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Все про:ДТП (2502) Житомир (180) ОДА (667) жалоба (47)

 У Житомирі оголосили триденну жалобу за загиблими в ДТП

У Житомирській об'єднаній територіальній громаді оголошено 3-денну жалобу за загиблими в автокатастрофі, в місті приспущено державні прапори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Житомирської ОДА.

"Цієї ночі страшна автокатастрофа забрала життя 9 житомирян. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким працівників Житомирського ТТУ, які загинули у Новоград-Волинському районі. За моїм дорученням усі родини загиблих отримають матеріальну допомогу від ОДА. А потерпілі отримують усю необхідну медичну допомогу в лікарнях області", - висловив співчуття голова ОДА Віталій Бунечко.

Повідомляється також, то нині 10 потерпілих перебувають у Новоград-Волинській районній лікарні, 3 з яких - у реанімаційному відділенні, стан стабільний. Ще 7 осіб зазнали травм середньої тяжкості. Житомиряни отримують усю необхідну медичну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вантажівка зіткнулася з автобусом на Житомирщині: дев'ять загиблих, 11 травмованих, - ДСНС

За інформацією Головного управління Нацполіції в Житомирській області, вчора ввечері сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і автобуса, унаслідок якої 9 осіб загинули. Поліція вже почала розслідування обставин події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149861
 
 
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