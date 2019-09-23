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 Політика України
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Все про:закон (743) Зеленський (2821) імпічмент (100)

 Зеленський підписав закон про імпічмент президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1012 "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)".

Про це свідчать дані на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт закону передбачає, що Верховна Рада може усунути Президента з посади в порядку імпічменту лише в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Також читайте: Рада відмовилася скасувати закон про імпічмент президента: 101 - "за", 249 – утрималися. ВIДЕО

"Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради, підписи яких не відкликаються. ... Верховна Рада більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради як невідкладного", - йдеться в законопроєкті.

Читайте також: Рада відмовилася скасувати закон про імпічмент президента: 101 - "за", 249 – утрималися. ВIДЕО

У разі включення до порядку денного питання про ініціювання імпічменту Верховна Рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування факту та обставин вчинення президентом державної зради чи іншого злочину.

Президент, зі свого боку, згідно із законопроєктом, може користуватися в процедурі імпічменту послугами захисників.

Після ухвалення Верховною Радою рішення про звинувачення президента парламент має звернутися до Конституційного і Верховного судів. У разі отримання висновків Конституційного суду і Верховного суду відповідно про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент і про те, що діяння, в яких звинувачується президент України, містять ознаки державної зради чи іншого злочину, Верховна Рада приймає рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту.

Передбачається, що рішення про імпічмент президента вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосує не менше трьох чвертей народних депутатів від конституційного складу ВР.

У разі неприйняття Верховною Радою постанови про імпічмент президента України головуючий від імені парламенту має вибачитися перед президентом.

Нагадаємо, 10 вересня Рада прийняла в цілому законопроєкт про імпічмент президента. На початку нардепи 337 голосами прийняли законопроєкт у першому читанні, потім незважаючи на заперечення і попередження представників опозиційних партій закон було прийнято в цілому 245 голосами.

19 вересня закон підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149854
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас половина зебобиков обосыцца от счастья и радости...а вторая половина обосрется по той же причине..😀
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так то воно так.. АЛЕ закон так чудно прописаний що НЕМОЖЛИВО ЗВІЛЬНИТИ ПРЕЗИДЕНТА... Зеленський підписав закон про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 2234
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Сейчас половина зебобиков обосыцца от счастья и радости...а вторая половина обосрется по той же причине..😀
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Откуда мне знать в какой ты половине..? Это вы ..зебобики..меж собой жребий бросайте...кому обоссацца..а кому обосраться...
Я к вашему зеленому стаду ни какого отношения не имею...
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Почему-бы и нет. Сбылась мечта Порошенко. Он за этот закон пять лет боролся, а оказывается и полгода много.
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кароче, это не закон об импичменте, а номер 95 квартала про ымпычмент..
процедура выписана так, что закон не исполним.. зассал Зеля, кароче..
Наш квартал зажигает огни..
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Подписал закон скорее о защите президента от импичмента и срочно поставил забор:

Зеленський підписав закон про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 2515
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Теперь, спокойно выдохнув, может сходить с этим законом в туалет и использовать его по назначению.
Да, Зебил?
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Тоді питання:
Сьогодні на фронті поранено бійця, це як приклад, сумма на одужання бійця є навантаженням на бюджет, тобто йдуть прямі матеріальні збитки країні.
Які дії влади, щодо тих хто заподіяв ці матеріальні збитки? Є судове рішення?, стягнути з них можна суму збитків? Є якісь дії, санкції, обмеження запобіганню цим збиткам?
Немає? Тоді як називається юридично, коли владає лиш констактує збитки? Якщо один з сусідів приходить і наносить іншому матеріальні збитки, жертва що робить? Подає позов в суд? чи констактує, що сусід і жінку вбив, дітей покалічив, сарай спалив а покарать сусіда не хочу. Це як називається?

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Від Луганська і до Львова "імпічментом" в очі сцить зєбілам Вова ... При такому розкладі "слуг урода" в парламенті приЗєдєнт Вофка за свій "імпічмент" може не хвилюватися і спокійно продовжувати грати ним на роялі свої комічєскіє куплєти 😕
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Ну вот и хорошо,а теперь пора эту процедуру импичмента испытать ..! Запускайте .. Зеленський підписав закон про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 8008 .
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Можно подписать что угодно , если это невозможно выполнить .
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тухлая отмазка петиного канокрадства
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Через 5 лет зеля станет попередником . Зеленський підписав закон про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 3480
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Зачем "изобретать велосипед"? В Украине "импичмент" уже есть! Он Майданом именуется...
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Зеля ненавидит велоспорт . Ему при съёмках "слуги народа" натёрло на всю жизнь .
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При Порошенко такого даже нельзя было представть, так он держался за корыто. А сли бы и было, так он с этой подписью носился по всей Укране как с Томосом.
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Козлорожий, ну ти Томос хоч не чіпай в цій темі. До імпічменту Томос не має жодного відношення. 😃
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Ти хоч читав цей закон, що підписало ваше нєдоразумєніє в красних труселях?
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Який Томос поросенкам-вони так обзивають інших,аж почорніли від люті.А ще коричневу ш...лю з помийного корита ковтають-ще шоколадніші стали.А ще по губах рошенок Зеленський їздить замість піаніно-опустив їх до дна.Гидко навіть зачіпати!
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Зеленский сказал, Зеленский сделал, не то, что Порошенко.
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Точняк. Так насцяти "імпічментом" в очі своїм зєбілам зміг лише Вофка Сцикун 😁
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Закон об импичменте подписан. Тролли и порохоботы, ЗЕ-команда вас здорово уделала, под вами трещит все на чем вы сидите. Вам всем уже полярный писец.
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Це скоріше закон про унеможливлення імпічменту президента.
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