на память остальных погибших...
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Ужасная цифра . На Донбассе погибло около 20000 человек . ЕС это не впечатляет .
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Документальні підтвердження того, що говорить Ложкін є?
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Нет и не будет. Но это не важно. Сионистам лишь бы πуκнуτь.
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ОУН в 1941 році: Документи: О. Веселова, О. Лисенко, І. Патриляк, В. Сергійчук. Інститут історії України НАН України,

документалка для Deutsche Wochenschau

Показания переживших евреев.
Создание Юденрата и "еврейской полиции" (Jüdischer Ordnungsdienst)
Документы Яд ва-Шем
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ага даже вот такая информация никто не отрицает что евреи не страдали как и все остальные в годы 2 мировой войны.. НО ВСЕХ так сказать скептиков коих евреии просто убивают лишают работы кричат о геноциде... о национализме... кстати евреии орут никакого национализма нет- кроме еврейского...а все остальное- это ксенофобия!!!!!!!! так вот всех ученных и так далее интересует вопрос -как так даже официально Израиль признает что цифры в концлагерях жертв были завышены в одном молча с сосгласия Израиля цифру 4 млн.!!!! исправили на 1 миллион!!!! (опискав 3 ТРИ миллиона)!!!! но итоговая цифра 6 миллионов даже при снижении всех цифр в концлагерях почему то остается всегда 6 млн!!! как такое может быть и при этом каждый год евреии находят новые места типа Холокоста скоро начнут находить на Тибете и в Монголии с Китаем??!!! 150 000 життів - ціна Голокосту у Львові, - президент ЄКУ Ложкін - Цензор.НЕТ 6255 самое прикольное что Холокост переводится с иврита как жертвоприношение сакральность т.е. евреии не просто погибли, а сакрально принесены в жертву.... Евреи договорились о том что прочь Исусса мол его страдания по сравнению со страданиями евреев в Холокосте это ничто и Исусса нема.. потому что страдали евреи.... и еще цифра 6 млн был озвучена еще в ....1919 году!!!!! причина банальна.... благодаря вей вей Холокост было дано согласие на государство Израиль... и кроме того прикрываясь некой виной Германии Израиль получил миллиарды репараций и выплат от Германии и вначале в Израиле было все из Германии поезда автомобили автобусы техника товары и так далее короче когда то Холокост проверят с лупой на предмет ВЕЛИКОЙ АФЕРЫ ВЕКА то придется многое пересмотреть И ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ ЗА ВЕЛИКИЙ ОБМАН СКАЖЕМ ТАК..всего мира.... поэтому они евреии так цепляются за библейскую сказку о Холокосте.... вменяемые ученные говорят что 6 млн. быть не могло максимум цифра 500 тысяч один миллион погибших в лагерях как и все остальные нации и народности... от тифа холеры туберкулеза голода... (сегодня евреи всего примерно 15 млн. по ВСЕМУ ШАРИКУ ЗЕМНОМУ)....и погибло бы 6 млн на тот период- это равнялось бы 97% всех евреев.... что по факту отрицается самой жизнью.... 150 000 життів - ціна Голокосту у Львові, - президент ЄКУ Ложкін - Цензор.НЕТ 154
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ні звичайно .. що немає - він такий же піз...ол як його шеф свиня порошенко(хоча насправді який він порошенко)..

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А чи не ваші дідусі були в охороні Янівського концтабору, у старій чорній есесівській формі? По словах очевидців, балакали вони на незрозумілій мові. Мокша? Коли люди їхали по залізниці мимо Янова, всі бачили 12-поверхові штабеля трупів, перекладених дровами, що горіли круглодобово. ..."ні звичайно"... Боговідступників та Христопродавців забагато стало...
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Чомусь при спогляданні морди цього ложкіна до голови лізе слово "рептилоїд". 150 тисяч...А чому, блін, не мільйон?
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Хорошо что в Кривом Роге до таких масштабов трагедия не дошла...
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Так она даже в Бердичеве не дошла. Мы жили там на квартире еврейки Розы, которая там всю оккупацию прожила и держала на квартире немецких офицеров. Очень любила немецкую маршевую музыку. Мне после этого немецкий язык легко давался.
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НКВДісти будували штабеля трупів з 14-поверхів, значно перевершивши досягнення "чорних хіві" та "Мертвої голови". Що робили у Бердичеві, тов.Сухов, а?
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А у меня на вызов сстоит :https://www.youtube.com/watch?v=07PlggWJwLM 150 000 життів - ціна Голокосту у Львові, - президент ЄКУ Ложкін - Цензор.НЕТ 5215 неолффициальный канешна..
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Сім'ї декількох моїх юдейських знайомих преспокійнісінько пережили подвійну німецьку окупацію Харкова.
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режет ухо - "почтили память львовских евреев"...взяли из 300.000 погибших отделили 150.000 погибших евреев и..."почтили". МОЖЕТ ЧТИТЬ НУЖНО ВСЕХ(!) НЕВИННО УБИЕННЫХ, А НЕ ОДНИХ ТОЛЬКО ЕВРЕЕВ?!
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ну вы же знаете еврейский принцип - есть "избранный народ" и все остальные.
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сами евреи и признали то в Польше до войны проживало примерно 2-3 млн. евреев, из которых 1 млн. 800 тысяч удачно так сбежало в СССР.... ДО НАЧАЛА ВОЙНЫ 1939 года (и откуда такая "прозроливость" то) ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ В РСФСР БЫЛА ОБРАЗОВАНА В 1934 ГОДУ...куда все евреи и ехали в СССР.. не кажется ли сей факт таким себе случайно организованным?????... а я всегда допускал как версию-- что Гитлера к власти привело еврейское лобби Германии... а гроши на это ои натырили благодаря сделанному ими же обвалу бирж и Великой Депрессии в США... 150 000 життів - ціна Голокосту у Львові, - президент ЄКУ Ложкін - Цензор.НЕТ 8967
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вот твари и Ложкин тварь и журнашлюхи с радостью разносят, когда превозносятся только евреи и этим плюют на память остальных погибших...
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голокост - страшний злочин. Але нацисти(а не німці!!) вбивали ПО НАЦІОНАЛЬНІЙ ОЗНАЦІ а не по релігійній(юдей-атеіст-вихрест-будіст..) так що це не трагедія лише єврейської релігійної громади а трагедія НАРОДА АШКЄНАЗІ
Микита Хрущов у 1940 року приїхав до нещодавно включеного в УРСР Львова, і у своїх спогадах описав один епізод:«А коли ми зібралися на мітинг у Львівському оперному театрі, то запросили туди й українців, і поляків, і євреїв, в основному робітників, хоча прийшла й інтелігенція. Виступали там серед інших і євреї, і нам дивно було чути, коли вони говорили: «Ми жиди і від імені жидів заявляємо» і таке інше… І потім в кулуарах я питав: «Чому ви так говорите про євреїв? Ви вимовляєте «жиди», адже це образливо! Мені відповідали «А у нас вважається образливим, коли нас називають євреями»
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ложка а ти знаєш що УКРАЇНЦІВ в голодоморах вбили 10 000 000
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Во львове НИКОГДА не проживало более 90000 евреев.
Вопрос: откуда президент ЕКУ насчитал 150000 львовских евреев?
Может он сошёл с ума?
Холокост был - это правда, но верить евреям в этом вопросе - это тупость.
Слишком уж легко они лгут.
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И голодомор был,но Израиль не признает.
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Kazdy 5 oficer NKVD byl jevrejem.A nix prestuplenye mnogo mozno govorit i ne odnogo iz nix neosudili do six por
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Тому що у Львові було організоване гетто, куди звезли євреїв з районів. А брешуть легко всі люди, незважаючи на національність. Правда, русскеоязичниє трохи вирізняються
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Перепись 31-ого года - 99 595, 50-ого - 18614. Автор записал в евреев всех погибших?
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Отношение к Холокосту - исстреблению евреев просто потому что они - евреи, является тестом на цивилизованность. Даже если вычесть треть ботов, гадящих на Цензоре, реакция на упоминание о Холокосте удручает. Можете конечно продолжать в том-же духе, но учтите - с дикарями не дружат, им не помогают и над ними смеются. Для справки - отличие Голодомора от Холокоста заключается в том, что большевики уничтожали социальный класс независимого крестьянства, лояльные большевикам украинцы не пострадали. Были и украинцы-большевики и чекисты. В то время, как немцы и допоможна полиция уничтожали евреев подчистую, без вариантов. Подумайте, прежде чем отвечать. Бог, Он всё видит.
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