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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (582) Єрмак Андрій (16)

 Зустріч "нормандської четвірки" може відбутися наприкінці вересня або на початку жовтня, - помічник Зеленського Єрмак

Зустріч лідерів нормандської четвірки може відбутися наприкінці вересня або на початку жовтня.

Про це заявив помічник президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

За словами помічника Зеленського, зустріч "нормандської четвірки" може відбутися наприкінці вересня або на початку жовтня.

"Під час останньої розмови, яка тривала дві години сорок хвилин, лідери трьох країн - Німеччини, Франції та України - висловилися за кінець місяця як дати зустрічі, саме після Нью-Йорка. Росія не дала підтвердження, але і не сказала "ні". Гадаю, це може бути кінець вересня - початок жовтня", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч із Джуліані відбулася за моєю ініціативою, - помічник Зеленського Єрмак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149862
 
 
 Топ коментарі
 
Не сольют , если 25 % вменяемого населения не даст этого сделать .
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ну сольют Украину по формуле штангенциркуля неделей позже, или неделей раньше, суть дела не меняет...
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ну сольют Украину по формуле штангенциркуля неделей позже, или неделей раньше, суть дела не меняет...
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Зебил, тебе не ясно , что в конце сентября?
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Что будет "в конце сентября", зебил?
И напомню вам зебилам, что сегодня уже 23 сентября.
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Себе напомни , зебил , что ещё 7 дней будет сентября
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Не сольют , если 25 % вменяемого населения не даст этого сделать .
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Що воно "слуга урода" триндить? Та не буде ніякої зустрічі "нормандської четвірки" а ні в кінці вересня, а ні на початку жовтня... Отак, аби ляпнути якоюсь зеленою сранню на втіху зєбілам 😕
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может состоятся в конце сентября или в начале октября... всё как то скользко и наверно безуспешно для Украины, нужна хорошая экономика и хотя бы три ядрённые бомбочки для успеха Украины.
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Ох , как не спешится им сдать Украину .
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Японский минздрав объявил, что останки 600 человек, которые Россия передала как прах японских военнопленных Второй Мировой войны,не принадлежат японцам, а являются останками безымянных жертв ГУЛАГа. ЧЕКИСТЫ ПЕРЕДАЛИ КОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЛЯЛИСЬ,А ЭТИ ЕЩЕ ВЫПЕНДРИВАЮТСЯ, КАКАЯ РАЗНИЦА!
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Проглотим это - следующими под суд пойдут добровольцы АТО.
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К сожалению, без Будапештского формата это будут не равноправные переговоры, а "нормандский штайнмаер" c выкручиванием рук Украине.
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