 Зеленський розпочинає свій робочий візит до США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter написала речниця глави держави Юлія Мендель.

"Сьогодні Володимир Зеленський розпочинає візит до США для участі в Генеральній асамблеї ООН", - написала вона.

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Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки 23-26 вересня.

Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті, присвяченому Цілям сталого розвитку.

У Нью-Йорку Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, у межах візиту Президент України зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів, керівниками єврейських організацій США, а також з представниками американських ділових кіл.