EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  7651  256
Все про:Зеленський (2821) ООН (1268) США (5436) Мендель (24)

 Зеленський розпочинає свій робочий візит до США

Сьогодні, 23 вересня, Президент України Володимир Зеленський розпочинає візит до Сполучених Штатів Америки для участі в Генеральній асамблеї ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter написала речниця глави держави Юлія Мендель.

"Сьогодні Володимир Зеленський розпочинає візит до США для участі в Генеральній асамблеї ООН", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це два неординарні політики: їм важливо налагодити особистий контакт, - Єрмак про зустріч Трампа і Зеленського

Зеленський розпочинає свій робочий візит до США 01

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки 23-26 вересня.

Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті, присвяченому Цілям сталого розвитку.

У Нью-Йорку Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, у межах візиту Президент України зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів, керівниками єврейських організацій США, а також з представниками американських ділових кіл.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149847
 
 
 Топ коментарі
 
Он даже выучил по-английски: "Куда уносите рояль? Сегодня я в презервативе!"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Зеленський розпочав робочий візит до США ,на России ждут когда Крым будет в российской гавани на постоянной основе,а эпидемия лугадонии будет сунуться в глубь Украины.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
тролли свиновальца получили новую команду ФАС
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зато Пьётр када был в штатах привез кучу фоток с Трампом....по баксу за штуку
 показати весь коментар
 
 
Я смотрю, что стыд это не про украинцев! Следующий президент в Украине будет трасвестит-стритизер-зоофил!!! Радутесь! Вы это сделали!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
стыд, это когда в кресле президента брехло, вор и мародер, каким был поросенко))
 показати весь коментар
 
 
ну кто теперь на войне зарабатывает? Где обещанное повышение социальных стандартов за 3 месяца? Что там с делом Гладковского(пиар компания закончилась?!!!)!!! Шо там с расейским угольком во Львовской области? Шо там с ценами на электрику для Бенички? Шо там с Приват банком? Шо там с возвратом РФ в ПАСЕ? Шо там с газом? Гдес? обещанный рост ВВП до 40%? Где санкции к флоту РФ за захват суден ВСУ в Керченском проливе??? Почему ВСУ уходят с территории Украины на Донбассе???
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Хош сказать презом будеш ты?
 показати весь коментар
 
 
Все так просто, и ненужно башлять Джулиани....
 показати весь коментар
 
 
Хорошая тема.
Как порохоботов колбасит! Зеленський розпочинає свій робочий візит до США - Цензор.НЕТ 5126
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Истерикой порохоботов полностью удовлетворен!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зє!біл з трибуни ООН зара заволає про потєплєніє і шо санкції з ***** тра' знімати
 показати весь коментар
 
 
Яка мета зустрічі з єврейськими організаціями ?
Надіюсь,цей візит буде не таким ганебним,як в Канаду,чи Францію.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
******** сейчас разорвет. Зеленський розпочинає свій робочий візит до США - Цензор.НЕТ 5093
На его месте должен быть свинка по кличке "порох"!
 показати весь коментар
 
 
На фото - подготовка Зе к визиту в США .. Погрузка и отправка в Нью Йорк необходимого багажа .
. .
 показати весь коментар
 
 
а опосля зданіє оон уйдьот в пучіну атлантікі
 показати весь коментар
 
 
послє нас хоть потоп! (С) - партійний слоґан Зє!білофф
 показати весь коментар
 
 
в Америку, может чо-нибудь привезёт интересного магнитиков
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Отправьте его оттуда в Болливуд на пожизненно.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А порохоботикам обидно, что не Свиновальц... Зеленський розпочинає свій робочий візит до США - Цензор.НЕТ 2215
 показати весь коментар
 
 
Нужно договориться развалить РФ на много государств!!!
 показати весь коментар
 
Юрий Джей
59 мин. ·

Для Трампа встреча с Зеленским становится все токсичнее.
Часть советников предлагают просто ее отменить, или не посещать заседание ООН.
На встрече настаивает Помпео и его группа. Аргументы - нельзя все бросить после официального объявления о встрече.
Кроме того Помпео обеспокоен планами Украины покупать газ у России и просит Трампа поговорить и на эту тему, в свете подписанного трехстороннего соглашения по созданию консорциума между США, Польшей и Украиной.
При этом помощники Помпео связывались с Яценюком с просьбой детально осветить ситуацию.
Шалости Портнова и Дубинского по поводу Гонтаревой, начинают вылезать Зеленскому боком. Видео и фото материалы этого не очень умного троллинга приобщены к уголовному делу открытому в Великобритании.
Коломойский откровенно наплевал на интересы Зеленского и начал откровенную войну за "Приватбанк". В контексте судебного процесса в Делавэре у Зеленского связаны руки, он сам там по уши.
 показати весь коментар
 
 
Что именно? У молдованова есть опровержения изложенного?

Например, этого:
"Шалости Портнова и Дубинского по поводу Гонтаревой, начинают вылезать Зеленскому боком. Видео и фото материалы этого не очень умного троллинга приобщены к уголовному делу открытому в Великобритании."

Или этого:
"Кроме того Помпео обеспокоен планами Украины покупать газ у России и просит Трампа поговорить и на эту тему, в свете подписанного трехстороннего соглашения по созданию консорциума между США, Польшей и Украиной.
При этом помощники Помпео связывались с Яценюком с просьбой детально осветить ситуацию."
 показати весь коментар
 
 
крышкка рояля это по ВАШЕЙ, членофилы, части
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
такое количество тупых петиных ботов в одном месте просто компрометируют сайт, опуская его на маргинес...
 показати весь коментар
 
 
Зеленскому будет не просто сегодня, желаю удачи. Американские журналисты - не украинские, будут допрашивать о его разговоре с Трампом.
 показати весь коментар
 
 
а в нього отговорка - ніхт ферштейн
 показати весь коментар
 
 
И шо..будет мычать..как обычно.Бумажку-то ему никто не подготовил..Разве что на "ухо", Навуходоносор ответик нашепчет..
 показати весь коментар
 
 
У соевых проблемы с заставками - одно и тоже по 100 раз ежедневно постить, и ничего нового.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Что-то не видно и не слышно порошенко, не пристает к людям со своим бредом)) наверное, нажрался с горя и от зависти)
А ведь если бы не возглавил коррупцию, не воровал в укроборонпроме, это мог бы быть ты , Петя )
А так останешься в памяти у народа человеком, который так ничего и не понял
 показати весь коментар
 
 
Кстати мародёр педро хотел встретится с папой римским, тот ему отказал)
 показати весь коментар
 
.. вот так поступают кацапсины и провокаторы. Вбросят предложение...и смотрят как реагировать начнут. Ты ..то убогое хоть дочитал до конца...почему Папа не встретился с Порохом?..Или по заглавиям всё живёшь? Не встретился потому...что уже НЕ ПРЕЗИДЕНТ... и привилегий не имеет. Но у тупого жени шиманского ума для осознания не хватает. А как яро все издания с позначкой RU ... эту тему подхватили!!! Сколько вас ещё ... лжеукраинцев кацапсинской крови в Украине прячется и гадит???
 показати весь коментар
 
 
Сам гля, без ансамбля, как поц гля. Беню лучше бы с собой взял в Омеригу, дирижёр из него хороший получился же, да и ждут его там очень и очень.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Порохоботы просто рамазаны по асфальту))
Какие мелкие, малюпусенькие кусочки!!
Зато как много!!!
 показати весь коментар
 
 
Два кусо чічка калбаскі у тібя лєжалі на столє

Ти рассказивала сказкі, только зебікі повєрілі тібє.
 показати весь коментар
 
 
Страшно подумать даже, что может быть ещё)
Танцы??
 показати весь коментар
 
Люля навчила шмарклю, як ловити трампа, біля сортиру...
 показати весь коментар
 
 
десь так навчання й виглядало - без запотиличників блазень нічого запам'ятати не в силах...
 показати весь коментар
 
 
Трамп не будет присутствовать на Генеральной Ассамблее ООН. Даже формально, в зале. Свою встречу с Зеленским он оформляет как встречу в рамках его тематического утренника посвященного религиозным преследованиям. Для тех кто не разбирается во всех этих дипломатических жестах - это понижение уровня встречи. Ниже - только в коридоре, возле туалета. Встреча с Зеленским уже не актуальна. После скандала в Конгрессе и Сенате по вопросу о давлении на Украину Трамп о Байдене вряд ли будет говорить - а именно это для него важнее всего. .Байден на этой волне резко ушел в отрыв, тут Трамп уже бессилен. Остается газ, "Мотор-Сич". - это все. По Донбассу Трамп погладит Вову по головке и скажет продолжать в том же духе. Есть горячие американские головы подсовывающие Трампу земельный вопрос, но он уже обжегся на Байдене и не полезет второй раз в весьма щекотливый вопрос. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
 показати весь коментар
 
 
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, сообщает Reuters.




"Наш разговор имел в основном поздравительный характер, но мы также говорили о коррупции и в целом о том, что было бы нежелательно, чтобы такие люди, как вице-президент Джо Байден и его сын добавляли к коррупции, уже существующей на Украине", - цитирует Трампа информационное агентство.
Это заявление касалось ранее озвученных в американских СМИ обвинений в адрес Трампа. По данным СМИ, Дональд Трамп в конце июля в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским попросил президента Украины возбудить расследование в связи с подозрениями в коррупции в адрес сына Джо Байдена, Хантера Байдена.
При этом адвокат Трампа Руди Джулиани признался, что просил украинские официальные лица возбудить расследование в адрес Хантера Байдена.
Когда Джо Байден, ныне один из кандидатов в президенты США от Демократической партии, занимал пост вице-президента США, его сын занимал пост в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма". Расследование украинской прокуратуры в отношении "Бурисмы" не выявило никаких нарушений. Однако Джулиани утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена. Джулиани настаивает на том, что эту информацию ему подтвердили сам Шокин и его преемник на посту генпрокурора Юрий Луценко.
Напомним, у Джо Байдена есть большие шансы стать кандидатом в президенты от демократов и соперничать с Трампом в борьбе за пост президента в 2020 году.
Демократы заявляют, что если Трамп действительно требовал от Зеленского возбудить расследование в адрес Байдена, это является просьбой о вмешательстве иностранного государства в американские президентские выборы.
Трамп отрицает, что пытался оказать давление на Зеленского. При этом Джо Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины.
 показати весь коментар
 
песики не завидуйте. места для мародера . теперь райцентры Винницкой области.. а не ООН и Вашингтон
 показати весь коментар
 
 
Петрило в оккує-хоть чучелом,но возьмите!
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору