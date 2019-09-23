 150 000 життів - ціна Голокосту у Львові, - президент ЄКУ Ложкін

Під час нацистської окупації було знищено майже всю єврейську громаду Львова. Зі 150 000 живими лишилися лише 2 000 львівських євреїв. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін. "Урочище Піски, Львів. Тут у 1941-1943 роках було страчено до 300 000 осіб, більша частина з яких були євреями. Львівське гетто - Янівський концтабір - Піски. Таким був останній путь для більшості зі 150 000 львівських євреїв", - написав він.
У пам’ять про євреїв, загиблих у часи Голокосту, представники сучасної єврейської громади Львова зачитали імена українських Праведників народів світу.
Слід зазначити, що в Україні триває проект "Праведники мого міста", ініційований Єврейською конфедерацією України.
"Згадуючи невинних жертв Голокосту, слід пам’ятати також про героїв, для яких загальнолюдські цінності були дорожчі за власне життя. Іменами Праведників народів світу названо вже 16 вулиць у різних містах і селах. Сподіваюсь, найближчим часом до ініціативи ЄКУ долучиться і Львів", - зазначив Борис Ложкін.
На тлі сьогоднішньої акції контрастно вирізняється низка актів вандалізму, які відбулися днями у Миколаївській та Кіровоградській областях. Вандали залишили після себе листи з погрозами на адресу євреїв. Правоохоронці порушили кримінальні справи щодо обох випадків.
документалка для Deutsche Wochenschau
Показания переживших евреев.
Создание Юденрата и "еврейской полиции" (Jüdischer Ordnungsdienst)
Документы Яд ва-Шем
Микита Хрущов у 1940 року приїхав до нещодавно включеного в УРСР Львова, і у своїх спогадах описав один епізод:«А коли ми зібралися на мітинг у Львівському оперному театрі, то запросили туди й українців, і поляків, і євреїв, в основному робітників, хоча прийшла й інтелігенція. Виступали там серед інших і євреї, і нам дивно було чути, коли вони говорили: «Ми жиди і від імені жидів заявляємо» і таке інше… І потім в кулуарах я питав: «Чому ви так говорите про євреїв? Ви вимовляєте «жиди», адже це образливо! Мені відповідали «А у нас вважається образливим, коли нас називають євреями»
Вопрос: откуда президент ЕКУ насчитал 150000 львовских евреев?
Может он сошёл с ума?
Холокост был - это правда, но верить евреям в этом вопросе - это тупость.
Слишком уж легко они лгут.
2019г - 35 млн.