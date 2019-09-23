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 Політика України
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Все про:кіно (418) фільми (158) Лерос Гео (1)

 Серіал "Чорнобиль" міг повністю зніматися в Україні, але через відсутність закону про рібейт вони витратили близько $ 20-30 млн у Литві, - нардеп від СН Лерос

Внесення до законодавства норми про рібейт - це велика перемога кіноіндустрії.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.

"Що стосується закону про рібейти, то це, безумовно, велика перемога кіноіндустрії. На жаль, є окремі люди, які маніпулюють громадською думкою: мовляв, це знищує український ринок кіноіндустрії. Так от - це повна нісенітниця", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серіал "Чорнобиль" здобув три премії "Еммі"

"Зі свого боку, я наведу як приклад серіал "Чорнобиль". Він міг зніматися в Україні, повністю, весь серіал! Але через те, що в нас немає закону про рібейти, вони витратили близько 20-30 млн доларів у сусідній Литві", - пояснив Лерос.

"Що передбачає закон про рібейти? Це додаткова сума, яка повертається структурам кіноіндустрії, які подалися на повернення рібейтів. До того ж не з бюджету, в якому вже заявлені 500 мільйонів Держкіно або УКФ. Ні, під ці цілі має бути окремий бюджет. Більше того, відомо, що на кожен витрачений долар кінокомпанія, яка приїжджає в ту чи іншу країну знімати кінопродукцію, витрачає додатково 4-5 доларів. Це готелі, ресторани, водії тощо. І це дає одне додаткове робоче місце на кожні 5 витрачених доларів. Це наші люди, у яких буде можливість влаштуватися на роботу у сфері кіно. І це все поповнення бюджету. Це - креативна економіка, якою весь світ давно користується. Ми, на жаль, тільки зараз до цього приходимо", - констатував Лерос.

Повний текст інтерв'ю з Гео Леросом: "Я був противником включення в новий уряд трьох людей, яких я не підтримую" - читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149857
 
 
 Топ коментарі
 
Фигня какая-то. Роисе отсутствие закона о рибейтах не мешало снять 80% своих сериалов в Украине.

Кто этой кучеряшке сказал, что "Чернобыль" снимали в Литве именно по этой причине?
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Зато у сватов скотов нету никаких проблем, что их показывают на росисе, еще и деньги в офшор нашего горячо любимого гаранта идут Сериал "Чернобыль" мог полностью сниматься в Украине, но из-за отсутствия закона о рибейте они потратили около $20-30 млн в Литве, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 5315
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там аэс 1 в один с ЧАЭС один и тот же проект Серіал "Чорнобиль" міг повністю зніматися в Україні, але через відсутність закону про рібейт вони витратили близько $ 20-30 млн у Литві, - нардеп від СН Лерос - Цензор.НЕТ 9663
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вай вай прям сам лукас только лерос Сериал "Чернобыль" мог полностью сниматься в Украине, но из-за отсутствия закона о рибейте они потратили около $20-30 млн в Литве, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 1205
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Фигня какая-то. Роисе отсутствие закона о рибейтах не мешало снять 80% своих сериалов в Украине.

Кто этой кучеряшке сказал, что "Чернобыль" снимали в Литве именно по этой причине?
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А теперь мы кацапам еще и доплачивать будем. це Перемога, адназначна.
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Зато у сватов скотов нету никаких проблем, что их показывают на росисе, еще и деньги в офшор нашего горячо любимого гаранта идут Сериал "Чернобыль" мог полностью сниматься в Украине, но из-за отсутствия закона о рибейте они потратили около $20-30 млн в Литве, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 5315
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Прикольно, сериал об украинском Чернобыле снимался не в Украине, а в Литве Сериал "Чернобыль" мог полностью сниматься в Украине, но из-за отсутствия закона о рибейте они потратили около $20-30 млн в Литве, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 9924
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там аэс 1 в один с ЧАЭС один и тот же проект Серіал "Чорнобиль" міг повністю зніматися в Україні, але через відсутність закону про рібейт вони витратили близько $ 20-30 млн у Литві, - нардеп від СН Лерос - Цензор.НЕТ 9663
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Da kopija Cernobolskoj AEC byla Ignalinkaja AEC lucego mesta i nenajdios.Ona u nas zakryta i nerabotajet.Po vsej strane delali sjiomki,byli derevni sto zapretyli liudiam kosit travu stob bylo bolse istiny.
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Ще одне жидівське гімно бездарне,если бы дак абы
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депутат арт менджер и скорей всего афилированый с Табачником чел
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"Агент Куннилингус" снимут уже в Украине? Серіал "Чорнобиль" міг повністю зніматися в Україні, але через відсутність закону про рібейт вони витратили близько $ 20-30 млн у Литві, - нардеп від СН Лерос - Цензор.НЕТ 5952
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Повна чергова маячня від якогось там "слуги урода" Гея.. При всьому бажанні цей фільм в Україні зняти було неможливо і в першу чергу епізоди, зняті за сценарієм в місті Прип'ять
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И это дает одно дополнительное рабочее место на каждые 5 потраченных долларов. Источник: https://censor.net.ua/n3149857

