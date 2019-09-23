 Серіал "Чорнобиль" міг повністю зніматися в Україні, але через відсутність закону про рібейт вони витратили близько $ 20-30 млн у Литві, - нардеп від СН Лерос

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.

"Що стосується закону про рібейти, то це, безумовно, велика перемога кіноіндустрії. На жаль, є окремі люди, які маніпулюють громадською думкою: мовляв, це знищує український ринок кіноіндустрії. Так от - це повна нісенітниця", - заявив він.

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"Зі свого боку, я наведу як приклад серіал "Чорнобиль". Він міг зніматися в Україні, повністю, весь серіал! Але через те, що в нас немає закону про рібейти, вони витратили близько 20-30 млн доларів у сусідній Литві", - пояснив Лерос.

"Що передбачає закон про рібейти? Це додаткова сума, яка повертається структурам кіноіндустрії, які подалися на повернення рібейтів. До того ж не з бюджету, в якому вже заявлені 500 мільйонів Держкіно або УКФ. Ні, під ці цілі має бути окремий бюджет. Більше того, відомо, що на кожен витрачений долар кінокомпанія, яка приїжджає в ту чи іншу країну знімати кінопродукцію, витрачає додатково 4-5 доларів. Це готелі, ресторани, водії тощо. І це дає одне додаткове робоче місце на кожні 5 витрачених доларів. Це наші люди, у яких буде можливість влаштуватися на роботу у сфері кіно. І це все поповнення бюджету. Це - креативна економіка, якою весь світ давно користується. Ми, на жаль, тільки зараз до цього приходимо", - констатував Лерос.

Повний текст інтерв'ю з Гео Леросом: "Я був противником включення в новий уряд трьох людей, яких я не підтримую" - читайте тут.