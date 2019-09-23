 Зеленський підписав закон про імпічмент президента

Про це свідчать дані на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт закону передбачає, що Верховна Рада може усунути Президента з посади в порядку імпічменту лише в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

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"Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради, підписи яких не відкликаються. ... Верховна Рада більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради як невідкладного", - йдеться в законопроєкті.

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У разі включення до порядку денного питання про ініціювання імпічменту Верховна Рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування факту та обставин вчинення президентом державної зради чи іншого злочину.

Президент, зі свого боку, згідно із законопроєктом, може користуватися в процедурі імпічменту послугами захисників.

Після ухвалення Верховною Радою рішення про звинувачення президента парламент має звернутися до Конституційного і Верховного судів. У разі отримання висновків Конституційного суду і Верховного суду відповідно про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент і про те, що діяння, в яких звинувачується президент України, містять ознаки державної зради чи іншого злочину, Верховна Рада приймає рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту.

Передбачається, що рішення про імпічмент президента вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосує не менше трьох чвертей народних депутатів від конституційного складу ВР.

У разі неприйняття Верховною Радою постанови про імпічмент президента України головуючий від імені парламенту має вибачитися перед президентом.

Нагадаємо, 10 вересня Рада прийняла в цілому законопроєкт про імпічмент президента. На початку нардепи 337 голосами прийняли законопроєкт у першому читанні, потім незважаючи на заперечення і попередження представників опозиційних партій закон було прийнято в цілому 245 голосами.

19 вересня закон підписав спікер ВР Дмитро Разумков.