Афигеть, 5 баксів і маєш ціле рабочее место
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А банке мит варенье штейт аф а полке ин ди кладовке
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Почему не говорят о введения "закона о рибейте" для производства например электроники?
Это дало бы намного больше рабочих мест и на много больший срок.
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Потому, что кацапы не производят электронику, а вот фильмы любят снимать в Украине. Теперь мы им из бюджета будем еще и доплачивать за фильмы о новороссии. Уря!!!
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В которых украинцев будут показывать придурковатыми любителями сала , говорящими на недоязыке и мечтающих кого то предать.
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Производство электроники практически полностью роботизировано и никаких рабочих мест не дает.
И изучите, что такое этот шабат.
Он не лепится ни к производству, ни к киноиндустрии.
Просто иудей хотел пукнуть в лужу.
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А роботов нужно обслуживать, настраивать, менять.? а их ПО? А кормить, поить тех обслуживает роботов?
Вы глупости говорите. Как 200 лет назад боялись, что паровой двигатель заберет у всех работу, а вышло наоборот и каждый раз выходит наоборот, рабочих мест становится больше.
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Да, да, как раз зебилы будут обслуживать роботов и писать ПО.
Производство электроники - это чистый модуль с двумя десятками персонала, которые занимаются максимум заменой узлов, которые привозят самолетом из Калифорнии.
Программное обеспечение закачивается по интернету из той же Калифорнии, там же разрабатывается, а персонал даже понятия не имеет о принципе работы и назначении изделий, выпускаемых их чистым модулем
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расскажите это заводам apple в китае с несколько десятков тысяч рабочих и другим производствам по всему миру.
Зачем привлекать производство высоких технологий в страну? Нам нужны СВАТЫЫЫЫЫ! Серіал "Чорнобиль" міг повністю зніматися в Україні, але через відсутність закону про рібейт вони витратили близько $ 20-30 млн у Литві, - нардеп від СН Лерос - Цензор.НЕТ 7066
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Да, да, для многомиллиардного Китая - 10 тысяч сотрудников на 40 заводах плюс несколько десятков в фирменных магазинах решает вопрос избытка рабочей силы.
А 2-3 тысячи сотрудников в Укрвине, если туда перенесут десяток заводов остановит трудовую миграцию.
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фабрики Foxconn Technology Group - компании, которая собирает почти все смартфоны Apple (NASDAQ: AAPL), - потянулись автобусы, полные рабочих. Год спустя глава Foxconn миллиардер Терри Гоу заявил, что в заводском комплексе трудятся 100 тыс. рабочих. Сегодня на фабрике Foxconn работает около 250 тыс. человек - чуть меньше, чем население Мытищ.
250 тысяч и это только на сборке смартфонов Apple в ОДНОМ городе.

зы вы Мария в душе не понимаете о чем говорите.
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Общее число сотрудников эппла 132 тысячи, из них не менее половины работает в штаб-квартире, так,что вы сильно заврались.
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У меня официальные данные 132 тысячи на производстве, разработке и фирменных магазинах.
Точка.
А свои ты высосал из пальца.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Foxconn

я уже понял что ты чукча писатель, а не читатель но все же. Співробітники 550,000 (2008[1]).
Это если ты не понял, компания которая собирает телефоны для еппл в китае. И только на сборках телефонов еппл 250 тыч работников.
А твои данные фигня, потому что непосредственно в еппле работает около 90 тыс людей.

шо один шо второй в душе не понимаете, какого черта вы вообще несете.
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Пысы, сколько дней тогда надо одному сотруднику, что бы собрать один смартфон, если их собирает 250000 сотрудников?
Вы хоть думайте головой, прежде, чем пернуть в лужу!
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А дальше будет только меньше.
Основное требование электроники - соблюдение вакуумной гигиены.
О какой гигиене может идти речь, если в помещении находится индивидуум, который норовит пернуть, дышит перегаром и трясет перхотью, да ещё норовит втихаря сожрать бутерброд с Останкинской колбасой.
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шо то кореш не то порет, украинская экономика по креативности даст фору экономикам сша, британии и ес вместе взятым
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а что мешало возвращать иностранным и поддерживать наши? так нет, нашим обрезали поддержку, так что не свисти
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Покрытие части затрат частного бизнеса из бюджета является дотацией.
Мы обсуждаем херню!
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Некоторые эпизоды снимали и в Украине. В частности на Трипольской ТЭС. Своими глазами видел. И Крещатик за Москву выдавали.)
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