 Зеленський розпочинає свій робочий візит до США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter написала речниця глави держави Юлія Мендель.
"Сьогодні Володимир Зеленський розпочинає візит до США для участі в Генеральній асамблеї ООН", - написала вона.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки 23-26 вересня.
Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті, присвяченому Цілям сталого розвитку.
У Нью-Йорку Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом.
Крім того, у межах візиту Президент України зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів, керівниками єврейських організацій США, а також з представниками американських ділових кіл.
Как порохоботов колбасит!
Надіюсь,цей візит буде не таким ганебним,як в Канаду,чи Францію.
На его месте должен быть свинка по кличке "порох"!
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- Нє, тока піанірую
59 мин. ·
Для Трампа встреча с Зеленским становится все токсичнее.
Часть советников предлагают просто ее отменить, или не посещать заседание ООН.
На встрече настаивает Помпео и его группа. Аргументы - нельзя все бросить после официального объявления о встрече.
Кроме того Помпео обеспокоен планами Украины покупать газ у России и просит Трампа поговорить и на эту тему, в свете подписанного трехстороннего соглашения по созданию консорциума между США, Польшей и Украиной.
При этом помощники Помпео связывались с Яценюком с просьбой детально осветить ситуацию.
Шалости Портнова и Дубинского по поводу Гонтаревой, начинают вылезать Зеленскому боком. Видео и фото материалы этого не очень умного троллинга приобщены к уголовному делу открытому в Великобритании.
Коломойский откровенно наплевал на интересы Зеленского и начал откровенную войну за "Приватбанк". В контексте судебного процесса в Делавэре у Зеленского связаны руки, он сам там по уши.
Например, этого:
"Шалости Портнова и Дубинского по поводу Гонтаревой, начинают вылезать Зеленскому боком. Видео и фото материалы этого не очень умного троллинга приобщены к уголовному делу открытому в Великобритании."
Или этого:
"Кроме того Помпео обеспокоен планами Украины покупать газ у России и просит Трампа поговорить и на эту тему, в свете подписанного трехстороннего соглашения по созданию консорциума между США, Польшей и Украиной.
При этом помощники Помпео связывались с Яценюком с просьбой детально осветить ситуацию."
А ведь если бы не возглавил коррупцию, не воровал в укроборонпроме, это мог бы быть ты , Петя )
А так останешься в памяти у народа человеком, который так ничего и не понял
Какие мелкие, малюпусенькие кусочки!!
Зато как много!!!
Ти рассказивала сказкі, только зебікі повєрілі тібє.
И это наша элита -2,5%??
Танцы??
"Наш разговор имел в основном поздравительный характер, но мы также говорили о коррупции и в целом о том, что было бы нежелательно, чтобы такие люди, как вице-президент Джо Байден и его сын добавляли к коррупции, уже существующей на Украине", - цитирует Трампа информационное агентство.
Это заявление касалось ранее озвученных в американских СМИ обвинений в адрес Трампа. По данным СМИ, Дональд Трамп в конце июля в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским попросил президента Украины возбудить расследование в связи с подозрениями в коррупции в адрес сына Джо Байдена, Хантера Байдена.
При этом адвокат Трампа Руди Джулиани признался, что просил украинские официальные лица возбудить расследование в адрес Хантера Байдена.
Когда Джо Байден, ныне один из кандидатов в президенты США от Демократической партии, занимал пост вице-президента США, его сын занимал пост в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма". Расследование украинской прокуратуры в отношении "Бурисмы" не выявило никаких нарушений. Однако Джулиани утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена. Джулиани настаивает на том, что эту информацию ему подтвердили сам Шокин и его преемник на посту генпрокурора Юрий Луценко.
Напомним, у Джо Байдена есть большие шансы стать кандидатом в президенты от демократов и соперничать с Трампом в борьбе за пост президента в 2020 году.
Демократы заявляют, что если Трамп действительно требовал от Зеленского возбудить расследование в адрес Байдена, это является просьбой о вмешательстве иностранного государства в американские президентские выборы.
Трамп отрицает, что пытался оказать давление на Зеленского. При этом Джо Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины.