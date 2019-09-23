 Серіал "Чорнобиль" міг повністю зніматися в Україні, але через відсутність закону про рібейт вони витратили близько $ 20-30 млн у Литві, - нардеп від СН Лерос

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.
"Що стосується закону про рібейти, то це, безумовно, велика перемога кіноіндустрії. На жаль, є окремі люди, які маніпулюють громадською думкою: мовляв, це знищує український ринок кіноіндустрії. Так от - це повна нісенітниця", - заявив він.
"Зі свого боку, я наведу як приклад серіал "Чорнобиль". Він міг зніматися в Україні, повністю, весь серіал! Але через те, що в нас немає закону про рібейти, вони витратили близько 20-30 млн доларів у сусідній Литві", - пояснив Лерос.
"Що передбачає закон про рібейти? Це додаткова сума, яка повертається структурам кіноіндустрії, які подалися на повернення рібейтів. До того ж не з бюджету, в якому вже заявлені 500 мільйонів Держкіно або УКФ. Ні, під ці цілі має бути окремий бюджет. Більше того, відомо, що на кожен витрачений долар кінокомпанія, яка приїжджає в ту чи іншу країну знімати кінопродукцію, витрачає додатково 4-5 доларів. Це готелі, ресторани, водії тощо. І це дає одне додаткове робоче місце на кожні 5 витрачених доларів. Це наші люди, у яких буде можливість влаштуватися на роботу у сфері кіно. І це все поповнення бюджету. Це - креативна економіка, якою весь світ давно користується. Ми, на жаль, тільки зараз до цього приходимо", - констатував Лерос.
Повний текст інтерв'ю з Гео Леросом: "Я був противником включення в новий уряд трьох людей, яких я не підтримую" - читайте тут.
Кто этой кучеряшке сказал, что "Чернобыль" снимали в Литве именно по этой причине?
сватовскотов нету никаких проблем, что их показывают на росисе, еще и деньги в офшор нашего горячо любимого гаранта идут
Афигеть, 5 баксів і маєш ціле рабочее место
Это дало бы намного больше рабочих мест и на много больший срок.
И изучите, что такое этот шабат.
Он не лепится ни к производству, ни к киноиндустрии.
Просто иудей хотел пукнуть в лужу.
Вы глупости говорите. Как 200 лет назад боялись, что паровой двигатель заберет у всех работу, а вышло наоборот и каждый раз выходит наоборот, рабочих мест становится больше.
Производство электроники - это чистый модуль с двумя десятками персонала, которые занимаются максимум заменой узлов, которые привозят самолетом из Калифорнии.
Программное обеспечение закачивается по интернету из той же Калифорнии, там же разрабатывается, а персонал даже понятия не имеет о принципе работы и назначении изделий, выпускаемых их чистым модулем
Зачем привлекать производство высоких технологий в страну? Нам нужны СВАТЫЫЫЫЫ!
А 2-3 тысячи сотрудников в Укрвине, если туда перенесут десяток заводов остановит трудовую миграцию.
250 тысяч и это только на сборке смартфонов Apple в ОДНОМ городе.
зы вы Мария в душе не понимаете о чем говорите.
Точка.
А свои ты высосал из пальца.
я уже понял что ты чукча писатель, а не читатель но все же. Співробітники 550,000 (2008[1]).
Это если ты не понял, компания которая собирает телефоны для еппл в китае. И только на сборках телефонов еппл 250 тыч работников.
А твои данные фигня, потому что непосредственно в еппле работает около 90 тыс людей.
шо один шо второй в душе не понимаете, какого черта вы вообще несете.
Вы хоть думайте головой, прежде, чем пернуть в лужу!
Основное требование электроники - соблюдение вакуумной гигиены.
О какой гигиене может идти речь, если в помещении находится индивидуум, который норовит пернуть, дышит перегаром и трясет перхотью, да ещё норовит втихаря сожрать бутерброд с Останкинской колбасой.
Мы обсуждаем херню!